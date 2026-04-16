La historia de Claude: Uno de los creadores de ChatGPT salió por el miedo que le provocó la IA y fundó Anthropic

Inicios de Anthropic: Dario Amodei y su pasado en OpenAI

Antes de fundar la empresa responsable de Claude, Dario Amodei pasó cinco años liderando la investigación en OpenAI, como vicepresidente del área, donde fue testigo de la capacidad de la IA para escalar exponencialmente en inteligencia y funcionalidad. Con ello, un dilema y riesgo potencial en la seguridad.

Consideraba que sin un enfoque responsable de la IA, que prioriza la confianza en el sistema como en las personas que lo desarrollan, no podrá alcanzar un potencial revolucionario positivo. En una entrevista del podcast Lex Fridman, afirmó que decidió irse de la compañía por una diferencia entre visiones.

“Es increíblemente improductivo intentar discutir con la visión de otra persona”. En lugar de quedarse en OpenAI, Amodei se dijo a sí mismo: “Busca gente de confianza y haz que tu visión se haga realidad”. En diciembre de 2020, se separó de la empresa.

Anthropic fue fundada en diciembre de 2021 en San Francisco, California, de acuerdo con Contrary Research por Dario y Daniela Amodei, quien había sido vicepresidenta de seguridad y políticas de OpenAI.

Junto a ellos, se les unieron otros exempleados de la misma compañía como Benjamin Mann (director de Anthropic Labs), Jared Kaplan (director científico), Jack Clark , Sam McCandlish (arquitecto jefe), Tom Brown y Christopher Olah (líder de investigación en interpretabilidad).

“Dentro de OpenAI, un grupo de nosotros, tras el desarrollo de GPT-2 y GPT-3, teníamos una convicción muy firme en dos aspectos… Uno era la idea de que si se invertía más capacidad de procesamiento en estos modelos, mejorarían cada vez más y que este proceso sería prácticamente ilimitado… El segundo era la idea de que se necesitaba algo más que simplemente aumentar la capacidad de procesamiento de los modelos: la alineación o la seguridad. No se les indica a los modelos cuáles son sus valores simplemente invirtiendo más capacidad de procesamiento. Así que éramos un grupo de personas que creíamos en estas dos ideas. Confiábamos plenamente los unos en los otros y queríamos trabajar juntos. Por eso, con esa idea en mente, fundamos nuestra propia empresa.”

En abril de 2022, la empresa presentó una metodología que utiliza un modelo de preferencias y aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana para entrenar a asistentes de IA “útiles e inofensivos”, en su “IA Constitucional” , con principios éticos de la ONU, por ejemplo.

En toda su historia ha recaudado más de 57,000 millones de dólares, además también han participado empresas de capital de riesgo como Menlo Ventures y Lightspeed Venture Partners, así como firmas de los Emiratos Árabes Unidos y Catar.