Las suscripciones ganan terreno en los ingresos de las tecnológicas

“Para las corporaciones, tener acceso a herramientas de IA es una necesidad que piden más los colaboradores, pues se requiere desbloquear funciones avanzadas, analizar entrenamientos, proteger cuentas. La vieja lógica de la licencia o de la compra única empezó a ceder frente a una nueva economía de las empresas”, señala José Luis Guasco, director de EY GDS México.

Suscritos a la vida digital

El cambio empezó en servicios que parecían fáciles de monetizar, como el almacenamiento en la nube y el video, pero terminó por expandirse a casi todo. Google One rebasó los 100 millones de suscriptores de pago en 2024 y Alphabet reportó en febrero de 2026 más de 325 millones de suscripciones pagadas en sus servicios de consumo, impulsadas por Google One y YouTube.

Ese total no representa toda la compañía, sino su negocio de suscripciones para usuarios finales, o sea, por separado. La empresa dijo haber vendido más de ocho millones de suscripciones pagadas de Gemini para clientes corporativos, mientras que las “suscripciones, plataformas y dispositivos” pasaron de 21,711 millones de dólares en 2020 a 48,030 mdd en 2025, un crecimiento del 121%, de acuerdo a su último reporte trimestral.

Apple siguió una lógica parecida y Apple One se convirtió en un caso de éxito. Lanzado en 2020, juntó con iCloud, Music, TV+, Arcade, News+ y Fitness+ en una sola cuota, dicha vertical pasó de 53,768 mdd en 2020 a 109,158 mdd en 2025, un 103% más.

Esto significa que el iPhone dejó de ser la única caja registradora. Alrededor del dispositivo crecieron capas de suscripción que monetizan almacenamiento, entretenimiento, ejercicio, respaldo y productividad.

Deloitte, en su Connected Consumer Survey 2025 , reportó que los hogares encuestados en Estados Unidos gastan, en promedio, 183 dólares al mes en servicios digitales, ligeramente por encima de los 175 dólares de 2024. La consultora aclara que se trata de una canasta amplia de gasto recurrente en tecnología y software, en la que entran rubros como conectividad a internet, planes móviles, almacenamiento en la nube y antivirus.

Ese crecimiento se ve en la cantidad de servicios disponibles y en el número de cargos que una persona acumula. Bango reportó en 2025 que el suscriptor promedio en Estados Unidos paga 5.4 suscripciones, de las cuales dos ya se adquieren indirectamente mediante bundles o terceros.