¿Te están pagando completo? La app que creó un sobrecargo para revisar tu nómina

Del algoritmo a la aplicación

La herramienta busca permitir al trabajador comparar la información que recibe de la empresa con sus propios cálculos y recibir una alerta ante una posible diferencia.

“Sobrecargos.app calcula todos los pagos al detalle. Los roles que tenemos están un poquito más inflados (haciendo referencia a las discrepancias de ingresos entre los tipos de contrato), pero si nosotros subimos nuestras hojas reales y nuestros recibos de viáticos y de nómina, el algoritmo aprende y lo ajusta. Inclusive, si te falta una hora extra, la misma aplicación te lo avisa”, explicó Calvo.

La aplicación sigue en desarrollo, pero ya la utilizan 300 sobrecargos. El equipo continúa ajustando funciones a partir de los comentarios de los sujetos de prueba.

Por ahora, el equipo de Calvo utiliza versiones gratuitas de los servicios que emplea para alojar la aplicación y almacenar la información. El sobrecargo, quien también es programador, estima que, si la herramienta llegara a 3,000 usuarios, el mantenimiento de servidores y bases de datos costaría entre 3,000 y 4,000 pesos al mes, mientras que el uso de IA podría rondar los 500 pesos mensuales.

La intención de concentrar en un solo espacio todos los datos que los sobrecargos requieren, obedece a que actualmente tienen que navegar entre diferentes plataformas para conocer toda su información fiscal, de jornadas, destinos, etc.

“Es tedioso tener que entrar desde el iPad o el celular para revisar mi información, nómina o vuelos, si la sesión caduca tienes que llenar todo de nuevo y no es práctico. Aparte del estrés de todos los días, esta aplicación me ha ayudado a que mis vuelos sean más ligeros al revisar todo desde el mismo lugar”, mencionó una usuaria de la aplicación, quien decidió mantener su identidad anónima.

Por ahora, el sistema funciona gracias a los permisos que los sobrecargos dan para que Sobrecargos.app pueda utilizar la información que ellos mismos cargan en la plataforma de la aerolínea en la que trabajan. La función Rol Match permanece desactivada por defecto y, cuando un usuario decide activarla, la aplicación busca en su propia base de datos a otros sobrecargos que también hayan dado ese permiso y cuyos vuelos coincidan. Con esa información, la app muestra quiénes de sus compañeros coincidirán con ellos en determinados vuelos. Actualmente aparecen pocos resultados debido a que no todos los usuarios han activado la función y todavía falta que más sobrecargos utilicen la aplicación.

