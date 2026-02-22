En medio de un contexto de incertidumbre y condiciones adversas en distintas ciudades del país, la plataforma de movilidad DiDi optó por mantener una parte de sus operaciones activas, en puntos clave donde los usuarios necesiten movilizarse con seguridad.

La compañía confirmó que su servicio de transporte seguirá disponible en algunas zonas de Jalisco, particularmente aquellas donde los desplazamientos son esenciales. La decisión busca ofrecer una alternativa de movilidad cuando otros medios pueden verse limitados o resultar inseguros.

“El servicio de movilidad no está suspendido en zonas clave de todas las ciudades que están viendo actividad compleja en las calles, con miras a ayudar a las personas a trasladarse a sus hogares”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, DiDi Food está suspendido temporalmente en las localidades que presentan afectaciones en el país. El servicio se reestablecerá con base en lo que vayan comunicando las autoridades.

