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Anthropic recauda 65,000 mdd y alcanza un valor de 965,000 mdd

El creador del chatbot Claude ahora vale más que su competidor directo, OpenAI, que alcanzó una valoración de 825,000 millones de dólares.
jue 28 mayo 2026 02:00 PM
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Anthropic ahora vale 965,000 mdd
"Estos fondos nos ayudarán a atender la demanda histórica que estamos experimentando, mantenernos a la vanguardia de la investigación y llevar a Claude a más lugares de trabajo", declaró Krishna Rao, director financiero de Anthropic. (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

Anthropic, el rival más fuerte de OpenAI en el mundo de la Inteligencia Artificial, informó el jueves que recaudó 65,000 millones de dólares en una nueva ronda de financiación que la valora en 965,000 millones de dólares, antes de una esperada salida a bolsa en los próximos meses.

"Estos fondos nos ayudarán a atender la demanda histórica que estamos experimentando, mantenernos a la vanguardia de la investigación y llevar a Claude a más lugares de trabajo", declaró Krishna Rao, director financiero de Anthropic.

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La startup afirma que su facturación anualizada (una extrapolación a 12 meses de los ingresos recientes) ha superado el umbral de 47,000 millones de dólares, frente a 14,000 millones cuando realizó su ronda de financiación en febrero.

Este salto ilustra la adopción acelerada de sus herramientas profesionales, entre las que destaca Claude Code, su asistente de programación para desarrolladores, especialmente en ámbitos relacionados con los usos empresariales

Este éxito, no obstante, ha ido acompañado de grandes dificultades para Anthropic a la hora de atender la demanda de capacidad de cálculo, por falta de suficientes chips y servidores, un problema que enfrentan otras compañías del sector, como OpenAI y xAI, la empresa de Elon Musk.

Para hacer frente a la explosión de esta demanda, Anthropic firmó recientemente acuerdos por varios gigavatios de capacidad con Amazon, Google y Broadcom, así como una asociación con SpaceX, también propiedad de Elon Musk.

Valorada ahora por encima de su principal rival, OpenAI, cuyo último tramo de financiación en marzo la situó en 852,000 millones de valoración, se espera que Anthropic salga a bolsa de aquí a finales de año, según los analistas y los mercados financieros.

Por su parte, OpenAI se dispone a presentar su documentación previa a su salida a bolsa, según varios medios, mientras que SpaceX publicó su expediente la semana pasada, en camino hacia un posible récord de una salida a los mercados.

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Inteligencia artificial

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