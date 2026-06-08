Apple WWDC26 en vivo: toda la información y presentaciones del último evento de Tim Cook como CEO
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Qué se espera en el WWDC26 de Apple
Este lunes, Apple presenta todas las novedades para su asistente digital, Siri. Esperamos una renovación completa basada en Inteligencia Artificial, algo que ya estaba previsto desde hace dos años, pero que finalmente podríamos ver gracias a una integración con Gemini y Claude, los grandes modelos de lenguaje de Google y de Anthropic, respectivamente.
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El último evento de Tim Cook
Este será el último evento en que Tim Cook será el director ejecutivo de Apple. A partir de septiembre, John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la empresa, será el encargado de llevar el rumbo de la tecnológica.
Fue cercano a Cook en varias líneas de producto emblemáticas de la firma, como el iPad y los AirPods, además de varias generaciones de productos de Mac, Apple Watch y el iPhone. Para seguir la transmisión, la puedes ver aquí.
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El evento inicia con un nuevo macOS
Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería tomó el escenario luego de la presentación de Tim Cook para anunciar el nuevo nombre del sistema operativo de las computadoras Mac. En este caso será macOS Golden Gate.
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Un rediseño a Liquid Glass
Además de algunos cambios superficiales en la interfaz, la empresa también presentó el rediseño de sus íconos para adaptarse más al estándar de Liquid Glass, la renovación que se mostró el año pasado.
En este caso, la empresa anuncio que ya es posible realizar optimizaciones de diseño, como ajustar la transparencia de los íconos y afirmó que las aplicaciones se abrirán más rápidamente para que la experiencia de los usuarios sea más fluida.
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Nuevas formas de cuidar la seguridad de las infancias
Apple anunció el trabajo con diferentes organizaciones encargadas de la seguridad infantil para mejorar algunas de sus características en este sentido, esto como parte de las conversaciones al rededor del impacto que la tecnología tienen en niños y adolescentes.
Así se anunció la posibilidad de crear cuentas para niños, con el objetivo de hacer un seguimiento sobre lo que los niños ven, con quién hablan, cuándo tienen acceso a las herramientas, qué apps pueden descargar y cómo los padres o tutores pueden ayudarles u orientarlos en su experiencia digital.
También se anunció una forma de determinar el tiempo que los niños o adolescentes pueden estar en una aplicación, ya sea de redes sociales, entretenimiento o cualquiera que esté dentro del dispositivo.
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La siguiente generación de Apple Intelligence
Finalmente, Apple dio un nuevo vistazo a su sistema de Inteligencia Artificial, basado en los modelos de Apple, pero también lo Gemini, de Google, los cuales se combinaron bajo los servidores de la firma de Cupertino para cumplir con sus estándares de privacidad. Cabe recordar que en diciembre pasado, ambas empresas firmaron un acuerdo de 1,000 millones de dólares para integrar Gemini en los gadgets de Apple.
En este caso, se trata de un modelo multimodal capaz de procesar imágenes, voz y texto, además de tener capacidad de contexto mucho más profundo con base en la información que el usuario tiene en su dispositivo, así como conectar entre varias aplicaciones, como ir desde un mensaje y seguir la acción en un correo electrónico. Sin embargo, esto se trata de características que la empresa ya había anunciado hace un par de años.
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Siri AI, una nueva versión del asistente digital
Luego de mucho tiempo de espera, Apple presentó una nueva versión del asistente virtual llamada Siri AI, que es más capaz en ayudarte encontrar lo que necesitas a partir de una interacción más conversacional. Incluso tendrá una nueva aplicación dedicada, tal y como lo hacen los chatbots de Gemini o ChatGPT.
"Siri ahora es un asistente mucho más capaz que te ayuda a encontrar lo que necesitas y a hacer más cosas. Es más conversacional, así que puedes interactuar con ella como nunca antes y obtener respuestas detalladas y atractivas", dijo el vicepresidente de Apple, Mike Rockwell.
En un ejemplo que la empresa mostró, preguntó por la fecha de un concierto, el sistema dio la información, hizo un seguimiento a una petición, generó un recordatorio y posteriormente puso una canción relacionada a la petición que se ejemplificó.
Otra de sus capacidades es procesar lo que sucede en la pantalla del dispositivo, como saber qué lugar es el que se muestra en una foto de Instagram. O también al recibir un lugar en un mensaje se puede solicitar que haga una ruta de cómo llegar al sitio mencionado sin tener que abrir el mensaje, ir a la app de mapas y buscar el lugar por cuenta propia.
Uno de los cambios más significativos es que la voz de Siri será más expresiva, con entonaciones y elementos para hacerla más cercana al usuario. Además, se podrá personalizar diferentes características del sistema, los cuales también se podrán usar a través de los AirPods por medio del comando "Oye, Siri".
La nueva aplicación de Siri estará disponible en todos los dispositivos de la marca, como Mac, Apple Watch, Vision Pro, iPad y, obviamente, iPhone.
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Modo Siri en la Cámara y más
Apple también destacó que la cámara podrá mostrar información de las cosas que ve a través de la Cámara, como la información nutricional de un platillo al momento, todo basado en un modelo bautizado por la empresa como Visual Intelligence, que reconoce lo que ve para dar sugerencias útiles o más información.
Para los borradores escritos, la herramienta también podrá generar ideas completas a partir de un prompt con las indicaciones que se busca cumplir, algo que ya es un estándar en la industria de los gadgets electrónicos, pero finalmente llega de forma más integrada en Apple.
Para ejemplificar esto, Safari tendrá herramientas para organizar las paginas a partir de temas que considere son afines entre ellos en el navegador, el cual también podrá buscar páginas a partir de un prompt donde el usuario indique qué está buscando. Por otra parte, será posible generar extensiones para ciertos sitios web, con el fin de cumplir con ciertas acciones que solo tú haces.
En la app de Contraseñas, en caso de que varias se vean comprometidas, será posible cambiarlas al mismo tiempo y hacer el proceso mucho más sencillo, al igual que generar eventos a partir de información que llega a tu correo electrónico o a tus mensajes.
Respecto a la generación de imágenes, los dispositivos de Apple ahora podrán rehacer nuevas imágenes en diferentes estilos o eliminar ciertos elementos, además de redimensionar con el fin de que se adapten a diferentes tipos de situaciones.
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IA para editar tus Fotos
Para la app de Fotos, la empresa presentó tres nuevas herramientas. La primera es eliminar elementos aunque sea complicado; la segunda es aumentar el tamaño de la foto original imaginando elementos alrededor; y el tercero es cambiar el encuadre para generar una mejor imagen respetando la perspectiva según se posicione la cámara.
Por ejemplo, con esta función, un plano general con la cámara en el frente del sujeto se puede convertir en un plano medio tomado desde un ángulo diferente.
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Tim Cook se despide de Apple
Antes de terminar el evento, la empresa dijo que Siri AI no estará disponible en la Unión Europea ni en China al mismo tiempo que en el resto del mundo, debido a asuntos regulatorios, mientras que la versión beta del sistema operativo estará disponible en julio, mientras que la versión final llegará a los usuarios en otoño, con el lanzamiento de la siguiente generación de dispositivos.
Por último, Cook cerró la presentación con un mensaje en donde destacó las capacidades que tendrá esta nueva versión de Siri y, aunque no lo mencionó, cabe resaltar que este es la última conferencia de desarrolladores de Cook como director ejecutivo de la empresa.