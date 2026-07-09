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Meta y OpenAI buscan conquistar a los desarrolladores de IA con nuevos modelos

Meta lanzó al público la API de Muse Spark 1.1, mientras que OpenAI inició el despliegue de GPT-5.6. Ambas empresas buscan atraer desarrolladores y empresas en un mercado donde el costo es prioridad.
jue 09 julio 2026 02:52 PM
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Ilustración de GPT-5.6, la nueva familia de modelos de inteligencia artificial de OpenAI, integrada por Sol, Terra y Luna.
OpenAI presentó GPT-5.6 junto con ChatGPT Work, una herramienta que incorpora agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas en aplicaciones, archivos y flujos de trabajo. La compañía busca competir con plataformas empresariales de productividad y acelerar el uso de IA más allá del chatbot conversacional. (Cortesía: OpenAI)

La carrera por la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados. Las empresas Meta y OpenAI eligieron el mismo día para desplegar al público sus modelos. Por un lado, Meta lanzó Muse Spark 1.1, su nuevo modelo para programación y agentes de IA, y, por otro, OpenAI lanzó Chat GPT-5.6, luego de un par de semanas de acceso restringido a petición del gobierno de Estados Unidos.

La competencia entre los grandes desarrolladores de IA ya no solo se centra en la potencia de un modelo, sino en quién ofrece mejores herramientas para desarrolladores, reducción en precios de tokens y plataformas capaces de atraer a empresas que construyan productos sobre modelos de inteligencia artificial.

OpenAI anunció que su modelo GPT-5.6, Sol, Terra y Luna estarán disponibles al público luego de permanecer dos semanas limitados a un pequeño grupo de organizaciones autorizadas mientras el gobierno de Estados Unidos realizaba pruebas adicionales de seguridad. La empresa reiteró que no consideraba muy positivo que este tipo de revisiones gubernamentales fueran el estándar de nuevos lanzamientos.

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Por otra parte, Meta presentó Muse Spark 1.1, modelo especializado en programación y trabajo con agentes de inteligencia artificial que ahora podrá utilizarse a través de una API (puente digital que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí) pública.

Alexandr Wang, director de Meta Super Intelligence Labs, aseguró que “el objetivo es ofrecer alternativas con precios muy agresivos y atractivos”, frente a OpenAI y Anthropic.

Poniendo en contraste los precios se puede ver como Meta Cobrará 1.25 dólares por millón de tokens de entrada y 4.25 dólares por millón de salida. En comparación, OpenAI cobra 1 dólar y seis dólares por GPT-5.6 Luna, mientras que SpaceXAI dejó el precio de Grok 4.5 en 2 dólares y seis dólares. Por otro lado, Anthropic mantiene el costo más alto con Claude Opus 4.8 alcanzando los 5 dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de salida.

La estrategia se suma a la presión que enfrentan las grandes tecnológicas para demostrar que las multimillonarias inversiones en infraestructura de inteligencia artificial pueden convertirse en ingresos. En el caso de Meta, el lanzamiento marca un cambio en su estrategia debido a que después de que impulsó modelos abiertos como Llama, ahora comienza a monetizar parte de su tecnología a través del cobro por acceso vía API.

La nueva etapa de la batalla entre gigantes tecnológicos parece estar definida por quién logra convertirse en la plataforma preferida por desarrolladores y empresas para construir la siguiente generación de aplicaciones basadas en IA.

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OpenAI lanza ChatGPT Work

OpenAI dió un paso más al lanzar ChatGPT Work. Una herramienta que permitirá ejecutar acciones en aplicaciones y archivos, acompañar proyectos complejos durante horas y transformar objetivos en trabajos terminados.

ChatGPT Work permite trabajar directamente con aplicaciones como Gmail, Slack, Google Drive, calendarios y CRM. Además, la herramienta puede reunir información de distintas fuentes para generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Con este lanzamiento OpenAI amplía su estrategia más allá de solo un chatbot conversacional. La compañía busca competir de forma directa con el mercado de software empresarial y de productividad donde Microsoft, Copilot, Google Workspace con Gemini, Salesforce y otras plataformas como Notion, que ya integran agentes de IA capaces de automatizar tareas completas.

Esto es relevante debido a que un informe de la Escuela Bancaria y Comercial registró que el software empresarial basado en IA es actualmente uno de los segmentos con mayor crecimiento proyectando un mercado global de IA que ronda los 900,000 millones de dólares. Para las empresas, un agente que automatiza tareas de oficina representa menos tiempo invertido en trabajo administrativo y menores costos operativos, mientras que para compañías como OpenAI significa abrir una nueva fuente de ingresos más allá de las suscripciones enfocadas en ChatGPT.

La compañía informó que ChatGPT Work comenzará a desplegarse para usuarios Pro, Enterprise y Edu, mientras que Plus y Business tendrán acceso en los próximos días.

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tecnología ChatGPT OpenAI

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