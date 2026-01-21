Casos como el de Karely Ruiz ilustran el potencial de ganancias. Durante una charla con el influencer y comediante Iván Fematt, mejor conocido como "La Mole", Ruiz fue cuestionada directamente sobre su ingreso mensual donde señaló que en un mes podría ganar hasta 5 millones de pesos, aproximadamente unos 285,000 dólares.

Para dimensionar la diferencia entre lo que genera Ruiz con otros creadores que se enfocan en canales como YouTubem podemos usar el canal de de Juan De Dios Pantoja, con más de 55 millones de suscriptores y más de 9,000 millones de vistas acumuladas, y quien tiene ingresos por publicidad de YouTube que se estiman entre aproximadamente 147,000 y 442,000 dólares mensuales si se monetiza activamente a través de anuncios, según vidIQ. Lo que equivaldría a entre 1.8 y 5.3 millones de dólares al año solo por reproducción de anuncios.

Otra estimación que varía un poco, pero sitúa ingresos mensuales típicos del canal en torno a 40,500 a 55,500 dólares mensuales, lo que daría un rango anual de casi medio millón a alrededor de 660,000 dólares, según métricas de HypeAuditor.

Aunque las cifras exactas varían, estimaciones públicas y declaraciones previas indican que una creadora de alto perfil en OnlyFans puede generar millones de dólares anuales, ingresos difíciles de replicar incluso para youtubers con millones de suscriptores, salvo que diversifiquen con patrocinios, mercancía o acuerdos de marca.

En términos de negocio, OnlyFans reduce intermediarios y maximiza el ingreso por usuario, mientras que YouTube ofrece escala, pero diluye el valor individual. No es casual que muchos creadores utilicen plataformas abiertas como Instagram o YouTube como canales de adquisición, y OnlyFans como motor principal de ingresos.

Una creadora de contenido mexicana, que tiene más de 520,000 seguidores, pero prefirió reservar su nombre, señaló que en algunos meses puede monetizar más de 60,000 pesos sólo por las suscripciones en su canal de esta app, pero además ha logrado tener audiencias nuevas en YouTube e Instagram, donde su contenido no es para adultos pero le permite tener ganancias mayores.

