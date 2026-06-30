Un estudio de la Universidad de Nueva York reveló que Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube presentan fallas que permiten a adolescentes encontrar contenido dañino y contactar con desconocidos.
Las redes sociales prometen proteger a menores, pero sus controles fallan
En TikTok también encontraron que a pesar de las políticas para limitar la difusión de contenido relacionado con trastornos alimenticios, bastaba con modificar un poco los términos de búsqueda, (por ejemplo, escribiendo palabras con errores ortográficos) para acceder a contenido que podría ser dañino.
Para México, este también es un factor de riesgo. La investigadora Anahiby Becerril Gil, académica visitante de línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial, dijo a la Gaceta de la UNAM que "la mayor parte de plataformas digitales, establecen en sus avisos de privacidad que la edad mínima para poder utilizarlas es de 13 años; sin embargo, es una realidad que en nuestro país, prácticamente nadie lee estos términos ni existe ley que proteja a las infancias conforme a su uso”.
Asimismo, Becerril alertó sobre la facilidad del uso de las plataformas digitales donde los jóvenes crean redes de “amigos” sin que padres o familias presten atención.
Controles fáciles de ignorar
La investigación también analizó las herramientas destinadas a reducir el tiempo que los adolescentes pasan online.
En YouTube, Instagram y TikTok existen recordatorios que invitan a tomar descansos o limitar el tiempo de uso. Aún así, los investigadores concluyeron que estos controles tienen poca efectividad porque pueden ignorarse con un solo clic.
En el caso de YouTube Shorts, por ejemplo, al llegar al límite diario de visualización (60 minutos) la plataforma ofrece de forma inmediata opciones para modificar el tiempo establecido o simplemente omitir la restricción durante ese día, por lo que es poco funcional ya que le da la opción al usuario de cambiar de opinión y agregar más tiempo.
Contenido sensible a la vista
Los investigadores analizaron la capacidad de las plataformas para impedir que los adolescentes accedan a contenido relacionado con autolesiones o trastornos alimenticios y encontraron que en TikTok, Instagram y Snapchat era posible evitar los filtros si se realizaban pequeñas variaciones en las búsquedas. En TikTok, además, algunas consultas relacionadas con dietas derivaron después en recomendaciones sobre pérdida extrema de peso.
Al ser informada de los hallazgos, TikTok, sí realizó algunos ajustes. Cuando un reportero de The New York Times repitió parte de las pruebas semanas después, las recomendaciones automáticas habían disminuido, aunque seguía apareciendo contenido que promovía conductas alimentarias poco saludables.
Las plataformas defienden sus medidas
Las empresas rechazaron que sus herramientas sean ineficaces. Meta dijo a New York Times que las cuentas para adolescentes ofrecen una experiencia con menos contenido sensible, menor contacto no deseado y menos uso nocturno de Instagram.
Snapchat afirmó que la investigación simuló escenarios poco habituales y confirmó que los adolescentes reciben advertencias cuando personas fuera de su red intentan comunicarse con ellos.
TikTok destacó que cuenta con más de 50 funciones de seguridad activadas por defecto para usuarios adolescentes y que elimina de forma constante contenido que promueve trastornos alimenticios. Asimismo, YouTube señaló que los padres pueden configurar límites de tiempo más estrictos a través de herramientas de supervisión familiar.
Más presión sobre la industria
Los resultados aparecen en un momento de presión sobre las empresas tecnológicas. Las principales plataformas enfrentan demandas en Estados Unidos por los presuntos daños que sus servicios producen a menores de edad. A la par, varios países analizan o ya aprobaron restricciones para limitar el acceso de niños y adolescentes a redes sociales, mientras el Congreso estadounidense mantiene abiertas investigaciones sobre los efectos de estas aplicaciones en la salud mental de los jóvenes.
Lexie Matsumoto, estudiante de doctorado en la Universidad de Nueva York (NYU) y una de las autoras del estudio realizado por el Times, afirmó que muchas compañías utilizan un lenguaje que sugiere niveles de protección más altos a los que realmente ofrecen sus sistemas.
Para Anneke Buffone, expsicóloga de Meta y actualmente fundadora de una organización enfocada en seguridad digital para jóvenes, el problema también responde a una falta de inversión en equipos especializados en confianza y seguridad. "La responsabilidad no es únicamente de los padres, muchas veces las herramientas disponibles simplemente no cumplen con la función que prometen", mencionó.