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Meta cambia reglas para menores: su IA avisará a los padres ante riesgo de suicidio

La empresa tecnológica cambia la forma en que opera su IA con menores al romper con la idea de que las conversaciones con un chatbot son completamente privadas cuando hay riesgos de autolesiones.
jue 16 julio 2026 11:42 AM
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conversación de un menor en las redes sociales con seguridad parental
Meta-refuerza-seguridad-para-adolescentes-y-padres (Thawatchai Chawong/Getty Images)

Ante las preocupaciones por afectaciones a menores por el uso de redes sociales, MetaAI endurece las medidas de seguridad de sus chatbots para adolescentes al incorporar alertas a padres, contacto con más de 75 especialistas en salud mental y, próximamente, hacia servicios de emergencia si detecta señales de autolesiones o suicidios.

De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, los asistentes de IA como ChatGPT o Gemini son comunes para más del 60% de los adolescentes quienes la emplean a diario para buscar información, hacer tareas, explorar intereses y cada vez más como compañía o apoyo emocional. Debido a esto, la empresa Meta busca que los jóvenes tengan experiencias con IA de acuerdo a su edad y mantener informados a los padres si se detecta que su hijo podría estar pasando por un momento difícil.

El Informe de Tendencias en Derecho de Datos , de la firma Freshfields, muestra cómo las empresas deben replantearse su enfoque regulatorio hacia la seguridad de los menores en plataformas digitales y herramientas de IA. En los últimos meses, la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido endurecieron las obligaciones para empresas de tecnología en materia de protección infantil, desde verificaciones de edad y moderación de contenido hasta nuevas reglas para servicios impulsados por IA o accesibles para adolescentes.

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La empresa explicó que cuando un adolescente manifieste pensamientos relacionados con suicidio, o autolesión, Meta brindará información sobre líneas de ayuda y alentará al usuario a contactar a un adulto de confianza. Además, enviará una alerta a los padres que utilicen la herramienta de supervisión de Instagram siempre que una revisión humana confirme que la conversación muestra señales de riesgo.

Larry Magid, director ejecutivo y cofundador de ConnectSafely, organización sin fines de lucro especializada en seguridad digital y bienestar en línea, mencionó que la medida logra un equilibrio entre la privacidad de los adolescentes y que “cree que los padres deben estar informados si sus hijos corren el riesgo de hacerse daño”.

Para el desarrollo de la herramienta, la compañía colaboró con padres y expertos que aportan criterios para identificar qué conversaciones con IA justifican alerta, como aquellas en las que un adolescente hace referencia clara a hacerse daño aunque no sea muy notoria. Posteriormente, desarrolla un sistema específico para detectar esas conversaciones.

Antes de enviar una alerta, todos los chats señalados por la IA serán revisados de forma manual. Entonces, si la intención de un adolescente es ambigua, se actuará con precaución y se alertará a los padres. La compañía menciona que es probable que se podría notificar a los padres aunque no haya ningún riesgo o motivo de preocupación, pero se cree que es un punto de partida adecuado para asegurar la salud de los menores.

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“Apoyo la decisión de Meta de notificar a los padres cuando, tras una revisión exhaustiva determina que una conversación con la inteligencia artificial de Meta contiene indicios de posible suicidio o autolesión que justifiquen una alerta”, señaló Larry Magid.

Meta confirmó que estas alertas ya están disponibles para los padres que utilizan la supervisión parental de Instagram en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá y estarán disponibles para los padres supervisores de todo el mundo a final de año. En cuanto a la vinculación con centros de emergencia, la organización afirma estar desarrollando la capacidad de contactarlos si la conversación de una persona, adulto o adolescente con MetaAI sugiere estar en riesgo.

El año pasado, Meta realizó más de 19,000 de esas alertas en todo el mundo y eso permitió a los servicios de emergencia realizar controles de bienestar a personas en riesgo de suicidio.

El endurecimiento de las medidas de Meta coincide con un entorno regulatorio cada vez más estricto. El bufete de abogados Freshfield señala que la protección de datos y la seguridad digital de niños y adolescentes ya representan uno de los principales desafíos de cumplimiento para las empresas tecnológicas.

El despacho identifica una tendencia común entre Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Australia que exige mayores responsabilidades en el diseño de productos, la moderación de contenidos, la arquitectura de datos y el desarrollo de sistemas de IA dirigidos o accesibles a menores.

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metaverso Inteligencia artificial Salud Mental

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