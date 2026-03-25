HP quiere quitarle terreno a ChatGPT y AirDrop desde la computadora

“El ‘momento ChatGPT’ cambió la mentalidad sobre lo que es posible en cuanto a la interacción entre el usuario y el dispositivo, permitiendo una relación más natural”, dijo a Expansión en una sesión de preguntas con medios, donde también agregó que ahora la gente busca alternativas basadas en IA local con el fin de evitar compartir información con plataformas basadas en la nube.

HP IQ, explicó durante el HP Imagine, es una capa de IA que reside directamente en el dispositivo (procesada localmente mediante un modelo de 20,000 millones de parámetros), por lo que los datos no necesitan viajar a la nube para ser procesados.

En términos comparativos, es como tener un asistente de IA capaz de leer documentos, dar interpretaciones, sugerencias, análisis, resúmenes y más funciones. Además, la empresa anunció una colaboración con Android para utilizar NearSense y conectarse a otros dispositivos, tanto teléfonos inteligentes como otros gadgets.

Algunas de sus funciones clave son Ask IQ, que responde preguntas complejas usando el contexto del propio usuario; analyze, que resume y extrae datos de archivos PDF, Word o PowerPoint al instante; Meeting Agent, capaz de tomar notas automáticamente durante las reuniones para que el usuario pueda concentrarse en la charla; y HP NearSenseque permite, por ejemplo, compartir archivos entre dos PCs cercanas con solo "arrastrar y soltar".

Aunque funciona localmente (incluso sin conexión a internet para tareas específicas), la herramienta puede acceder a internet si el usuario solicita datos en tiempo real, como el precio actual de una acción o informes de ganancias recientes.

En el caso de equipo para empresas, os administradores de TI pueden configurar la herramienta para desactivar completamente la capacidad de ir a la nube, obligando a que toda la funcionalidad sea estrictamente local si así lo requiere la política de la organización.

Una nueva generación de PCs personales en HP

En el evento, la empresa también dio a conocer su portafolio comercial con dispositivos diseñados para distintos perfiles de usuario, priorizando la movilidad y la seguridad.

El equipo insignia es HP EliteBook 6 G2q, un equipo que la empresa describe como "Next Gen AI PC”. Para el usuario común, esto significa una computadora rápida gracias a su procesador Snapdragon X2, optimizado para tareas de IA local. Es un 15% más delgada que su predecesora y ofrece conectividad 5G ilimitada a través de HP Go 5G, permitiendo trabajar desde cualquier lugar sin depender de redes wifi públicas.

Después está la EliteBook 8 G2 Series, dirigida a trabajadores de oficina, enfocada en labores de productividad y para creadores que necesitan un equilibrio entre potencia y colaboración. Incluye el modelo Flip G2i, que destaca por integrar un lápiz óptico.

La HP EliteBook 6 G2 Series está enfocada en grandes empresas y el sector público, ofrece opciones de configuración flexibles para equipos que necesitan estandarizar sus herramientas de trabajo con un alto rendimiento, mientras que HP ProBook 4 G2 está diseñada para pequeñas y medianas empresas, ya que es una línea reconocida por su durabilidad y por incluir ahora capacidades de IA para hacer los flujos de trabajo más fluidos.

Esta serie de anuncios coincide con el desempeño financiero de la vertical de Sistemas Personales, que en el primer trimestre de 2026 registró ingresos por 10,300 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 11% respecto al año anterior, impulsado por una fuerte demanda tanto en el sector de consumo (+16%) como en el comercial (+9%).

