Uber pausa operación en Jalisco, Didi mantiene servicio en zonas clave

Las plataformas de movilidad tendrán algunas restricciones de movilidad en zonas de alto conflicto como Jalisco, pero en otras entidades operan servicios de comida y viajes.
dom 22 febrero 2026 06:11 PM
La plataforma Didi mantendrá operación en zonas clave de las ciudades donde hay conflictos y bloqueos con el fin de ser una opción de transporte para los usuarios. (lOvE lOvE/Shutterstock / lOvE lOvE)

La violencia registrada este 22 de febrero en distintos puntos del país se detonó tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que fuerzas del Ejército abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional.

Como respuesta, células del CJNG emprendieron una serie de acciones coordinadas como narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios y disparos en al menos ocho estados de la República Mexicana, entre ellos Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, con el objetivo de obstaculizar a las autoridades y demostrar capacidad de control territorial.

En medio de un contexto de incertidumbre y condiciones adversas en distintas ciudades del país, la plataforma de movilidad DiDi optó por mantener una parte de sus operaciones activas, en puntos clave donde los usuarios necesiten movilizarse con seguridad.

La compañía confirmó que su servicio de transporte seguirá disponible en algunas zonas de Jalisco, particularmente aquellas donde los desplazamientos son esenciales. La decisión busca ofrecer una alternativa de movilidad cuando otros medios pueden verse limitados o resultar inseguros.

“El servicio de movilidad no está suspendido en zonas clave de todas las ciudades que están viendo actividad compleja en las calles, con miras a ayudar a las personas a trasladarse a sus hogares”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, DiDi Food está suspendido temporalmente en las localidades que presentan afectaciones en el país. El servicio se reestablecerá con base en lo que vayan comunicando las autoridades.

En paralelo, la firma de origen chino anunció la suspensión total de su comisión en las ciudades afectadas. Esto implica que el 100% de las ganancias generadas por cada viaje será destinado a los conductores, al menos durante el periodo en que persistan las condiciones extraordinarias.

Uber por otro lado anunció que no tiene servicio de transporte y de Uber Eats en Jalisco y Guanajuato, sin embargo, no hay información sobre las otras zonas afectadas en el país, como Michoacán o Tamaulipas.

Waze manda alerta de código rojo

La plataforma de movilidad Waze envío a los usuarios en México una alerta sobre un código rojo donde llamaba a los conductores a no salir de casa a zonas de alto conflicto y evitar ponerse en peligro. La alerta fue recibida en ciudades como la Ciudad de México, Querétaro, o la zona metropolitana de la capital, así como en los estados donde el desarrollo de bloqueos y cierres está desde hace algunas horas.

