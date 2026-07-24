Nvidia y Microsoft defienden la IA abierta ante el avance de China

La carrera por la inteligencia artificial (IA) ahora se centra en decidir quién accede a esa tecnología y, mientras el gobierno de Estados unidos analiza restringir modelos de IA abiertos desarrollados en China, empresas como Nvidia, Microsoft y Palantir pidieron evitar regulaciones que limiten este tipo de herramientas ya que consideran que podrían frenar la innovación y reducir la competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.

Más de 25 compañías tecnológicas firmaron una carta pública en la que solicitaron a los responsables de diseñar políticas públicas no imponer “restricciones prematuras” a los llamados modelos Open-weight, sistemas en las que su arquitectura permite que desarrolladores., empresas e investigadores descarguen el modelo, lo adapten a sus necesidades y lo ejecuten en su propia infraestructura, en lugar de depender únicamente de servicios en la nube controlados por una sola empresa.