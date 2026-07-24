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Nvidia y Microsoft defienden la IA abierta ante el avance de China

Empresas como Nvidia, Microsoft y Meta buscan evitar restricciones a los modelos abiertos de IA, en un momento en el cual China acelera la competencia con herramientas como Kimi K3.
vie 24 julio 2026 02:30 PM
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Empresas como Nvidia, Microsoft y Palantir pidieron evitar regulaciones que limiten este tipo de herramientas ya que consideran que podrían frenar la innovación y reducir la competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.
La carrera por la inteligencia artificial (IA) ahora se centra en decidir quién accede a esa tecnología y, mientras el gobierno de Estados unidos analiza restringir modelos de IA abiertos desarrollados en China. (Sean Gallup/Getty Images)

La carrera por la inteligencia artificial (IA) ahora se centra en decidir quién accede a esa tecnología y, mientras el gobierno de Estados unidos analiza restringir modelos de IA abiertos desarrollados en China, empresas como Nvidia, Microsoft y Palantir pidieron evitar regulaciones que limiten este tipo de herramientas ya que consideran que podrían frenar la innovación y reducir la competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.

Más de 25 compañías tecnológicas firmaron una carta pública en la que solicitaron a los responsables de diseñar políticas públicas no imponer “restricciones prematuras” a los llamados modelos Open-weight, sistemas en las que su arquitectura permite que desarrolladores., empresas e investigadores descarguen el modelo, lo adapten a sus necesidades y lo ejecuten en su propia infraestructura, en lugar de depender únicamente de servicios en la nube controlados por una sola empresa.

Asimismo, la discusión tomó fuerza después de que la startup China Moonshot AI lanzara Kimi K3 , el modelo abierto que superó varias propuestas estadounidenses en algunos benchmarks y reavivó así las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre un posible uso de tecnología desarrollada mediante destilación de modelos propietarios.
La carrera por la inteligencia artificial (IA) ahora se centra en decidir quién accede a esa tecnología y, mientras el gobierno de Estados unidos analiza restringir modelos de IA abiertos desarrollados en China, empresas como Nvidia, Microsoft y Palantir pidieron evitar regulaciones que limiten este tipo de herramientas ya que consideran que podrían frenar la innovación y reducir la competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.

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La ausencia de OpenAI y Anthropic llamó la atención debido a que ambas empresas desarrollan modelos cerrados, restringen el acceso a gran parte de su tecnología y actualmente preparan ofertas públicas iniciales (OPI), proceso mediante el cual, una empresa privada vende sus acciones al público en general por primera vez para cotizar en la bolsa y captar capital, que podrían convertirlas en algunas de las compañías más valiosas del sector. Por otro lado, Nvidia, Meta y Microsoft sostienen que un ecosistema abierto favorece la competencia, acelera la innovación y evita que el desarrollo de la IA solo se concentre en manos de algunas empresas.

Sin embargo, hace unos años el debate entre modelos abiertos y cerrados era simplemente técnico pero el rápido avance de empresas chinas como Moonshot AI y Z.ai convirtió la discusión en algo que va más allá de los datos: un tema geopolítico. Aquí Washington estudia limitar el acceso a modelos desarrollados en China por motivos de seguridad nacional, parte de la industria tecnológica considera que restringir estas herramientas podría ir debilitando la competitividad de Estados Unidos.

En cuanto a la estrategia de seguridad se abre el tema de la ciberseguridad donde, hace unos días Hugging Face informó que utilizó el modelo abierto GLM 5.2 de la empresa China Z.ai para contener un ataque cibernético atribuido a modelos de OpenAI, después de que un modelo de Anthropic no pudiera analizar correctamente el incidente por las restricciones de seguridad.

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¿Qué es la destilación? Esta consiste en entrenar un modelo de IA más pequeño utilizando las respuestas generadas por otro más avanzado aunque esta práctica es común dentro de la industria, funcionarios estadounidenses acusan a algunas empresas chinas de utilizarla para reproducir capacidades de modelos propios sin autorización.

Más allá de la competencia entre empresas, la discusión definirá cuál será el futuro de la inteligencia artificial, pues, mientras unas compañías defienden mantener el control sobre sus modelos a través de sistemas cerrados, otras apuestan por un ecosistema abierto que permita a investigadores, startups, y empresas desarrollar nuevas aplicaciones donde el resultado de ese debate influirá no solo en quien lidera la carrera tecnológica, sino también la accesibilidad de la IA para el resto del mundo.

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Tecnología, Industria Microsoft Corp Inteligencia artificial

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