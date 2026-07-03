Apple llega con uno de sus planes más ambiciosos para su portafolio de iPhone, mientras aprovecha una ventaja que pocos competidores tienen: suficiente poder de negociación para asegurar componentes en medio de la escasez mundial de memorias impulsadas por la IA.

El medio de comunicación especializado en negocios Nikkei Asia reportó el martes que los planes de la compañía incluyen producir hasta un total de 10 millones de unidades para los smartphones plegables este 2026, una cifra superior a la previsión anterior de entre 7 y 8 millones de unidades.

El gigante de tecnología ya aseguró 80 millones de componentes necesarios para los nuevos modelos para la segunda mitad del 2026, mientras que la producción total para ese año espera exceder los 220 millones de unidades, de acuerdo con el reporte de Nikkei Asia.