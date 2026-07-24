Nvidia y Microsoft defienden la IA abierta ante el avance de China

La carrera por la inteligencia artificial (IA) ahora se centra en decidir quién accede a esa tecnología y, mientras el gobierno de Estados unidos analiza restringir modelos de IA abiertos desarrollados en China, empresas como Nvidia, Microsoft y Palantir pidieron evitar regulaciones que limiten este tipo de herramientas ya que consideran que podrían frenar la innovación y reducir la competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.
Más de 25 compañías tecnológicas firmaron una carta pública en la que solicitaron a los responsables de diseñar políticas públicas no imponer “restricciones prematuras” a los llamados modelos Open-weight, sistemas en las que su arquitectura permite que desarrolladores., empresas e investigadores descarguen el modelo, lo adapten a sus necesidades y lo ejecuten en su propia infraestructura, en lugar de depender únicamente de servicios en la nube controlados por una sola empresa.
Asimismo, la discusión tomó fuerza después de que la startup China Moonshot AI lanzara Kimi K3 , el modelo abierto que superó varias propuestas estadounidenses en algunos benchmarks y reavivó así las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre un posible uso de tecnología desarrollada mediante destilación de modelos propietarios.
La carrera por la inteligencia artificial (IA) ahora se centra en decidir quién accede a esa tecnología y, mientras el gobierno de Estados unidos analiza restringir modelos de IA abiertos desarrollados en China, empresas como Nvidia, Microsoft y Palantir pidieron evitar regulaciones que limiten este tipo de herramientas ya que consideran que podrían frenar la innovación y reducir la competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.