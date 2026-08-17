¿Te están pagando completo? La app que creó un sobrecargo para revisar tu nómina

Un día, Frank Alfredo Calvo, sobrecargo de aviación, revisó su rol de vuelo y comenzó a hacer cuentas. El cálculo arrojaba que ese mes recibiría alrededor de 200,000 pesos, una cifra que sabía que no se reflejaría en su pago. La diferencia lo llevó a revisar cómo se estaban calculando sus ingresos y a compartir la duda con otros compañeros.
“Yo puse mi rol y vi que no tenía bien estructurada la base, ya que decía que iba a tener como ingreso 200,000 pesos al mes…¡ay, bueno fuera!”, mencionó a Expansión. Aunque en este caso su cuenta apuntaba que recibiría más dinero, este tipo de inconsistencias también podrían presentarse al revés, revelando una cifra menor a la que correspondía.
El problema es que calcular cuánto debe recibir un sobrecargo no siempre es sencillo. El pago depende de distintos factores, entre ellos la antigüedad y el esquema contractual de cada trabajador, que pueden modificar el salario, las prestaciones y otros conceptos. Por eso, un cálculo automatizado puede arrojar cifras muy distintas si no toma en cuenta las condiciones específicas de cada persona.
El cuestionamiento sobre la discrepancia en el ingreso de Calvo, lo llevó a desarrollar Sobrecargos.app, una plataforma que comenzó como una herramienta para revisar recibos de nómina y posteriormente se convirtió en una aplicación que busca concentrar pagos, viáticos, horas trabajadas, roles y vuelos, además de permitir a los sobrecargos verificar con quién comparten una jornada.
La plataforma también incorpora inteligencia artificial para interpretar fotografías de los roles de vuelo y responder preguntas frecuentes mediante un agente que orienta a los trabajadores sobre pagos y otras situaciones laborales.