China va por el liderazgo de Musk en implantes cerebrales

Con una hoja de ruta nacional, fondos públicos y más de 50 ensayos clínicos, el país busca consolidar antes de 2030 una industria de interfaces cerebro-computadora con cadena de suministro propia.
mié 04 marzo 2026 05:55 AM
China crece en la industria de implantes cerebrales
El ecosistema de BCI en China es impulsado por estrategias nacionales, como el hecho de que se designó a esta tecnología como “emblemática” en julio pasado y diferentes ciudades implementaron planes de acción específicos para su desarrollo. (wenjin chen/Getty Images)

Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, se define como la pionera en el sector y se espera que este año produzca dichos implantes a gran escala. Sin embargo, en China la industria se encuentra en un crecimiento exponencial que amenaza el liderazgo del ejecutivo en esta industria.

Las interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) son sistemas que permiten la comunicación directa entre el cerebro humano y un dispositivo externo, como una computadora o una prótesis, a través de señales neuronales que codifican y transforman en comandos para realizar acciones y reincorporar a la gente a sus actividades cotidianas.

En Estados Unidos, Neuralink es la empresa referente del sector y si bien en junio del año pasado recibió 650 millones de dólares en una ronda de financiación, el modelo chino apuesta por una acción de Estado, donde diferentes ciudades del país aportan al desarrollo de esta industria, explica un documento del Cambridge Network , una organización que conecta la iniciativa privada y academia del mundo tecnológico.

De acuerdo con el artículo, el ecosistema de BCI en China es impulsado por estrategias nacionales, como el hecho de que se designó a esta tecnología como “emblemática” en julio pasado y diferentes ciudades implementaron planes de acción específicos para su desarrollo.

Beijing, por ejemplo, se centra en avances de precisión en electrodos, chips neuronales y algoritmos de BCI; Shanghai, es la primera zona de aglomeración BCI de China y cuenta con StairMed Technology, una startup que desarrolla un ecosistema de aplicaciones para implantes similar a Android, lo que permite una rápida transición del laboratorio a la clínica.

Por otra parte, el área de la bahía (Shenzhen, Guangzhou, Dongguan y Foshan) alberga un grupo sinérgico que combina innovación, ensayos clínicos y fabricación avanzada; Sichuan y Shandong se dedican a la innovación centrada en el paciente y la atención médica inteligente, además de que son sedes de New Source Brain Science, empresa pionera en implantes neuronales sin batería.

Por último, Zhejiang es una región líder en implantes de electrodos profundos flexibles ultrafinos, mientras que Hubei, en Wuhan, fue la primera provincia en introducir precios médicos específicos para BCI, acelerando la traducción de la investigación a la clínica con sólidas alianzas entre hospitales y universidades.

China apuesta por un impulso de Estado para las BCI

A lo largo de su historia, Neuralink ha recaudado un total acumulado de 1,290 millones de dólares, aproximadamente, y es una empresa que en 2025 se valoró en alrededor de 9,650 millones de dólares, además, la compañía patentó términos como “telepatía” o “telequinesis” para usarlos en sus productos.

No obstante, la postura de la industria china para avanzar en este terreno tiene un factor del Estado. En agosto del año pasado, el Ministerio de Industria de China, así como otras seis agencias gubernamentales, publicaron una hoja de ruta nacional para impulsar el desarrollo de las BCI, con la finalidad de estandarizar la tecnología y tener una cadena de suministro completa en el 2030.

Para lograr esto, el plan de acción consta de cuatro pasos. El primero es el apoyo político-económico. En diciembre, durante una exposición de BCI, el gobierno chino anunció un fondo de 165 millones de dólares para la neurociencia, destinado a apoyar a las empresas de BCI desde la investigación hasta la comercialización.

Segundo, rápida evolución del panorama clínico, pues en China la aprobación y comercialización de este tipo de dispositivos es más veloz, algo que contrasta con Estados Unidos, donde además de la FDA, aseguradoras privadas también deben aprobar las innovaciones.

El tercer factor es la madurez de la industria manufacturera en China, la cual abarca prácticamente todas las áreas de la tecnología, incluyendo la creación de prototipos, lo cual se combina con el cuarto punto: una inversión estratégica en el mercado, tanto por parte de fondos estatales como de capital privado, explicó a TechCrunch Phoenix Peng, fundador de varias startups relacionadas a la industria de las interfaces cerebro computadora.

Neuralink vs China

En 2025, Neuralink implantó con éxito sus chips en 12 personas con parálisis, quienes pudieron controlar dispositivos digitales y físicos gracias a la interfaz, y si bien fue la primera en hacer este procedimiento a nivel mundial, se espera que en este 2026 comience la producción a gran escala de sus implantes.

A pesar de ello, afirmó Peng, “en las BCI eléctricas tradicionales, las empresas chinas han logrado avances clínicos en la decodificación motora y del lenguaje, la reconstrucción de la médula espinal y la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares, con más de 50 ensayos clínicos de BCI implantables flexibles completados a mediados de 2025”, quien agregó que los esfuerzos de próxima generación ahora se están moviendo hacia la decodificación y codificación neuronal de todo el cerebro, incluidos los enfoques basados ​​en ultrasonido.

En ese sentido, la startup con sede en Shanghái, StairMed Technology, recaudó 48 millones de dólares en una ronda de financiación en febrero de 2025. BrainCo, otra empresa de neurotecnología que desarrolla sus BCI no invasivas, solicitó una oferta pública inicial en Hong Kong tras recaudar 287 millones de dólares a principios de este año.

Dichos movimientos demuestran que China crece en neurotecnología para competir con líderes estadounidenses como Neuralink, Synchron o Paradromics, pues se espera que el mercado BCI en esta región se sitúe en más de 17,390 millones de dólares para 2040.

