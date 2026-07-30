"Complicidad en terrorismo": Rusia emite una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram

Guerra en redes sociales

El FSB acusa a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos "en actividades terroristas y de sabotaje".

Según el comunicado, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que utilizaron Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en el país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Todos ellos fueron contactados a través de esa herramienta tecnológica por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes con el fin de chantajearlos posteriormente, explicó el FSB.

Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de utilizar las redes sociales para reclutar soldados durante los casi cuatro años y medio de guerra.

Moscú impone desde hace meses restricciones digitales sin precedentes en su territorio, que afectan también a la aplicación occidental propiedad de Meta, WhatsApp.

Desde el Kremlin acusan a Ucrania de atentar contra la seguridad del país a través de las aplicaciones de mensajería.

Durov es un libertario declarado, adalid de la confidencialidad en internet y detractor de implementar normas de moderación en Telegram, empresa que cofundó junto a su hermano Nikolai.

La justicia rusa ordenó el bloqueo de Telegram en el país por la negativa de la empresa a entregar al FSB las claves de cifrado del servicio de mensajería y por su inacción para evitar la difusión de contenido prohibido.

Durov, naturalizado francés en 2021, fue detenido en agosto de 2024 cerca de París al bajar de un avión e imputado por una serie de delitos relacionados con el crimen organizado.

La justicia francesa lo acusa de no haber tomado medidas contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería y le prohibió salir del país sin autorización.

Además de una fianza de 5 millones de euros, su control judicial le prohibió al principio viajar y le obligaba a presentarse dos veces a la semana en una comisaría, pero obtuvo una flexibilización en 2025, lo que le permitió volver a Dubai, donde residía.

Antes de Telegram, Durov fundó VKontakte, un sitio conocido como "el Facebook de Rusia". Fue expulsado de esa empresa cuando empezó a recibir presiones de las autoridades a mediados de la década de 2010.

Este año, VKontakte, ahora controlada por el Estado y conocida como VK, ha promocionado el sistema de mensajería Max, por lo que Durov ha calificado la plataforma como "una aplicación controlada por el Estado, creada para la vigilancia y la censura política".