Reality Labs fue la gran apuesta de Meta para construir el metaverso, un universo digital inmersivo de realidad virtual y aumentada que, según la empresa, representaría la próxima frontera de la interacción social en línea.

Sin embargo el proyecto no despegó como esperaban y esta división ha sido financieramente costosa, pues desde su creación ha acumulado más de 60,000 millones de dólares en pérdidas sin lograr ingresos significativos.

La decisión de recortar puestos de trabajo se da en un contexto de reestructuración interna en Meta. La compañía enfrenta una presión creciente por dirigir sus recursos hacia iniciativas de Inteligencia Artificial (IA), consideradas más rentables y con mayor potencial de crecimiento comercial a corto plazo.

Aunque los despidos afectarán a varias áreas de Reality Labs, se espera que los equipos más golpeados sean aquellos enfocados en realidad virtual tradicional y en plataformas como Horizon Worlds, la red social en realidad virtual de Meta.

Meta no ha emitido declaraciones públicas confirmando los detalles de los despidos, pero el movimiento es consistente con una tendencia más amplia dentro de grandes empresas tecnológicas, que han estado reorientando estrategias después de años de expansión acelerada sin ganancias claras en ciertos segmentos.

De acuerdo con el sitio layoffs.fyi, durante de 2025 un total de 123,941 personas que trabajaban en alguna tecnológica perdieron su empleo.

Mientras Reality Labs se reestructura, queda por verse cómo afectará esto a proyectos emblemáticos como las gafas inteligentes y los futuros dispositivos de realidad mixta, y si la apuesta por la IA será suficiente para compensar la inversión masiva que Meta hizo en el metaverso.

