Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter, determina un jurado en EU

Empujados a vender
Musk, que publica a diario numerosos mensajes en X, la otrora Twitter, no reaccionó de inmediato a la decisión del jurado.
El juicio giró en gran medida en torno a las afirmaciones del magnate sobre la cantidad de cuentas falsas en Twitter. Sostuvo que la plataforma tenía muchas más cuentas de spam y automatizadas que el 5% declarado en sus documentos regulatorios.
De esta manera, utilizó lo que presentaba como un engaño por parte de Twitter para justificar su intento de retirarse del acuerdo de compra.
Tras el primer mensaje publicado en la plataforma sobre este tema por Musk, en mayo de 2022, el precio de la acción cayó un 17% en dos sesiones, lo que llevó a algunos accionistas a vender.
Los demandantes, por su parte, alegaban que estas declaraciones formaban parte de un plan destinado a presionar al consejo de administración para obtener un precio inferior a su oferta inicial, en un momento en que el precio de la acción de Tesla caía y encarecía la financiación de la operación.
Después de que Musk intentara desvincularse del acuerdo de compra, Twitter lo demandó en el estado de Delaware para obligarlo a cumplir el acuerdo.
Poco antes de la apertura de ese juicio, Musk dio marcha atrás y aceptó pagar el precio original, antes de rebautizar la plataforma como X.
Algunos accionistas vendieron así sus títulos con un descuento de más del 30% con respecto al precio finalmente pagado por Musk.
Primer hombre en superar, el año pasado, la barrera de los 500,000 mdd de fortuna personal estimada, Musk posee un patrimonio valorado, a comienzos de marzo, en 839,000 mdd, según la revista Forbes. Está compuesto esencialmente por la suma del valor actual de sus acciones en Tesla y SpaceX.