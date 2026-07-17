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Kimi 3: la nueva IA China que presiona a OpenAI y Anthropic

Moonshot AI, lanza su nueva versión de Kimi K3, su modelo más potente, que busca competir con Estados Unidos en la carrera de la inteligencia artificial
vie 17 julio 2026 01:50 PM
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La empresa de inteligencia artificial (IA) Moonshot AI, con sede en Pekín, China, acaba de lanzar una nueva versión de Kimi —Kimi K3—, un modelo de frontera con 2.8 billones de parámetros y una ventana de contexto de un millón de tokens.
Moonshot AI asegura que Kimi K3 es capaz de crear juegos por su capacidad de visión, programación y razonamiento 3D. (GDX/CFOTO via AFP)

La empresa de inteligencia artificial (IA) Moonshot AI, con sede en Pekín, China, acaba de lanzar una nueva versión de Kimi —Kimi K3—, un modelo de frontera con 2.8 billones de parámetros y una ventana de contexto de un millón de tokens. En otras palabras, es una de las herramientas más avanzadas y capaces en este momento cuyos parámetros funcionan como las conexiones en el cerebro humano; mientras más tiene, entiende situaciones complejas y más cosas sabe.

En este contexto, un token equivale a una palabra, por lo que Kimi K3 puede leer y recordar en su memoria temporal hasta un millón de palabras o libros completos de golpe sin olvidar lo que leyó al inicio. De acuerdo con sus desarrolladores, Kimi K3 supera a Claude Opus 4.8 de Anthropic y GPT-5.5 de OpenAI en varias pruebas de rendimiento y es competitivo con Fable 5 y GPT-5.6 Sol, sin embargo aún no alcanza a estos últimos modelos.

Asimismo, Kimi K3 está construida en Kimi Delta Attention y Attention Residuals, dos actualizaciones arquitectónicas diseñadas para mejorar el flujo de información a lo largo de la longitud de la secuencia y la profundidad del modelo. Esta herramienta cuenta con métodos de entrenamiento y datos optimizados los cuales proporcionarán una mejora de aproximadamente 2.5 veces en la eficiencia de escalado general en comparación con K2, lo que permite que el modelo convierta la computación en inteligencia cada vez más eficaz, informó la compañía a través de su cuenta de X.

¿Y esto qué significa? Estas mejoras logran que el modelo pueda procesar grandes cantidades de información de forma más eficiente manteniendo mejor el contexto de una conversación o de documentos extensos lo que incluye respuestas precisas con menos errores y una mayor capacidad de resolver tareas complejas.

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El corporativo Moonshot AI asegura que Kimi K3 es capaz de crear juegos por su capacidad de visión, programación y razonamiento 3D. Los usuarios pueden generar escenarios no solo partiendo de un código sino también de imágenes estáticas además de ofrecer resultados de análisis de resultados, crear gráficos y presentaciones complejas interactivas.

Kimi K3 se presenta como una opción más económica a sus competidores al interactuar desde la interfaz de interacción de aplicaciones (API) con un costo de tres dólares por cada millón de tokens de entrada y 15 dólares por cada millón de salida, mientras que Claude Opus 4.8 tiene un costo de entre cinco dólares de entrada y 25 dólares de salida. Recordar que la mayoría de los usuarios no pagan de forma directa pero sí termina influyendo en el precio de las aplicaciones y servicios que usan.

Entonces, si una empresa puede acceder a un modelo de IA más barato, puede ofrecer funciones de IA a menor costo, incorporarla a más productos o incluso mantener servicios gratuitos para los usuarios. Moonshot no solo ha creado una de las herramientas más competitivas y poderosas del mercado sino que ya ha incorporado Kimi K3 a otros productos como Kimi Code —-un agente de programación con IA con soporte de 300 agentes que compite con Claude Code y Codex—, Kimi Work y la app de Kimi para el celular.

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Importancia en la carrera de Estados Unidos y China

Cabe mencionar que el fenómeno DeepSeek marcó un antes y un después en la industria de la IA, pues, a principios de 2025, el laboratorio Chino sorprendió al desarrollar modelos capaces de competir con sus principales modelos de Silicon Valley con menos recursos de entrenamiento y un presupuesto menor al de Estados Unidos.

Ese avance cuestionó la idea de que solo las empresas con inversiones multimillonarias en infraestructura y chips de última generación podían desarrollar modelos de frontera. La noticia también provocó una fuerte reacción en los mercados financieros, particularmente en las empresas vinculadas a la fabricación de semiconductores, el abrir el debate sobre si el gasto masivo en infraestructura para IA realmente representa una ventaja competitiva sostenible.

Ahora, con Kimi K3 Moonshot AI vuelve a poner sobre la mesa esa misma discusión. El lanzamiento no solo busca demostrar que China continúa cerrando la brecha tecnológica con Estados Unidos, sino que también apuesta por un modelo que combina alto rendimiento con menores costos de operación, un factor que podría acelerar su adopción entre empresas y desarrolladores.

El lanzamiento también ocurre en un momento en que las grandes tecnológicas estadounidenses mantienen inversiones históricas en infraestructura para IA. Empresas como Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon y Oracle han comprometido millones de dólares para construir centros de datos y adquirir chips especializados mientras competidores chinos buscan demostrar que es posible desarrollar modelos competitivos con una inversión menor.

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Tags

ChatGPT ciberseguridad, internet, nube, tecnología DeepSeek

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