Las redes sociales prometen proteger a menores, pero sus controles fallan

En TikTok también encontraron que a pesar de las políticas para limitar la difusión de contenido relacionado con trastornos alimenticios, bastaba con modificar un poco los términos de búsqueda, (por ejemplo, escribiendo palabras con errores ortográficos) para acceder a contenido que podría ser dañino.

Para México, este también es un factor de riesgo. La investigadora Anahiby Becerril Gil, académica visitante de línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial, dijo a la Gaceta de la UNAM que "la mayor parte de plataformas digitales, establecen en sus avisos de privacidad que la edad mínima para poder utilizarlas es de 13 años; sin embargo, es una realidad que en nuestro país, prácticamente nadie lee estos términos ni existe ley que proteja a las infancias conforme a su uso”.

Asimismo, Becerril alertó sobre la facilidad del uso de las plataformas digitales donde los jóvenes crean redes de “amigos” sin que padres o familias presten atención.