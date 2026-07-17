Kimi 3: la nueva IA China que presiona a OpenAI y Anthropic

La empresa de inteligencia artificial (IA) Moonshot AI, con sede en Pekín, China, acaba de lanzar una nueva versión de Kimi —Kimi K3—, un modelo de frontera con 2.8 billones de parámetros y una ventana de contexto de un millón de tokens. En otras palabras, es una de las herramientas más avanzadas y capaces en este momento cuyos parámetros funcionan como las conexiones en el cerebro humano; mientras más tiene, entiende situaciones complejas y más cosas sabe.

En este contexto, un token equivale a una palabra, por lo que Kimi K3 puede leer y recordar en su memoria temporal hasta un millón de palabras o libros completos de golpe sin olvidar lo que leyó al inicio. De acuerdo con sus desarrolladores, Kimi K3 supera a Claude Opus 4.8 de Anthropic y GPT-5.5 de OpenAI en varias pruebas de rendimiento y es competitivo con Fable 5 y GPT-5.6 Sol, sin embargo aún no alcanza a estos últimos modelos.

Asimismo, Kimi K3 está construida en Kimi Delta Attention y Attention Residuals, dos actualizaciones arquitectónicas diseñadas para mejorar el flujo de información a lo largo de la longitud de la secuencia y la profundidad del modelo. Esta herramienta cuenta con métodos de entrenamiento y datos optimizados los cuales proporcionarán una mejora de aproximadamente 2.5 veces en la eficiencia de escalado general en comparación con K2, lo que permite que el modelo convierta la computación en inteligencia cada vez más eficaz, informó la compañía a través de su cuenta de X.

¿Y esto qué significa? Estas mejoras logran que el modelo pueda procesar grandes cantidades de información de forma más eficiente manteniendo mejor el contexto de una conversación o de documentos extensos lo que incluye respuestas precisas con menos errores y una mayor capacidad de resolver tareas complejas.

