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Vivo logra en México 4.5 millones de equipos vendidos

El fabricante chino llega a su quinto aniversario en México con 4.5 millones de ventas y una estrategia enfocada en elevar la gama media, donde se concentra la mayor competencia.
jue 16 abril 2026 12:00 PM
Vivo le 'roba' mercado a Motorola y Oppo en smartphones de gama media y lanza la serie V70 en México
Con este despliegue, Vivo intenta responder a la tendencia de sofisticación del consumidor mexicano. (Foto: Selene Ramírez)

La firma tecnológica Vivo Smartphone celebró su quinto aniversario de operaciones en México, con una cifra de 4.5 millones de dispositivos vendidos desde su llegada al país. Durante el evento encabezado por Diana Avalos, directora de marketing de la marca, se destacó que este volumen de ventas es el resultado de un ecosistema que combina hardware competitivo con servicios de posventa diferenciados, como el programa V-Sade, una iniciativa que ofrece hasta tres años de garantía extendida, seis meses de cobertura para cambio de pantalla y otros beneficios poco comunes en el mercado.

Este logro no es aislado, se inserta en un mercado que, según datos de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), registró la comercialización de más de 35 millones de dispositivos inteligentes durante 2025, lo que representa un crecimiento anual del 7%. Este dinamismo refleja la resiliencia del sector frente a entornos macroeconómicos inciertos y subraya la relevancia del smartphone como una herramienta de productividad y conectividad.

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Los jugadores tradicionales mantienen un dominio considerable de participación en el mercado mexicano, con Samsung como líder con un 26.3%, seguido por Motorola con un 20.7% y Apple con un 19.9%, según datos de la consultora. No obstante, el avance de las firmas asiáticas de reciente incursión ha reconfigurado el tablero; OPPO ha logrado una conversión del 13.9%, superando a marcas con más tiempo en el país como Xiaomi, que registra un 9.9%. Por su parte, Honor se posiciona con un 9.8%, seguido de cerca por Huawei con un 9.3% y Vivo con un 7.9%.

Para The Ciu, estas cifras indican que la batalla por el mercado ya no solo se libra en el reconocimiento de marca, sino en la capacidad efectiva de traducir ese interés en ventas directas mediante estrategias de valor agregado. Al cierre de 2025, el gasto promedio en smartphones para los mexicanos fue de 5,009 pesos, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 10.2% desde 2021. Este aumento obedece a la migración hacia gamas medias, altas y premium.

Lanzamiento Serie V70

La estrategía de Vivo sigue esta lógica, para conmemorar este quinto aniversario, la compañía presentó la Serie V70, una línea que, si bien mantiene el enfoque de la marca en la gama media alta, introduce especificaciones que rozan el segmento premium.

El modelo Vivo V70 se orienta hacia la creación de contenido mediante una colaboración con Zeiss, empresa tecnológica especializada en óptica para cámara, gafas y microscopios, integrando sensores de 50 MP en todos sus lentes y capacidad de grabación en 4K a 60 fps. Este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, soportado por una pantalla AMOLED 1.5K de 120Hz que busca satisfacer las demandas de rendimiento eficiente y visualización de alta fidelidad. Su costo en el mercado mexicano es de 19,999 pesos.

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Complementando esta oferta, el Vivo V70 FE se posiciona como una alternativa de alta resistencia y autonomía a un menor costo. Con un precio de 12,990 pesos, este equipo incorpora una cámara principal de 200 MP, pero su mayor fortaleza está en su batería de 7,000 mAh con carga rápida de 90W, características diseñadas para un uso intensivo.

También cuenta con certificaciones IP68 e IP69, garantizando protección contra inmersiones y agua a alta presión. Este modelo funciona con el procesador MediaTek Dimensity 7360 Turbo y la interfaz OriginOS, que introduce funciones de software como el "Espacio Privado" protegido por biometría y una barra de estado dinámica para la gestión de aplicaciones.

Además, Vivo ha estructurado su propuesta de valor sobre la durabilidad y la protección a través del programa V-Safe, busca alinearse con un ciclo de reemplazo que se ha estabilizado en los 26 meses. Al extender la vida útil del equipo, la marca atiende la racionalidad del consumidor mexicano que optimiza su gasto sin renunciar a la actualización tecnológica.

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Smartphones Gadgets

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