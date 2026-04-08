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Telegram es una máquina de marketing que conecta hasta con 200,000 personas

Los canales de mensajería son efectivos para comunicar diversas cosas a los usuarios, pero también como espacios de venta más directa.
mié 08 abril 2026 03:00 PM
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La plataforma tiene una versión premium que demuestra la fidelización de sus usuarios. (Foto: Leon Neal/Getty Images)

Telegram ya no es sólo un refugio para comunidades hiperconectadas, traders y usuarios que huyen del ruido de otras redes. Ahora se perfila como una máquina de marketing con una lógica distinta a la de Meta, TikTok o X.

“Telegram empuja el mensaje de forma directa, pues sus canales están diseñados para difundir publicaciones a audiencias masivas, con suscriptores ilimitados, y sus grupos pueden reunir hasta 200,000 miembros, una escala que para muchas marcas equivale a tener una base propia de distribución sin intermediarios”, señaló Sofía Mozolkova, CMO de la consultora de redes sociales Magnetto.

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Datos de la firma de mensajería señalan que rebasó los 1,000 millones de usuarios activos mensuales en marzo de 2025, y el reporte Telegram Marketing 2025–2026, elaborado por Magnetto, sostiene que cerca de 450 millones usan la app a diario, lo que suma alrededor de 2.5 millones de nuevos usuarios cada día.

La empresa define a los canales como una herramienta para difundir mensajes públicos a grandes audiencias y subraya que cada publicación puede enviar una notificación directa al teléfono del usuario.

“En un ecosistema digital donde el alcance orgánico se desplomó, esa promesa es casi contracultural, ya que los canales generan más de un billón de visualizaciones al mes y sus publicaciones tienen una tasa promedio de apertura de entre 55% y 60%, una cifra muy superior a la de la mayoría de redes sociales”, apuntó Mozolkova.

En lugar de competir por atención en los feed de redes sociales, las marcas pueden usar este tipo de canales para generar interacciones con los usuarios suscritos a canales.

Dentro del reporte de Magnetto se señala que Telegram resulta especialmente atractivo para firmas de SaaS, ciberseguridad, fintech y servicios B2B. La audiencia no sólo es grande, sino que también tiene un perfil profesional inusual para una plataforma de mensajería.

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El reporte afirma que 20.6% de sus usuarios trabaja en IT e internet, 11.9% en marketing y relaciones públicas, 13.2% ocupa puestos gerenciales y 5.5% son dueños de negocio.

“La firma concentra tanto a quienes prueban herramientas como a quienes pueden comprarlas”, dijo Mozolkova.

Otro punto destacado para las firmas de marketing es que ocho de cada 10 usuarios de Telegram dicen que la plataforma es su principal fuente de noticias y actualizaciones, 73% permanece ahí porque la considera más conveniente que otras apps de mensajería y 59% asegura que ahí ocurre la mayor parte de su comunicación personal en línea.

Además, el usuario típico abre la aplicación 21 veces al día, pasa más de 41 minutos diarios dentro de ella y más de la mitad sigue de forma regular hasta 10 canales.

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El cambio de estrategia de Telegram

Telegram señala que los bots permiten integrar pagos y vender bienes o servicios dentro de la app, mientras que el reporte de Magnetto calcula que ya existen más de 10 millones de bots activos.

Estos servicios pueden responder preguntas frecuentes, segmentar mensajes, sincronizar datos con CRM y automatizar flujos de venta. En paralelo, las mini apps permiten correr experiencias casi nativas sin salir del chat.

Por ello, ahora Telegram Ads opera con mensajes patrocinados en canales públicos one-to-many con más de 1,000 suscriptores y permite administrar campañas y presupuesto desde su propia plataforma, de acuerdo con la marca.

Sensor Tower reporta que India lideró las descargas globales de la app en 2024 con cerca de 100 millones, seguida por Rusia y Estados Unidos con más de 38 millones cada uno. En América Latina, Brasil encabezó la adopción y México apareció entre los 10 mercados con más instalaciones, con 12.86 millones.

En cuanto a la monetización, Magnetto calcula más de 15 millones de suscriptores de Telegram Premium, un núcleo de usuarios que ya paga por tener una mejor experiencia dentro de la app.

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Telegram Estrategia y marketing Whatsapp

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