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Apple presentará 5 nuevos iPhone, incluido un plegable

La empresa de tecnología presentará una estrategia con sus nuevos modelos entre finales de 2026 y principios de 2027, incluido su primer teléfono plegable
vie 03 julio 2026 04:00 PM
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Ante la escasez mundial de memorias, Apple analiza incorporar a fabricantes chinos como proveedores de chips para los dispositivos que comercializa en China.
Los planes de la compañía incluyen producir hasta un total de 10 millones de unidades para los smartphones plegables este 2026 (Justin Sullivan/Getty Images)

Apple llega con uno de sus planes más ambiciosos para su portafolio de iPhone, mientras aprovecha una ventaja que pocos competidores tienen: suficiente poder de negociación para asegurar componentes en medio de la escasez mundial de memorias impulsadas por la IA.

El medio de comunicación especializado en negocios Nikkei Asia reportó el martes que los planes de la compañía incluyen producir hasta un total de 10 millones de unidades para los smartphones plegables este 2026, una cifra superior a la previsión anterior de entre 7 y 8 millones de unidades.

El gigante de tecnología ya aseguró 80 millones de componentes necesarios para los nuevos modelos para la segunda mitad del 2026, mientras que la producción total para ese año espera exceder los 220 millones de unidades, de acuerdo con el reporte de Nikkei Asia.

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Cabe destacar que el poder de compra y la escala de Apple para adquirir memorias y otros componentes siguen siendo superiores a los de la mayoría de sus competidores, incluso mientras la escasez provocada por la demanda de inteligencia artificial se extiende por toda la industria.

Esa ventaja, le permitió absorber durante varios meses el incremento del costo de la memoria sin modificar los precios de gran parte de su portafolio. Sin embargo la semana pasada la empresa anunció aumentos en MacBook y iPad al reconocer que el encarecimiento de la RAM y el almacenamiento, impulsado por la expansión de los centros de datos de IA había alcanzado niveles nunca antes vistos y dejando abierta la posibilidad de futuros ajustes en otros productos.

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Esto le ha permitido a Apple navegar de mejor manera la escasez de suministro contra los modelos chinos como: Xiaomi, Oppo y Vivo, quienes han reducido sus metas de producción anual a menos de 100 millones de unidades cada una.

“Comparados con el poder de negociación de Apple, los fabricantes chinos están en una posición más débil para conseguir un mayor suministro de chips de memoria o absorber el aumento de precios” dijo a Nikkei Asia un directivo de un proveedor que trabaja con Apple y Xiaomi. “Eso le da a Apple un buen incentivo para lanzar los iPhone en primavera y ganar una mayor participación de mercado”.

Ante la escasez mundial de memorias, Apple analiza incorporar a fabricantes chinos como proveedores de chips para los dispositivos que comercializa en China. La corporación busca ampliar su red de proveedores para asegurar el suministro de memorias debido a que la escasez de estos componentes está afectando a la producción de dispositivos electrónicos en toda la industria.

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Según Nikkei Asia, Apple busca lanzar al menos dos nuevos iPhone durante la primera mitad del 2027: el iPhone 18 y un nuevo modelo iphone Air como parte de la estrategia para ampliar su portafolio de productos.

Esto llega después de que Apple aumentará los precios de algunas Mac y iPad debido a que las memorias y el almacenamiento se han encarecido a lo largo del año, reflejo de la presión que enfrenta toda la cadena de suministro.

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Apple News+ Inteligencia artificial

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