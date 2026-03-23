Muere el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky

Radvinsky había adquirido en 2018 la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International, y desde entonces operó como su principal accionista y director, impulsando una transformación que llevaría a la plataforma a convertirse en un fenómeno global.

A diferencia de otros líderes tecnológicos, Radvinsky mantuvo un perfil bajo, rara vez daba entrevistas y evitaba la exposición pública, pese a controlar una de las plataformas más influyentes de la última década.

Bajo su liderazgo, OnlyFans dejó de ser un servicio marginal para convertirse en una pieza clave del llamado creator economy. El modelo era simple que permite que los creadores moneticen directamente a su audiencia mediante suscripciones, propinas y contenido exclusivo.

El crecimiento de este modelo fue exponencial y para 2024, OnlyFans contaba con más de cuatro millones de creadores y más de 370 millones de usuarios, generando ingresos por alrededor de 1,400 millones de dólares.

Aunque su popularidad se asocia principalmente al contenido para adultos, la plataforma también abrió camino a músicos, entrenadores y celebridades que buscaban monetizar comunidades sin intermediarios tradicionales.

Sin embargo, el crecimiento vino acompañado de tensiones regulatorias y reputacionales, ejemplo de ello que que la plataforma enfrentó cuestionamientos por temas de verificación de edad, contenido ilegal y presión de instituciones financieras, lo que incluso llevó a intentos de prohibir contenido sexual en 2021, aunque resultaron fallidos.

La muerte de Radvinsky abre una nueva etapa para OnlyFans, porque al ser el socio mayoritario se podría tener una reconfiguración de la empresa.