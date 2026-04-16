Vivo le 'roba' mercado a Motorola y Oppo en smartphones de gama media y lanza la serie V70 en México

La firma tecnológica Vivo Smartphone celebró su quinto aniversario de operaciones en México, con una cifra de 4.5 millones de dispositivos vendidos desde su llegada al país. Durante el evento encabezado por Diana Avalos, directora de marketing de la marca, se destacó que este volumen de ventas es el resultado de un ecosistema que combina hardware competitivo con servicios de posventa diferenciados, como el programa V-Sade, una iniciativa que ofrece hasta tres años de garantía extendida, seis meses de cobertura para cambio de pantalla y otros beneficios poco comunes en el mercado.
Este logro no es aislado, se inserta en un mercado que, según datos de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), registró la comercialización de más de 35 millones de dispositivos inteligentes durante 2025, lo que representa un crecimiento anual del 7%. Este dinamismo refleja la resiliencia del sector frente a entornos macroeconómicos inciertos y subraya la relevancia del smartphone como una herramienta de productividad y conectividad.