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"Complicidad en terrorismo": Rusia emite una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram

Las autoridades señalan que la aplicación de Pavel Durov permite la difusión de mensajes para que los servicios especiales ucranianos recluten jóvenes rusos.
jue 30 julio 2026 08:30 AM
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Rusia busca al fundador de Telegram, Pavel Durov
Durov enfrenta en Rusia acusaciones de "complicidad en terrorismo" en el marco de "una investigación penal" sobre el entrenamiento de jóvenes rusos por parte de los servicios especiales ucranianos en actividades de sabotaje, precisó el servicio de seguridad de Moscú. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Rusia anunció la emisión de una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a quien acusa de "complicidad en terrorismo" y afirma que su aplicación de mensajería es utilizada por los servicios de seguridad ucranianos con fines de reclutamiento.

Durov nació en Rusia y tiene nacionalidad francesa y emiratí. En 2024 fue imputado en Francia, bajo la acusación de permitir la difusión de contenidos criminales a través de Telegram.

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Este servicio de mensajería es uno de los más populares en Rusia, utilizado tanto por ciudadanos de a pie como por los servicios públicos, entre ellos el Kremlin, los principales ministerios y las fuerzas del orden.

El miércoles, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció haber emitido una "orden de búsqueda internacional" contra Durov, sin precisar si otros países la ejecutarán.

Durov enfrenta en Rusia acusaciones de "complicidad en terrorismo" en el marco de "una investigación penal" sobre el entrenamiento de jóvenes rusos por parte de los servicios especiales ucranianos en actividades de sabotaje, precisó el servicio de seguridad de Moscú.

La agencia de noticias AFP contactó a Durov tras este anuncio, pero sus abogados franceses prefirieron no reaccionar por el momento. Por su parte, su empresa, Telegram, indicó a la misma agencia que "Pavel Durov no desea hacer comentarios en esta etapa".

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Guerra en redes sociales

El FSB acusa a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos "en actividades terroristas y de sabotaje".

Según el comunicado, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que utilizaron Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en el país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Todos ellos fueron contactados a través de esa herramienta tecnológica por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes con el fin de chantajearlos posteriormente, explicó el FSB.

Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de utilizar las redes sociales para reclutar soldados durante los casi cuatro años y medio de guerra.

Moscú impone desde hace meses restricciones digitales sin precedentes en su territorio, que afectan también a la aplicación occidental propiedad de Meta, WhatsApp.

Desde el Kremlin acusan a Ucrania de atentar contra la seguridad del país a través de las aplicaciones de mensajería.

Durov es un libertario declarado, adalid de la confidencialidad en internet y detractor de implementar normas de moderación en Telegram, empresa que cofundó junto a su hermano Nikolai.

La justicia rusa ordenó el bloqueo de Telegram en el país por la negativa de la empresa a entregar al FSB las claves de cifrado del servicio de mensajería y por su inacción para evitar la difusión de contenido prohibido.

Durov, naturalizado francés en 2021, fue detenido en agosto de 2024 cerca de París al bajar de un avión e imputado por una serie de delitos relacionados con el crimen organizado.

La justicia francesa lo acusa de no haber tomado medidas contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería y le prohibió salir del país sin autorización.

Además de una fianza de 5 millones de euros, su control judicial le prohibió al principio viajar y le obligaba a presentarse dos veces a la semana en una comisaría, pero obtuvo una flexibilización en 2025, lo que le permitió volver a Dubai, donde residía.

Antes de Telegram, Durov fundó VKontakte, un sitio conocido como "el Facebook de Rusia". Fue expulsado de esa empresa cuando empezó a recibir presiones de las autoridades a mediados de la década de 2010.

Este año, VKontakte, ahora controlada por el Estado y conocida como VK, ha promocionado el sistema de mensajería Max, por lo que Durov ha calificado la plataforma como "una aplicación controlada por el Estado, creada para la vigilancia y la censura política".

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