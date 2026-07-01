El gobierno de Donald Trump autorizó nuevamente el acceso a Claude Fable 5, de Anthropic, tras suspenderlos por motivos de ciberseguridad el 12 de junio. Sin embargo, el modelo más potente de la empresa, Mythos 5, seguirá disponible pero solo para algunas organizaciones en Estados Unidos aprobadas por las autoridades.
EU levanta el veto sobre la IA de Anthropic, pero mantiene vigilancia sobre los modelos más poderosos
A partir de esta semana, Claude Fable 5 estará disponible para usuarios de todo el mundo, pero Mythos 5 (el modelo más potente de la empresa) solo podrá ser utilizado por un grupo limitado de organizaciones estadounidenses previamente autorizadas por el gobierno federal, informó Anthropic.
La decisión marca el desenlace de un episodio que evidenció el papel que busca asumir Washington en la supervisión de los modelos de IA. Aunque el gobierno retiró el veto, mantendrá un esquema de acceso controlado para las tecnologías consideradas de mayor riesgo.
De acuerdo con la Casa Blanca, las nuevas medidas buscan equilibrar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos con la protección de la seguridad nacional, particularmente frente al riesgo de que modelos de IA altamente capaces sean utilizados para identificar vulnerabilidades en infraestructura crítica o facilitar ciberataques sofisticados.
El Departamento de Comercio de EU ordenó el pasado 12 de junio suspender el acceso a Claude Fable 5 y Mythos 5 para ciudadanos extranjeros, medida que obligó a Anthropic a retirar ambos modelos apenas unos días después de su lanzamiento. De acuerdo con la empresa, la decisión respondió a preocupaciones del gobierno estadounidense sobre posibles riesgos de seguridad nacional.
En un comunicado publicado esta semana, Anthropic explicó que las preocupaciones surgieron después de que investigadores de ciberseguridad en Amazon Web Services (su principal proveedor de infraestructura en la nube) identificaran un método capaz de eludir algunas de las salvaguardas de Claude Fable 5. Esa vulnerabilidad del sistema podría permitir que el modelo identificara fallas del software lo cual podría ser de mal uso por actores cibernéticos.
Cuando los modelos se presentaron el 12 de junio, Anthropic describió a Claude Fable 5 como el sistema de Inteligencia Artificial más avanzado dispuesto al conocimiento del público. La empresa aseguró que supera a cualquiera de sus modelos anteriores en tareas como ingeniería de software, investigación científica, análisis de imagen y trabajo especializado. Aún así, Anthropic reconoció que un sistema con este desempeño implica mayores riesgos en áreas como ciberseguridad y por esto se implementaron salvaguardas adicionales que restringen automáticamente consultas sensibles y las redirigen a un modelo menos potente.
¿Y Mythos 5?
Fable 5 es la primera versión pública basada en la familia Mythos, la cual se considera la línea de IA más avanzada desarrollada por Anthropic. Mythos 5 mantiene menos restricciones y por ello, continuará disponible únicamente para un grupo reducido de empresas, instituciones y agencias gubernamentales estadounidenses pertenecientes al programa Glasswing y cuentan con autorización del gobierno federal.
El caso de Anthropic coincide con una política más activa de la administración Trump sobre los modelos de inteligencia artificial de última generación y la decisión se enmarca en la nueva estrategia de la Casa Blanca para supervisar los sistemas de IA considerados de frontera.
El pasado 2 de junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para fortalecer la seguridad de la IA y proteger la infraestructura crítica estadounidense, mientras que el 5 de junio emitió un memorando presidencial de Seguridad Nacional (NSPM-11), que instruye a las agencias federales a trabajar de manera más estrecha con desarrolladores privados para evaluar riesgos de seguridad nacional asociados con los modelos más avanzados antes de su despliegue.
Despliegue temporal de OpenAI GPT-5.6
La semana pasada, OpenAI también anunció que limitará temporalmente el despliegue inicial de su nuevo modelo GPT-5.6 solo a un grupo de socios autorizados, en cumplimiento del nuevo marco de supervisión impulsado por la Casa Blanca.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el episodio de Anthropic se convierte en el primer gran precedente de la nueva política estadounidense hacia la inteligencia artificial de frontera.
Aunque Washington finalmente levantó las restricciones dejó claro, que los modelos con capacidades excepcionales (especialmente aquellos relacionados con ciberseguridad, investigación científica o descubrimiento de vulnerabilidades informáticas) estarán sujetos a una mayor vigilancia gubernamental y a mecanismos de acceso controlado.