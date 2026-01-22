Publicidad

Tecnología

México es líder en OnlyFans, tanto para producir como para consumir

Los mexicanos gastaron 291 millones de dólares en 2025, pero cada día las ganancias que generan los creadores de la plataforma ascienden a casi 1 mdd por día.
jue 22 enero 2026 09:00 AM
México es el país líder en Latam en generación de contenido en OnlyFans
El país es además puntero en el tráfico que genera a Pornhub, con el segundo lugar a nivel global. (Foto: OnlyFans)

Los mexicanos tienen una cultura creativa y de desarrollo de formatos de entretenimiento muy buena. Desde ser punteros en el doblaje de contenidos o en la tradición del séptimo arte que existe desde el Cine de Oro, la población mexicana produce y consume para entretener. Y en el terreno del contenido para adultos, México es uno de los actores más relevantes de la economía digital global.

Cada día, cerca de 800,000 dólares fluyen hacia el país desde OnlyFans, una plataforma extranjera que conecta audiencias internacionales con creadores mexicanos y que lo coloca dentro de los cinco mayores productores de contenido, por encima de países como Alemania, Francia y España.

Además, también se consume en grandes cantidades. De acuerdo con el informe OnlyFans Wrapped 2025, elaborado por OnlyGuider, los mexicanos gastaron 291 millones de dólares en OnlyFans durante 2025, lo que equivale a 796,867 dólares diarios en suscripciones y propinas. Con estas cifras, el país ocupa el quinto lugar global en gasto total, domina toda Latinoamérica y muestra una tasa de crecimiento del 19.12%, con respecto a 2024, muy por encima de mercados maduros como Estados Unidos y Reino Unido, que apenas crecieron 1.95%.

“México no solo está participando en la economía de OnlyFans, sino que está dominando Latinoamérica. Con casi 800,000 dólares por día, el poder adquisitivo del país eclipsa al de todas las demás naciones de habla hispana”, señaló Sam Pierce, CEO de OnlyGuider.

Además de ubicarse en el Top 10 global de gasto en OnlyFans, México figura de forma consistente entre los países con mayor tráfico en plataformas como Pornhub, donde ocupa el segundo lugar mundial en consumo de videos para adultos, según su último reporte de 2025.

A diferencia de industrias tradicionales de exportación, como manufactura, servicios profesionales o tecnología, esta corriente de ingresos digitales no responde a una política pública, no cuenta con incentivos productivos y opera bajo reglas definidas fuera del territorio nacional.

El auge de OnlyFans también pone en perspectiva las asimetrías de ingreso entre plataformas. Mientras que un creador de contenido en YouTube depende de publicidad programática, que en México oscila entre 0.5 y 3 dólares por cada 1,000 reproducciones, la app para adultos permite un modelo de monetización directa, basado en suscripciones mensuales, propinas y contenido exclusivo.

Casos como el de Karely Ruiz ilustran el potencial de ganancias. Durante una charla con el influencer y comediante Iván Fematt, mejor conocido como "La Mole", Ruiz fue cuestionada directamente sobre su ingreso mensual donde señaló que en un mes podría ganar hasta 5 millones de pesos, aproximadamente unos 285,000 dólares.

Para dimensionar la diferencia entre lo que genera Ruiz con otros creadores que se enfocan en canales como YouTubem podemos usar el canal de de Juan De Dios Pantoja, con más de 55 millones de suscriptores y más de 9,000 millones de vistas acumuladas, y quien tiene ingresos por publicidad de YouTube que se estiman entre aproximadamente 147,000 y 442,000 dólares mensuales si se monetiza activamente a través de anuncios, según vidIQ. Lo que equivaldría a entre 1.8 y 5.3 millones de dólares al año solo por reproducción de anuncios.

Otra estimación que varía un poco, pero sitúa ingresos mensuales típicos del canal en torno a 40,500 a 55,500 dólares mensuales, lo que daría un rango anual de casi medio millón a alrededor de 660,000 dólares, según métricas de HypeAuditor.

Aunque las cifras exactas varían, estimaciones públicas y declaraciones previas indican que una creadora de alto perfil en OnlyFans puede generar millones de dólares anuales, ingresos difíciles de replicar incluso para youtubers con millones de suscriptores, salvo que diversifiquen con patrocinios, mercancía o acuerdos de marca.

En términos de negocio, OnlyFans reduce intermediarios y maximiza el ingreso por usuario, mientras que YouTube ofrece escala, pero diluye el valor individual. No es casual que muchos creadores utilicen plataformas abiertas como Instagram o YouTube como canales de adquisición, y OnlyFans como motor principal de ingresos.

Una creadora de contenido mexicana, que tiene más de 520,000 seguidores, pero prefirió reservar su nombre, señaló que en algunos meses puede monetizar más de 60,000 pesos sólo por las suscripciones en su canal de esta app, pero además ha logrado tener audiencias nuevas en YouTube e Instagram, donde su contenido no es para adultos pero le permite tener ganancias mayores.

“Tengo un canal de YouTube en el que me enfoco en temas de maquillaje, peinados y estilismo, aunque los views son menores me permite tener un ingreso extra, aunque es un hobbie que hago más por gusto, no por ganancias, pues en este caso sí debo poner mis datos de Hacienda”, refirió la creadora.

Dentro del país, la Ciudad de México concentra una parte sustancial de la creación de contenido para adultos. Con 38.97 millones de dólares en gasto anual, la capital ocupa el noveno lugar global por gasto total, por encima de ciudades como Chicago, Houston o Roma. El crecimiento de la ciudad fue de 20.18%, incluso mayor que el promedio nacional, con un gasto diario que supera los 106,000 dólares.

Este comportamiento refuerza la idea de que las grandes urbes funcionan como hubs de monetización digital, donde convergen conectividad, bancarización, redes sociales y audiencias globales.

Este crecimiento acelerado no ha pasado desapercibido para las autoridades. El Servicio de Administración Tributaria ha comenzado a poner mayor atención en las plataformas digitales y en los creadores que logran formalizar ingresos a través de esquemas de monetización visibles, como publicidad en YouTube o colaboraciones en Instagram. Pero en el caso de OnlyFans el modelo es distinto y se basa en las suscripciones que tiene el canal.

