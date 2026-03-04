China va por el liderazgo de Musk en implantes cerebrales

China apuesta por un impulso de Estado para las BCI

A lo largo de su historia, Neuralink ha recaudado un total acumulado de 1,290 millones de dólares, aproximadamente, y es una empresa que en 2025 se valoró en alrededor de 9,650 millones de dólares, además, la compañía patentó términos como “telepatía” o “telequinesis” para usarlos en sus productos.

No obstante, la postura de la industria china para avanzar en este terreno tiene un factor del Estado. En agosto del año pasado, el Ministerio de Industria de China, así como otras seis agencias gubernamentales, publicaron una hoja de ruta nacional para impulsar el desarrollo de las BCI, con la finalidad de estandarizar la tecnología y tener una cadena de suministro completa en el 2030.

Para lograr esto, el plan de acción consta de cuatro pasos. El primero es el apoyo político-económico. En diciembre, durante una exposición de BCI, el gobierno chino anunció un fondo de 165 millones de dólares para la neurociencia, destinado a apoyar a las empresas de BCI desde la investigación hasta la comercialización.

Segundo, rápida evolución del panorama clínico, pues en China la aprobación y comercialización de este tipo de dispositivos es más veloz, algo que contrasta con Estados Unidos, donde además de la FDA, aseguradoras privadas también deben aprobar las innovaciones.

El tercer factor es la madurez de la industria manufacturera en China, la cual abarca prácticamente todas las áreas de la tecnología, incluyendo la creación de prototipos, lo cual se combina con el cuarto punto: una inversión estratégica en el mercado, tanto por parte de fondos estatales como de capital privado, explicó a TechCrunch Phoenix Peng, fundador de varias startups relacionadas a la industria de las interfaces cerebro computadora.