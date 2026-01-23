Publicidad

Musk impulsa sus ingresos y liderazgo de internet satelital pese a vínculos con Trump

Starlink duplicó su base de clientes en 2025 y generó 9,000 millones de dólares, consolidándose como líder global del internet satelital, a pesar de las tensiones políticas internacionales por el mandatario de EU.
vie 23 enero 2026 05:55 AM
Starlink mantiene su liderazgo pese a los vínculos políticos de Musk con Trump
El año pasado, Starlink logró aumentar su presencia en 37 países, cuya cifra implica que atiende a 155 naciones de las 195 que existen en la actualidad. (Foto: AdrianHancu/Getty Images)

Desde una perspectiva estrictamente empresarial, el avance de Starlink en el mapa global resulta difícil de ignorar. Mientras la cercanía de su fundador, Elon Musk, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipaba un posible desgaste mediático y comercial, el servicio de internet satelital no solo resistió el ruido político, sino que aceleró su expansión y consolidó su posición como uno de los jugadores más relevantes del sector espacial.

Musk se ha convertido en uno de los empresarios más ricos del mundo, pero también en uno de los más influyentes por su proximidad con figuras políticas de alto nivel. Durante la administración republicana, su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental lo colocó en el centro del debate público, con efectos que parecían inevitables para sus compañías.

Las señales iniciales no fueron alentadoras. Países como Polonia, Canadá e Italia suspendieron acuerdos o negociaciones para adquirir servicios vinculados a empresas de Musk, en un contexto de cuestionamientos sobre la mezcla entre intereses públicos y privados.

En otros momentos, este tipo de fricciones diplomáticas habría bastado para frenar la expansión de una empresa tecnológica con ambiciones globales. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Starlink no solo mantuvo su ritmo de crecimiento, sino que lo aceleró.

Solo basta mirar un mapa y observar cómo la mancha del servicio satelital de Musk se ha ampliado por casi todos los rincones del mundo. El año pasado, Starlink logró aumentar su presencia en 37 países, cifra que implica que atiende a 155 naciones de las 195 que existen en la actualidad, según datos del informe anual de la compañía correspondiente a 2025.

Los rincones en los que no ha podido habilitar servicios corresponden a naciones con las que Estados Unidos mantiene una relación ríspida o de bloqueo comercial. Por ejemplo, esto ocurre en China, Rusia, Afganistán y Siria, como muestra el mapa de cobertura de la compañía.

Los resultados no se acotaron a la presencia internacional. A diciembre de 2025, la compañía satelital consolidó nueve millones de clientes, casi duplicando los 4.6 millones que reportó un año antes.

Este contexto llevó a Musk a anticipar que, a lo largo de 2025, SpaceX —empresa matriz de Starlink— alcanzaría ingresos por unos 15,500 millones de dólares, según una publicación del empresario en su perfil oficial de X. La compañía aún no es pública, pero se espera que este año cotice en bolsa.

De la facturación total, se estima que 60% de las ventas registradas por SpaceX provinieron de los servicios satelitales, lo que significa alrededor de 9,300 millones de dólares, de acuerdo con Sacra Research, una consultora financiera con sede en Nueva York.

Fermín Romero, presidente de la Fundación Acercándote al Universo (FAU) y especialista en política espacial, explicó que el impulso global de Starlink se entiende a partir de las relaciones diplomáticas que sostiene Estados Unidos a nivel mundial, lo cual le permite un mayor margen de acción a la empresa.

Sin embargo, aunque estas relaciones impulsan su negocio, también pueden convertirse en un riesgo. Por ello, la distancia que el empresario mantuvo respecto al expresidente Trump se interpreta como una estrategia para proteger los contratos y la operación de Starlink.

“Sin duda, su renuncia a su cargo público fue para evitar dañar su imagen, como lo está haciendo Trump, porque definitivamente en los negocios la imagen cuenta mucho”, aseguró el especialista.

¿Por qué ha crecido tanto Starlink?

El rápido poderío del internet satelital de Starlink también se enmarca en una de las grandes necesidades y pendientes de los Estados: habilitar internet en zonas remotas. La conectividad en dichos sitios ha implicado desafíos económicos y humanos para desplegar infraestructura, mientras que un acceso vía satélite, como Starlink, representa menores inversiones al no requerir la instalación de infraestructura física.

En la actualidad, los servicios satelitales de Starlink se destacan por su cobertura y capacidad, apoyados en una constelación de 9,497 satélites, a pesar de la competencia de empresas como Kuiper, de Amazon, que buscan desafiar su liderazgo. Su ventaja podría ampliarse cuando la compañía comience a cotizar en bolsa, al contar con mayores recursos para expandir su negocio.

“Hay más empresas que buscan el mercado satelital, pero ya van muy retrasadas para alcanzar el ritmo de lanzamientos y de desarrollo tecnológico de Musk; Kuiper, de Amazon, no sería suficiente”, advierte Romero.

A esto se ha sumado la estrategia de los gobiernos por apostar por el arrendamiento del servicio satelital de Musk, a través de contratos millonarios. Por ejemplo, en la administración de López Obrador, la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos otorgó tres licitaciones a Starlink para habilitar servicios de internet y telefonía, uno de ellos con vigencia hasta este año por un valor de hasta 1,556 millones de pesos.

Starlink mantiene su liderazgo en licitaciones y acuerdos gubernamentales, pese a los esfuerzos de empresas nacionales. Por ejemplo, compañías como Globalsat han signado alianzas con la empresa del multimillonario para hacerse de un convenio con CFE Telecomunicaciones. Pero el gobierno de México ha mostrado una clara predilección por el internet de Elon Musk, al asegurar que su servicio es el más idóneo para zonas remotas.

En México, Starlink tiene una base de usuarios de 160,000, según el último dato público que compartió la empresa al entonces regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esto supone que el país se coloque como un mercado relevante a nivel Latinoamérica para el negocio global de Starlink, al contar con una participación de 1.7%, mientras que Brasil lo lidera al registrar 600,000 accesos, los más altos de la región, que equivalen a 6.6% de la cartera de la empresa, según datos de la propia Starlink.

Pero, para el analista, que los gobiernos, como México, sostengan una alta dependencia de los servicios satelitales de Starlink no es recomendable, ya que, al tratarse de servicios críticos, en un momento de conflicto podrían quedar desconectados o bien no contar con soberanía en términos operativos y de información.

“Desgraciadamente, en el país se está optando por depender de servicios de terceros, como Starlink, en lugar de invertir en el desarrollo de la propia industria”, lamentó Romero.

La expansión de Starlink muestra que, pese a la controversia política y los desafíos regulatorios internacionales, el modelo de internet satelital de Elon Musk no solo se consolida como un negocio rentable, sino que también cumple un rol estratégico en la conectividad global.

Con presencia en casi todos los rincones del planeta y contratos clave con gobiernos, la empresa mantiene un rol central en la carrera por llevar internet satelital a zonas remotas.

