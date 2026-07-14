El gasto oculto de la IA: empresas desvían su presupuesto de software a centros de datos

La inteligencia artificial ya no solo impulsa la venta de chips, servidores y centros de datos, sino que ahora desvía el gasto anteriormente dedicado al software. La compañía tecnológica estadounidense IBM mencionó este martes que sus clientes retrasaron sus compras de software para destinar ese presupuesto a la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la inteligencia artificial como servidores, almacenamiento y memoria.

La empresa mencionó que no anticipó la magnitud de ese cambio en las prioridades de gasto y estimó ingresos para el segundo trimestre por debajo de las expectativas de mercado. De acuerdo con información de Reuters, las acciones de IBM llegaron a caer cerca del 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado donde también empresas como Microsoft, Salesforce y ServiceNow cayeron entre el 3 y 5%.

El informe anual de investigación de mercado, Wasabi Global Cloud, reportó que aunque solo el 32% de los proyecto de IA generan retorno positivo, las empresas siguen acelerando su inversión en infraestructura para soportar cargas de trabajo de IA, la cual está reconfigurando las prioridades de presupuesto de los empresarios.

