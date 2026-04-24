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Google invertirá 40,000 mdd en Anthropic

La empresa tendrá una inyección de capital en la empresa de Dario Amodei, misma que ha logrado atraer a inversionistas como Amazon.
vie 24 abril 2026 10:36 AM
google anthropic
La empresa lleva dos anuncios seguidos de inversión por parte de empresas tecnológicas, la de Amazon y ahora Google. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Las inversiones millonarias que hacen las empresas de tecnología en los últimos años se enfocan en Inteligencia Artificial. Ahora Alphabet, la matriz de Google, anunció una inversión de hasta 40,000 millones de dólares en Anthropic.

El gigante tecnológico diseñó una hoja de ruta que vincula el capital con el éxito tecnológico. El compromiso inicial consiste en una inyección de 10,000 millones de dólares en efectivo, lo que otorga a Anthropic una valoración de 350,000 millones de dólares.

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Los 30,000 millones de dólares adicionales que Alphabet ha puesto sobre la mesa están sujetos a que Anthropic alcance hitos de rendimiento específicos, tanto en el desarrollo de sus modelos de lenguaje como en la escalabilidad de su infraestructura en la nube.

Es un pacto de "crecimiento por resultados" que asegura que los intereses de Google y la startup fundada por los hermanos Amodei estén alineados milimétricamente.

El catalizador de esta inversión ha sido, sin duda, el éxito rotundo de los lanzamientos más recientes de Anthropic. Con la llegada de Claude 4.7 y su versión especializada Claude Code, la compañía logró capturar más de la mitad del mercado de desarrollo de software corporativo. Según datos internos, las suscripciones comerciales a Claude Code se cuadriplicaron solo en el primer trimestre de 2026.

La startup acaba de inaugurar una sede en Londres para 800 personas, consolidando su presencia fuera de Estados Unidos. Con el respaldo de Google, Anthropic tiene ahora el pulmón financiero para construir sus propios centros de datos o continuar dominando los de sus socios, manteniendo una neutralidad única al estar disponible también en Amazon Web Services y Microsoft Azure.

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Inteligencia artificial Google Inversión

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