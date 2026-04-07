Dreame vs. Dyson: cómo la marca china de aspiradoras quiere ganar el mercado

La compañía de origen chino apuesta por afianzarse en el segmento premium basado en innovación tecnológica. Sin embargo, el país en ese terreno ya tiene un referente claro en Dyson, firma conocida como la “Apple de los electrodomésticos”, gracias a la reputación que construyó a partir de su diseño, ingeniería y precios elevados.

Sus aspiradoras, purificadores de aire y estilizadores de cabello lograron posicionarse como objetos aspiracionales, a pesar de sus precios que superan con facilidad los 10,000 o 20,000 pesos. En 2025, Dyson reportó que lanzó 13 nuevos productos, en un solo año y su beneficio operativo creció 15% hasta alcanzar los 600 millones de libras esterlinas (cerca de 794 millones de dólares).

Además, Dyson ubica a México como uno de sus mercados con mayor crecimiento junto a Turquía, India, Polonia, Singapur y Corea del Sur, donde los volúmenes de venta aumentaron 20%.

Dreame parece haber tomado nota y sus productos compiten en prestaciones, precio y estética, replicando en algunos casos líneas de diseño similares.

El resultado, de acuerdo con Claudio Ibarrola, country manager de Dreame en México, es que en apenas año y medio de presencia en el país pasó de facturar entre 1.5 y 2 millones de dólares a ingresos de 60 a 75 millones, con las aspiradoras como sus principales impulsores.

La ambición de Dreame por conquistar el mercado mexicano

Ibarrola asegura que Dreame busca que el consumidor deje de ver estos dispositivos como gadgets costosos y los perciba como una inversión en eficiencia y calidad de vida. Para ello reforzó el componente tecnológico de su portafolio, donde la IA “ya no es un plus, es un básico”.

La nueva generación de aspiradoras robot, por ejemplo, integra sensores avanzados, iluminación LED para detectar suciedad “invisible” y capacidades para adaptar su comportamiento según el tipo de residuo. Incluso cuenta con funciones poco comunes en el mercado, como la posibilidad de superar obstáculos físicos, incluidos pequeños escalones, o modificar su sistema de limpieza en tiempo real. A esto se suman innovaciones en purificadores de aire capaces de identificar partículas específicas, como pelo de mascotas, y evitar su recirculación.