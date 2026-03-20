Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter, determina un jurado en EU

Pocos minutos después del anuncio del fallo, los abogados de Musk informaron a la AFP que su cliente tenía intención de recurrir la decisión, a la que calificaron de "contratiempo".

Después de tres semanas de este juicio civil, marcado por el testimonio en persona del hombre más rico del mundo, el jurado de un tribunal federal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de Twitter.

Los daños y perjuicios, que aún deben determinarse, podrían ascender a miles de millones de dólares, según los abogados de los demandantes citados por CNBC.

El fallo constituye una rara derrota judicial para Musk, a menudo apodado "Teflon Elon" por su capacidad para salir indemne de juicios que muchos creían que perdería.

Sus abogados recordaron este hecho a la AFP, y subrayaron que este mismo viernes un tribunal de Texas lo había exonerado en un proceso por difamación.

En 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco había exonerado a Musk de acusaciones similares a las de los accionistas de Twitter, presentadas por accionistas de Tesla, después de que Musk hubiera tuiteado en 2018 que tenía los fondos para comprar el fabricante de automóviles.