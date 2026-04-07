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Dreame desafía a Dyson por el mercado premium de aspiradoras en México

El auge del IoT en México abre espacio a electrodomésticos inteligentes, donde Dreame apuesta por IA, precio y adopción para competir con una Dyson ya consolidada.
mar 07 abril 2026 04:00 AM
Dreame vs. Dyson: cómo la marca china de aspiradoras quiere ganar el mercado
La ambición de Dreame rebasa el hogar, pues la compañía adelantó conceptos que incluyen un automóvil y un smartphone. (Foto: Dreame)

El mercado de los dispositivos inteligentes para el hogar en México atraviesa una etapa de consolidación. Según datos de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), entre 2023 y 2025, la proporción de hogares con acceso a internet pasó de 71.7% a 75.3%, mientras que aquellos con dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) crecieron de 20% a casi 30%. Más revelador aún es el aumento en usuarios de estos dispositivos, que pasó de 27.6% a 37.9% en el mismo periodo.

Sin embargo, el mercado aún está lejos de madurar en categorías como electrodomésticos inteligentes, pues mientras que los dispositivos de entretenimiento y las bocinas con asistentes virtuales concentran la mayor adopción, los electrodomésticos conectados apenas rondan el 5%.

Ese rezago representa, para empresas como Dreame, una oportunidad de crecimiento.

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La compañía de origen chino apuesta por afianzarse en el segmento premium basado en innovación tecnológica. Sin embargo, el país en ese terreno ya tiene un referente claro en Dyson, firma conocida como la “Apple de los electrodomésticos”, gracias a la reputación que construyó a partir de su diseño, ingeniería y precios elevados.

Sus aspiradoras, purificadores de aire y estilizadores de cabello lograron posicionarse como objetos aspiracionales, a pesar de sus precios que superan con facilidad los 10,000 o 20,000 pesos. En 2025, Dyson reportó que lanzó 13 nuevos productos, en un solo año y su beneficio operativo creció 15% hasta alcanzar los 600 millones de libras esterlinas (cerca de 794 millones de dólares).

Además, Dyson ubica a México como uno de sus mercados con mayor crecimiento junto a Turquía, India, Polonia, Singapur y Corea del Sur, donde los volúmenes de venta aumentaron 20%.

Dreame parece haber tomado nota y sus productos compiten en prestaciones, precio y estética, replicando en algunos casos líneas de diseño similares.

El resultado, de acuerdo con Claudio Ibarrola, country manager de Dreame en México, es que en apenas año y medio de presencia en el país pasó de facturar entre 1.5 y 2 millones de dólares a ingresos de 60 a 75 millones, con las aspiradoras como sus principales impulsores.

La ambición de Dreame por conquistar el mercado mexicano

Ibarrola asegura que Dreame busca que el consumidor deje de ver estos dispositivos como gadgets costosos y los perciba como una inversión en eficiencia y calidad de vida. Para ello reforzó el componente tecnológico de su portafolio, donde la IA “ya no es un plus, es un básico”.

La nueva generación de aspiradoras robot, por ejemplo, integra sensores avanzados, iluminación LED para detectar suciedad “invisible” y capacidades para adaptar su comportamiento según el tipo de residuo. Incluso cuenta con funciones poco comunes en el mercado, como la posibilidad de superar obstáculos físicos, incluidos pequeños escalones, o modificar su sistema de limpieza en tiempo real. A esto se suman innovaciones en purificadores de aire capaces de identificar partículas específicas, como pelo de mascotas, y evitar su recirculación.

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En su diagnóstico, Ibarrola señala que el consumidor mexicano todavía cuestiona el valor de invertir en tecnología para el hogar, especialmente en productos cuyo beneficio no es inmediato o evidente. Por ello, la firma prioriza la demostración en punto de venta y la educación del usuario e incluso planea abrir en el mediano plazo una tienda física.

La ambición de Dreame rebasa el hogar, pues la compañía adelantó conceptos que incluyen un automóvil y un smartphone, señales de que su visión apunta a convertirse en una marca tecnológica integral.

Detrás de esta expansión hay una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Dreame acumula más de 10,000 solicitudes de patentes y más de 3,000 registros activos, lo que, según sus directivos, respalda su narrativa de innovación. A nivel global, opera en más de 100 países, con más de 6,500 tiendas físicas y una base de 11 millones de usuarios.

Aun así, el desafío en México es doble, pues debe consolidar la adopción de tecnologías que todavía no son masivas y también construir una percepción de valor en un segmento donde Dyson ya ocupa una posición privilegiada.

De acuerdo con The Ciu, la tendencia apunta hacia una mayor interoperabilidad entre dispositivos y un uso creciente de inteligencia artificial para anticipar necesidades.

“El reto es lograr que Dreame esté en cada una de las casas del consumidor”, afirma Ibarrola. “Pero sobre todo, que realmente lo vean como una inversión en su vida diaria”.

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