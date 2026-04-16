Vivo le 'roba' mercado a Motorola y Oppo en smartphones de gama media y lanza la serie V70 en México

Los jugadores tradicionales mantienen un dominio considerable de participación en el mercado mexicano, con Samsung como líder con un 26.3%, seguido por Motorola con un 20.7% y Apple con un 19.9%, según datos de la consultora. No obstante, el avance de las firmas asiáticas de reciente incursión ha reconfigurado el tablero; OPPO ha logrado una conversión del 13.9%, superando a marcas con más tiempo en el país como Xiaomi, que registra un 9.9%. Por su parte, Honor se posiciona con un 9.8%, seguido de cerca por Huawei con un 9.3% y Vivo con un 7.9%.

Para The Ciu, estas cifras indican que la batalla por el mercado ya no solo se libra en el reconocimiento de marca, sino en la capacidad efectiva de traducir ese interés en ventas directas mediante estrategias de valor agregado. Al cierre de 2025, el gasto promedio en smartphones para los mexicanos fue de 5,009 pesos, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 10.2% desde 2021. Este aumento obedece a la migración hacia gamas medias, altas y premium.

Lanzamiento Serie V70

La estrategía de Vivo sigue esta lógica, para conmemorar este quinto aniversario, la compañía presentó la Serie V70, una línea que, si bien mantiene el enfoque de la marca en la gama media alta, introduce especificaciones que rozan el segmento premium.

El modelo Vivo V70 se orienta hacia la creación de contenido mediante una colaboración con Zeiss, empresa tecnológica especializada en óptica para cámara, gafas y microscopios, integrando sensores de 50 MP en todos sus lentes y capacidad de grabación en 4K a 60 fps. Este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, soportado por una pantalla AMOLED 1.5K de 120Hz que busca satisfacer las demandas de rendimiento eficiente y visualización de alta fidelidad. Su costo en el mercado mexicano es de 19,999 pesos.