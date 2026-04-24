Los 30,000 millones de dólares adicionales que Alphabet ha puesto sobre la mesa están sujetos a que Anthropic alcance hitos de rendimiento específicos, tanto en el desarrollo de sus modelos de lenguaje como en la escalabilidad de su infraestructura en la nube.

Es un pacto de "crecimiento por resultados" que asegura que los intereses de Google y la startup fundada por los hermanos Amodei estén alineados milimétricamente.

El catalizador de esta inversión ha sido, sin duda, el éxito rotundo de los lanzamientos más recientes de Anthropic. Con la llegada de Claude 4.7 y su versión especializada Claude Code, la compañía logró capturar más de la mitad del mercado de desarrollo de software corporativo. Según datos internos, las suscripciones comerciales a Claude Code se cuadriplicaron solo en el primer trimestre de 2026.

La startup acaba de inaugurar una sede en Londres para 800 personas, consolidando su presencia fuera de Estados Unidos. Con el respaldo de Google, Anthropic tiene ahora el pulmón financiero para construir sus propios centros de datos o continuar dominando los de sus socios, manteniendo una neutralidad única al estar disponible también en Amazon Web Services y Microsoft Azure.

