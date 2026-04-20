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Amazon invertirá 25,000 mdd en Anthropic

La empresa de IA acordó gastar más de 100,000 mdd en los chips que desarrolla Amazon durante la próxima década.
lun 20 abril 2026 05:00 PM
Amazon y Anthropic refuerzan su 'amistad': invertirá 25,000 mdd en la creadora de Claude
Con esta inyección de capital se consolida aún más la relación entre Amazon y Anthropic, la cual inició en 2023, cuando la startup designó a AWS como su como su proveedor principal de nube. (Foto: Amazon)

Amazon redobla su apuesta por Anthropic. El gigante tecnológico acordó invertir hasta 25,000 millones de dólares en la creadora de Claude, lo que eleva de forma significativa su compromiso financiero con la compañía y refuerza su estrategia para competir en la carrera de la IA generativa.

Esta cifra se suma a los 8,000 millones de dólares que Amazon ya había invertido previamente en Anthropic y, como parte del acuerdo, la startup se comprometió a gastar más de 100,000 millones de dólares en tecnologías de AWS durante la próxima década, incluyendo el uso de los chips de Amazon, Trainium, para entrenar sus modelos, según las declaraciones de Andy Jassy, CEO de Amazon.

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Con esta inyección de capital se consolida aún más la relación entre Amazon y Anthropic, la cual inició en 2023, cuando la startup designó a AWS como su proveedor principal de nube y, en 2024, lo eligió como su socio prioritario para entrenamiento de modelos.

El nuevo acuerdo también contempla un componente operativo clave, pues con él Anthropic aseguró hasta 5 gigavatios de capacidad para entrenar y desplegar su modelo Claude, una cifra que ilustra la escala energética y computacional que exige la IA moderna. Además, la compañía planea activar cerca de 1 gigavatio de capacidad basada en chips Trainium2 y Trainium3 antes de que termine el año.

La inversión inicial de 5,000 millones de dólares se realiza con base en una valuación de 380,000 millones de dólares, mientras que los 20,000 millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertas metas comerciales.

Esta decisión por parte de Amazon se da en un contexto donde los gigantes tecnológicos están compitiendo agresivamente por construir capacidades de IA. La propia compañía ha señalado que planea gastar alrededor de 200,000 millones de dólares en gasto de capital este año, principalmente en infraestructura para inteligencia artificial.

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Además, la inversión llega apenas dos meses después de que Amazon acordara invertir hasta 50,000 millones de dólares en OpenAI, principal rival de Anthropic, lo cual es significativo, ya que ambas startups se encuentran en una carrera tecnológica y financiera, en busca de consolidar su posición de cara a posibles salidas a bolsa a finales de este año.

Uno de los sectores en donde Anthropic ha tenido mayor adopción es el empresarial, además de un reciente crecimiento de usuarios finales, lo que representa una mayor necesidad de poder de procesamiento para cumplir con la demanda, algo que de acuerdo con Dario Amodei, su CEO, se solventará a partir de este acuerdo.

“Nuestros usuarios nos dicen que Claude es cada vez más esencial para su forma de trabajar, y necesitamos desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda”, declaró Amodei en un comunicado. “Nuestra colaboración con Amazon nos permitirá seguir impulsando la investigación en IA al tiempo que ofrecemos Claude a nuestros clientes, incluidos los más de 100,000 que utilizan AWS”.

Como parte de la colaboración entre ambas compañías, ambas también profundizarán el trabajo en otras áreas, como el desarrollo de chips personalizados, trabajando junto a la división específica de Amazon, Annapurna Labs.

Asimismo, trabajarán en el Proyecto Rainier, uno de los clústeres de computación de IA más grandes del mundo, con casi medio millón de chips Trainium2, y el cual Anthropic utiliza activamente para entrenar e implementar modelos Claude para clientes de todo el mundo en sus aplicaciones basadas en IA.

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Inteligencia artificial Amazon

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