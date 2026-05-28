No solo Telmex: las empresas en México con pensiones "doradas" para jubilarse desde los 30 años

Edad de jubilación en CFE

El Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2024-2026 establece dos tipos de regímenes y se detallan de la siguiente manera:

En el régimen para trabajadores antes del 18 de agosto de 2008, las condiciones de jubilación con el 100% del salario se definen por género y años de servicio:

Los hombres pueden jubilarse al cumplir 25 años de servicio y 55 años de edad, o bien, al acreditar 30 años de servicios sin límite de edad.

Las Mujeres tienen derecho a la jubilación al cumplir 25 años de servicios, sin importar su edad.

Para la pensión se toma como base 100% del promedio del salario de los últimos dos años si el trabajador no tuvo ascensos en los últimos cuatro; si hubo promociones o ascensos, se promedian los últimos cuatro años laborados.

Para los trabajadores de líneas vivas, aquellos que han laborado 15 años en líneas energizadas pueden jubilarse con 28 años de servicio sin límite de edad.

Edad de jubilación en Banobras

Los trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) la institución que otorga créditos para el desarrollo de obras federales como carreteras, hospitales, plantas de energía, transporte público, y obras hidráulicas o de telecomunicaciones, pueden acceder a las jubilaciones cumpliendo las siguientes condiciones detalladas en el Manual de Remuneraciones y Jubilaciones:

El documento detalla que los trabajadores de confianza que ingresaron a partir del 1 de septiembre de 2009, o a quienes decidieron cambiarse a este esquema, tienen derecho a la jubilación al cumplir 60 años de edad, y con 30 años de servicio. El esquema aplica para quienes no migraron al esquema anterior.

Jubilación ordinaria: se adquiere el derecho al cumplir 55 años de edad y 26 de servicios .

se adquiere el derecho al cumplir . Jubilación por años de servicio: el trabajador puede jubilarse al cumplir 30 años de servicio , independientemente de su edad.

el trabajador puede jubilarse al cumplir , independientemente de su edad. Jubilación a los 60 años: aquellos que tengan 60 años de edad pero no alcancen los 26 de antigüedad, tienen derecho a una pensión vitalicia si cuentan con al menos cinco años de servicios ininterrumpidos.

Casos especiales para mujeres: En el supuesto de jubilación por edad (60 años con al menos cinco de servicio), la institución puede reducir el requisito de edad para las trabajadoras hasta en cinco años, es decir, acceder a ella a los 55 años.