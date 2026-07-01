EU levanta el veto sobre la IA de Anthropic, pero mantiene vigilancia sobre los modelos más poderosos

A partir de esta semana, Claude Fable 5 estará disponible para usuarios de todo el mundo, pero Mythos 5 (el modelo más potente de la empresa) solo podrá ser utilizado por un grupo limitado de organizaciones estadounidenses previamente autorizadas por el gobierno federal, informó Anthropic.

La decisión marca el desenlace de un episodio que evidenció el papel que busca asumir Washington en la supervisión de los modelos de IA. Aunque el gobierno retiró el veto, mantendrá un esquema de acceso controlado para las tecnologías consideradas de mayor riesgo.

De acuerdo con la Casa Blanca, las nuevas medidas buscan equilibrar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos con la protección de la seguridad nacional, particularmente frente al riesgo de que modelos de IA altamente capaces sean utilizados para identificar vulnerabilidades en infraestructura crítica o facilitar ciberataques sofisticados.

