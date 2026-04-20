Amazon y Anthropic refuerzan su 'amistad': invertirá 25,000 mdd en la creadora de Claude

Además, la inversión llega apenas dos meses después de que Amazon acordara invertir hasta 50,000 millones de dólares en OpenAI, principal rival de Anthropic, lo cual es significativo, ya que ambas startups se encuentran en una carrera tecnológica y financiera, en busca de consolidar su posición de cara a posibles salidas a bolsa a finales de este año.

Uno de los sectores en donde Anthropic ha tenido mayor adopción es el empresarial, además de un reciente crecimiento de usuarios finales, lo que representa una mayor necesidad de poder de procesamiento para cumplir con la demanda, algo que de acuerdo con Dario Amodei, su CEO, se solventará a partir de este acuerdo.

“Nuestros usuarios nos dicen que Claude es cada vez más esencial para su forma de trabajar, y necesitamos desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda”, declaró Amodei en un comunicado. “Nuestra colaboración con Amazon nos permitirá seguir impulsando la investigación en IA al tiempo que ofrecemos Claude a nuestros clientes, incluidos los más de 100,000 que utilizan AWS”.

Como parte de la colaboración entre ambas compañías, ambas también profundizarán el trabajo en otras áreas, como el desarrollo de chips personalizados, trabajando junto a la división específica de Amazon, Annapurna Labs.

Asimismo, trabajarán en el Proyecto Rainier, uno de los clústeres de computación de IA más grandes del mundo, con casi medio millón de chips Trainium2, y el cual Anthropic utiliza activamente para entrenar e implementar modelos Claude para clientes de todo el mundo en sus aplicaciones basadas en IA.