Alibaba lanza una nueva IA que busca romper a OpenAI y Anhropic

La carrera por desarrollar la inteligencia artificial más poderosa ya no sucede solamente entre OpenAI, Anthropic o Google. Las empresas chinas buscan no quedarse atrás y ahora Alibaba presentó Qwen 3.8-Max, un modelo de frontera con 2.4 billones de parámetros que iguala o supera a algunos de sus competidores en programación, razonamiento y tareas de larga duración.

Pero, ¿qué significa tener 2.4 billones de parámetros? Los parámetros son conexiones internas que un modelo ajusta durante su entrenamiento para aprender patrones y generar respuestas, se asemeja a las conexiones entre neuronas del cerebro humano: mientras más conexiones útiles tiene un modelo, y mejor entrenadas están, mayor capacidad puede desarrollar para resolver tareas complejas, aunque eso no necesariamente garantiza que sea mejor.

Asimismo, estos parámetros se usaron mucho como única métrica para medir el tamaño de un modelo pero actualmente también se evalúa la eficiencia con la que se utilizan estos recursos, por ejemplo, la arquitectura que usa Qwen 3.8- Max es conocida como Mixture of Experts, que activa únicamente una parte de sus 2.4 billones de parámetros en cada consulta en lugar de utilizarlos todos al mismo tiempo, lo que reduce el costo y acelera respuestas.