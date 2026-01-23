Musk impulsa sus ingresos y liderazgo de internet satelital pese a vínculos con Trump

Solo basta mirar un mapa y observar cómo la mancha del servicio satelital de Musk se ha ampliado por casi todos los rincones del mundo. El año pasado, Starlink logró aumentar su presencia en 37 países, cifra que implica que atiende a 155 naciones de las 195 que existen en la actualidad, según datos del informe anual de la compañía correspondiente a 2025.

Los rincones en los que no ha podido habilitar servicios corresponden a naciones con las que Estados Unidos mantiene una relación ríspida o de bloqueo comercial. Por ejemplo, esto ocurre en China, Rusia, Afganistán y Siria, como muestra el mapa de cobertura de la compañía.

Los resultados no se acotaron a la presencia internacional. A diciembre de 2025, la compañía satelital consolidó nueve millones de clientes, casi duplicando los 4.6 millones que reportó un año antes.

Este contexto llevó a Musk a anticipar que, a lo largo de 2025, SpaceX —empresa matriz de Starlink— alcanzaría ingresos por unos 15,500 millones de dólares, según una publicación del empresario en su perfil oficial de X. La compañía aún no es pública, pero se espera que este año cotice en bolsa.

De la facturación total, se estima que 60% de las ventas registradas por SpaceX provinieron de los servicios satelitales, lo que significa alrededor de 9,300 millones de dólares, de acuerdo con Sacra Research, una consultora financiera con sede en Nueva York.

Fermín Romero, presidente de la Fundación Acercándote al Universo (FAU) y especialista en política espacial, explicó que el impulso global de Starlink se entiende a partir de las relaciones diplomáticas que sostiene Estados Unidos a nivel mundial, lo cual le permite un mayor margen de acción a la empresa.

Sin embargo, aunque estas relaciones impulsan su negocio, también pueden convertirse en un riesgo. Por ello, la distancia que el empresario mantuvo respecto al expresidente Trump se interpreta como una estrategia para proteger los contratos y la operación de Starlink.

“Sin duda, su renuncia a su cargo público fue para evitar dañar su imagen, como lo está haciendo Trump, porque definitivamente en los negocios la imagen cuenta mucho”, aseguró el especialista.