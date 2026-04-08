Datos de la firma de mensajería señalan que rebasó los 1,000 millones de usuarios activos mensuales en marzo de 2025, y el reporte Telegram Marketing 2025–2026, elaborado por Magnetto, sostiene que cerca de 450 millones usan la app a diario, lo que suma alrededor de 2.5 millones de nuevos usuarios cada día.

La empresa define a los canales como una herramienta para difundir mensajes públicos a grandes audiencias y subraya que cada publicación puede enviar una notificación directa al teléfono del usuario.

“En un ecosistema digital donde el alcance orgánico se desplomó, esa promesa es casi contracultural, ya que los canales generan más de un billón de visualizaciones al mes y sus publicaciones tienen una tasa promedio de apertura de entre 55% y 60%, una cifra muy superior a la de la mayoría de redes sociales”, apuntó Mozolkova.

En lugar de competir por atención en los feed de redes sociales, las marcas pueden usar este tipo de canales para generar interacciones con los usuarios suscritos a canales.

Dentro del reporte de Magnetto se señala que Telegram resulta especialmente atractivo para firmas de SaaS, ciberseguridad, fintech y servicios B2B. La audiencia no sólo es grande, sino que también tiene un perfil profesional inusual para una plataforma de mensajería.