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Alibaba lanza una nueva IA que busca romper a OpenAI y Anhropic

La gigante tecnológica Alibaba con sede en Pekín acaba de lanzar un modelo mejorado que su versión anterior Qwen 3.7- Max y por qué esto debería importarte.
lun 03 agosto 2026 05:00 PM
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Las empresas chinas buscan no quedarse atrás y ahora Alibaba presentó Qwen 3.8-Max, un modelo de frontera con 2.4 billones de parámetros que iguala o supera a algunos de sus competidores en programación, razonamiento y tareas de larga duración.
La nueva IA de Alibaba ya no solo busca ser veloz y potente, sino accesible para el bolsillo. (Wang He/Getty Images)

La carrera por desarrollar la inteligencia artificial más poderosa ya no sucede solamente entre OpenAI, Anthropic o Google. Las empresas chinas buscan no quedarse atrás y ahora Alibaba presentó Qwen 3.8-Max, un modelo de frontera con 2.4 billones de parámetros que iguala o supera a algunos de sus competidores en programación, razonamiento y tareas de larga duración.

Pero, ¿qué significa tener 2.4 billones de parámetros? Los parámetros son conexiones internas que un modelo ajusta durante su entrenamiento para aprender patrones y generar respuestas, se asemeja a las conexiones entre neuronas del cerebro humano: mientras más conexiones útiles tiene un modelo, y mejor entrenadas están, mayor capacidad puede desarrollar para resolver tareas complejas, aunque eso no necesariamente garantiza que sea mejor.

Asimismo, estos parámetros se usaron mucho como única métrica para medir el tamaño de un modelo pero actualmente también se evalúa la eficiencia con la que se utilizan estos recursos, por ejemplo, la arquitectura que usa Qwen 3.8- Max es conocida como Mixture of Experts, que activa únicamente una parte de sus 2.4 billones de parámetros en cada consulta en lugar de utilizarlos todos al mismo tiempo, lo que reduce el costo y acelera respuestas.

Sin embargo, apenas unas semanas después del lanzamiento de Kimi K3 de Moonshot AI Alibaba respondió con un modelo más potente que su pasado Qwen, demostrando que estos anuncios buscan liderar el mercado tecnológico contra los estadounidenses OpenAI y Anthropic.

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He aquí la importancia

El anuncio de Qwen 3.8- Max va más allá de una competencia entre empresas tecnológicas, pues cuando aparecen modelos más potentes y baratos, las compañías que desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial tienen más opciones para elegir. Aunado a que esto se traduce en menores costos para integrar asistentes virtuales, automatizar procesos, desarrollar software o incorporar nuevas funciones en productos que miles de personas utilizan cada día.

Por otro lado, en México bancos, comercios electrónicos, empresas de atención al cliente, y desarrolladores de software utilizan modelos de lenguaje para crear asistentes virtuales, motores de búsqueda, herramientas de programación y automatización por lo que sí hay alternativas más accesibles en costos la adopción de esta tecnología podría crecer.

El lanzamiento también ocurre mientras las grandes tecnológicas estadounidenses mantienen inversiones históricas para ampliar su infraestructura y crear nuevos centros de datos. Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon y Oracle destinan millones de dólares a estos centros de datos y chips especializados mientras que las empresas chinas buscan competir mediante modelos más eficientes y abiertos. En cuanto a los pesos abiertos, estos permiten que desarrolladores y empresas descarguen el modelo para adaptarlo a sus propias aplicaciones sin depender completamente de la infraestructura de Alibaba con la finalidad de acelerar la adopción de Qwen mientras que OpenAI o Anthropic no pueden modificarse por dentro.

Además de la velocidad de los laboratorios chinos por nuevos modelos, esto demuestra cómo ahora ya no solo se buscan modelos más grandes sino que la verdadera competencia es igualar el rendimiento de los líderes estadounidenses para que cuesten menos de operar y puedan llegar más rápido a empresas y desarrolladores de todo el mundo.

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