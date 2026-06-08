Apple WWDC26 en vivo: toda la información y presentaciones del último evento de Tim Cook como CEO

Luego de mucho tiempo de espera, Apple presentó una nueva versión del asistente virtual llamada Siri AI, que es más capaz en ayudarte encontrar lo que necesitas a partir de una interacción más conversacional. Incluso tendrá una nueva aplicación dedicada, tal y como lo hacen los chatbots de Gemini o ChatGPT.

"Siri ahora es un asistente mucho más capaz que te ayuda a encontrar lo que necesitas y a hacer más cosas. Es más conversacional, así que puedes interactuar con ella como nunca antes y obtener respuestas detalladas y atractivas", dijo el vicepresidente de Apple, Mike Rockwell.

En un ejemplo que la empresa mostró, preguntó por la fecha de un concierto, el sistema dio la información, hizo un seguimiento a una petición, generó un recordatorio y posteriormente puso una canción relacionada a la petición que se ejemplificó.

Otra de sus capacidades es procesar lo que sucede en la pantalla del dispositivo, como saber qué lugar es el que se muestra en una foto de Instagram. O también al recibir un lugar en un mensaje se puede solicitar que haga una ruta de cómo llegar al sitio mencionado sin tener que abrir el mensaje, ir a la app de mapas y buscar el lugar por cuenta propia.

Uno de los cambios más significativos es que la voz de Siri será más expresiva, con entonaciones y elementos para hacerla más cercana al usuario. Además, se podrá personalizar diferentes características del sistema, los cuales también se podrán usar a través de los AirPods por medio del comando "Oye, Siri".

La nueva aplicación de Siri estará disponible en todos los dispositivos de la marca, como Mac, Apple Watch, Vision Pro, iPad y, obviamente, iPhone.