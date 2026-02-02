Publicidad

Tecnología

Elon Musk anuncia la fusión de xAI con SpaceX en un intento para construir centros de datos especiales

La operación combinará la capacidad de lanzamiento de cohetes con la tecnología de Inteligencia Artificial de ambas empresas.
lun 02 febrero 2026 05:10 PM
Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Shivon Zilis, un capitalista de riesgo, llegan para asistir a la boda de Dan Scavino, Jefe Adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, y Erin Elmore, Directora de Arte en Embajadas del Departamento de Estado, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, 1 de febrero de 2026
Elosn Musk describe la fusión como "el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra". (FOTO: SAUL LOEB/AFP)

Elon Musk anunció el lunes la fusión de su empresa aeroespacial SpaceX con su compañía de inteligencia artificial xAI con el fin, entre otras cosas, de llevar a cabo su proyecto de construir centros de datos en órbita.

La operación combina las capacidades de lanzamiento de cohetes de SpaceX con la tecnología de IA de xAI para crear lo que Musk describió como "el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra", según un comunicado.

La fusión llega en un momento en que la financiación para la expansión de la IA, impulsada por las grandes empresas tecnológicas, comienza a mostrar señales de tensión.

Musk dijo que SpaceX planea lanzar una constelación de satélites que funcionen como centros de datos en órbita, aprovechando la energía solar en el espacio para atender la creciente demanda de electricidad para la computación de IA.

"Al aprovechar directamente una energía solar casi constante, con escasos costos de operación y mantenimiento, estos satélites transformarán nuestra capacidad de escalar el cómputo", añadió Musk.

SpaceX aspira a lanzar un millón de satélites que operen como centros de datos utilizando su cohete Starship. Según la empresa, este cohete pronto alcanzará un ritmo de un lanzamiento por hora con 200 toneladas de carga útil por vuelo.

El comunicado no reveló los términos financieros de la operación.

El acuerdo entrelaza aún más el vasto imperio empresarial de Musk, que ya incluye el fabricante de automóviles Tesla y la plataforma de redes sociales X, antes Twitter.

