Meta cambia reglas para menores: su IA avisará a los padres ante riesgo de suicidio

Ante las preocupaciones por afectaciones a menores por el uso de redes sociales, MetaAI endurece las medidas de seguridad de sus chatbots para adolescentes al incorporar alertas a padres, contacto con más de 75 especialistas en salud mental y, próximamente, hacia servicios de emergencia si detecta señales de autolesiones o suicidios.

De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, los asistentes de IA como ChatGPT o Gemini son comunes para más del 60% de los adolescentes quienes la emplean a diario para buscar información, hacer tareas, explorar intereses y cada vez más como compañía o apoyo emocional. Debido a esto, la empresa Meta busca que los jóvenes tengan experiencias con IA de acuerdo a su edad y mantener informados a los padres si se detecta que su hijo podría estar pasando por un momento difícil.