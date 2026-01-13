Entre los problemas más reportados son fallos en la app (56%), conexión del servidor (28%) y problemas generales con el feed (16%).

(Downdetector)

Las ciudades con más reportes hasta el momento son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Por qué está fallando X o Twitter?

Las causas del por qué una red social presenta fallas son muy variadas, pero entre algunas de las principales son estas:

Sobrecarga del servidor: Cuando hay un aumento repentino y significativo en la actividad en la rd social, como durante eventos en vivo, discusiones populares o situaciones de crisis, la plataforma puede enfrentar una sobrecarga en sus servidores. Esto puede llevar a tiempos de carga lentos o incluso a caídas temporales del servicio.

Problemas de infraestructura: Si los sistemas subyacentes de X, como su infraestructura de servidores, bases de datos o redes, experimentan problemas técnicos, esto puede afectar la disponibilidad y el rendimiento de la plataforma.

Errores de software: Los errores en el código de software pueden causar problemas en la funcionalidad de la red social. Estos errores pueden surgir durante el desarrollo de nuevas características, actualizaciones o incluso debido a cambios pequeños en el código.

Actualizaciones problemáticas: A veces, las actualizaciones de software pueden causar problemas inesperados. Una actualización que no se ha probado adecuadamente o que presenta incompatibilidades con otros componentes del sistema puede provocar fallos en la plataforma.

Mantenimiento programado: X a veces realiza mantenimiento programado para actualizar su plataforma y corregir problemas. Durante estos períodos, la plataforma puede estar fuera de línea temporalmente.