La historia de Claude: Uno de los creadores de ChatGPT salió por el miedo que le provocó la IA y fundó Anthropic

Esto provocó una ola de declaraciones entre el gobierno y Anthropic, lo que derivó a que el presidente Donald Trump ordenara a otras agencias federales a interrumpir cualquier uso de la herramienta de la empresa.
Peter Hegseth, secretario de Defensa, incluso dijo que designaría a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro de Estados Unidos y la seguridad nacional.
En marzo de 2026, fuentes anónimas citadas por The Financial Times, informaron que Amodei está en conversaciones con Emil Michael, subsecretario de defensa para investigación e ingeniería, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
Durante esta controversia, OpenAI firmó con el Pentágono por un contrato de hasta 200 millones de dólares para prototipos de IA en áreas como ciberdefensa, salud militar y gestión administrativa, y después con un acuerdo para desplegar modelos en entornos clasificados en 2026.
Ese movimiento de la empresa OpenAI generó que usuarios de ChatGPT cancelaran su suscripción e incluso eliminaran la app. De acuerdo con Sensor Tower, las desinstalaciones de la app móvil de ChatGPT en Estados Unidos se dispararon 295% desde el 28 de febrero, en un movimiento muy por encima de su comportamiento normal.
Claude Mythos
Claude es el modelo clave de Anthropic, y recientemente presentó un modelo de habilidades avanzadas para identificar vulnerabilidades: Mythos . Sin embargo, la decidió no liberarlo al público y limitó su acceso a un grupo reducido de organizaciones, debido al nivel de riesgo que implica su uso fuera de entornos controlados.
Según un reporte de la compañía, el modelo puede identificar vulnerabilidades desconocidas y generar formas de explotarlas, lo que abre la posibilidad de que actores maliciosos lo utilicen para desarrollar ciberataques, acceder a sistemas sensibles o comprometer infraestructura crítica.
Aunque no fue hecho con un finalidad exclusiva de ciberseguridad, se le entrenó para realizar tareas generales como programación, análisis de código y resolución de problemas complejos. Tiene la capacidad de revisar grandes volúmenes de código, encontrar errores y proponer formas de explotarlos.
Por otra parte, un reporte de la agencia Bloomberg, el sistema Claude Mythos plantea retos en materia de seguridad cibernética, lo que causó preocupación entre los líderes del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y principales actores de Wall Street, como los jefes de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo.
Al momento de esta publicación, se desconocen las conclusiones de la reunión entre los actores.
Con información de Fernando Guarneros y Eréndira Reyes.