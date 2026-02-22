La violencia registrada este 22 de febrero en distintos puntos del país se detonó tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que fuerzas del Ejército abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional.
Como respuesta, células del CJNG emprendieron una serie de acciones coordinadas como narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios y disparos en al menos ocho estados de la República Mexicana, entre ellos Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, con el objetivo de obstaculizar a las autoridades y demostrar capacidad de control territorial.