Meta y OpenAI buscan conquistar a los desarrolladores de IA con nuevos modelos

La carrera por la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados. Las empresas Meta y OpenAI eligieron el mismo día para desplegar al público sus modelos. Por un lado, Meta lanzó Muse Spark 1.1, su nuevo modelo para programación y agentes de IA, y, por otro, OpenAI lanzó Chat GPT-5.6, luego de un par de semanas de acceso restringido a petición del gobierno de Estados Unidos.

La competencia entre los grandes desarrolladores de IA ya no solo se centra en la potencia de un modelo, sino en quién ofrece mejores herramientas para desarrolladores, reducción en precios de tokens y plataformas capaces de atraer a empresas que construyan productos sobre modelos de inteligencia artificial.

OpenAI anunció que su modelo GPT-5.6, Sol, Terra y Luna estarán disponibles al público luego de permanecer dos semanas limitados a un pequeño grupo de organizaciones autorizadas mientras el gobierno de Estados Unidos realizaba pruebas adicionales de seguridad. La empresa reiteró que no consideraba muy positivo que este tipo de revisiones gubernamentales fueran el estándar de nuevos lanzamientos.

