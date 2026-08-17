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¿Te están pagando completo? La app que creó un sobrecargo para revisar tu nómina

La necesidad de herramientas propias que faciliten trabajar en la aviación, llevan a sobrecargos, programadores y pilotos a crear sus propias aplicaciones.
lun 17 agosto 2026 06:00 PM
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Grupo de sobrecargos reunidos fuera de una aeropuerto. Al frente una de ellas revisa su celular.
El sobrecargo, quien también es programador, estima que, si la herramienta llegara a 3,000 usuarios, el mantenimiento de servidores y bases de datos costaría entre 3,000 y 4,000 pesos al mes, mientras que el uso de IA podría rondar los 500 pesos mensuales. (Foto: yaroslav astakhov/Getty Images/iStockphoto)

Un día, Frank Alfredo Calvo, sobrecargo de aviación, revisó su rol de vuelo y comenzó a hacer cuentas. El cálculo arrojaba que ese mes recibiría alrededor de 200,000 pesos, una cifra que sabía que no se reflejaría en su pago. La diferencia lo llevó a revisar cómo se estaban calculando sus ingresos y a compartir la duda con otros compañeros.

“Yo puse mi rol y vi que no tenía bien estructurada la base, ya que decía que iba a tener como ingreso 200,000 pesos al mes…¡ay, bueno fuera!”, mencionó a Expansión. Aunque en este caso su cuenta apuntaba que recibiría más dinero, este tipo de inconsistencias también podrían presentarse al revés, revelando una cifra menor a la que correspondía.

El problema es que calcular cuánto debe recibir un sobrecargo no siempre es sencillo. El pago depende de distintos factores, entre ellos la antigüedad y el esquema contractual de cada trabajador, que pueden modificar el salario, las prestaciones y otros conceptos. Por eso, un cálculo automatizado puede arrojar cifras muy distintas si no toma en cuenta las condiciones específicas de cada persona.

El cuestionamiento sobre la discrepancia en el ingreso de Calvo, lo llevó a desarrollar Sobrecargos.app, una plataforma que comenzó como una herramienta para revisar recibos de nómina y posteriormente se convirtió en una aplicación que busca concentrar pagos, viáticos, horas trabajadas, roles y vuelos, además de permitir a los sobrecargos verificar con quién comparten una jornada.

La plataforma también incorpora inteligencia artificial para interpretar fotografías de los roles de vuelo y responder preguntas frecuentes mediante un agente que orienta a los trabajadores sobre pagos y otras situaciones laborales.

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Del algoritmo a la aplicación

La herramienta busca permitir al trabajador comparar la información que recibe de la empresa con sus propios cálculos y recibir una alerta ante una posible diferencia.

“Sobrecargos.app calcula todos los pagos al detalle. Los roles que tenemos están un poquito más inflados (haciendo referencia a las discrepancias de ingresos entre los tipos de contrato), pero si nosotros subimos nuestras hojas reales y nuestros recibos de viáticos y de nómina, el algoritmo aprende y lo ajusta. Inclusive, si te falta una hora extra, la misma aplicación te lo avisa”, explicó Calvo.

La aplicación sigue en desarrollo, pero ya la utilizan 300 sobrecargos. El equipo continúa ajustando funciones a partir de los comentarios de los sujetos de prueba.

Por ahora, el equipo de Calvo utiliza versiones gratuitas de los servicios que emplea para alojar la aplicación y almacenar la información. El sobrecargo, quien también es programador, estima que, si la herramienta llegara a 3,000 usuarios, el mantenimiento de servidores y bases de datos costaría entre 3,000 y 4,000 pesos al mes, mientras que el uso de IA podría rondar los 500 pesos mensuales.

La intención de concentrar en un solo espacio todos los datos que los sobrecargos requieren, obedece a que actualmente tienen que navegar entre diferentes plataformas para conocer toda su información fiscal, de jornadas, destinos, etc.

“Es tedioso tener que entrar desde el iPad o el celular para revisar mi información, nómina o vuelos, si la sesión caduca tienes que llenar todo de nuevo y no es práctico. Aparte del estrés de todos los días, esta aplicación me ha ayudado a que mis vuelos sean más ligeros al revisar todo desde el mismo lugar”, mencionó una usuaria de la aplicación, quien decidió mantener su identidad anónima.

Por ahora, el sistema funciona gracias a los permisos que los sobrecargos dan para que Sobrecargos.app pueda utilizar la información que ellos mismos cargan en la plataforma de la aerolínea en la que trabajan. La función Rol Match permanece desactivada por defecto y, cuando un usuario decide activarla, la aplicación busca en su propia base de datos a otros sobrecargos que también hayan dado ese permiso y cuyos vuelos coincidan. Con esa información, la app muestra quiénes de sus compañeros coincidirán con ellos en determinados vuelos. Actualmente aparecen pocos resultados debido a que no todos los usuarios han activado la función y todavía falta que más sobrecargos utilicen la aplicación.

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Los intentos por una app integrada para sobrecargos

Sobrecargos.app no es la única herramienta de su tipo que busca resolver esta problemática. En paralelo, ASSA Crew log, una aplicación creada en colaboración con la desarrolladora de apps ZipZapp, pretende facilitar a los trabajadores el cálculo de sus percepciones y otros conceptos establecidos en su contrato colectivo.

Arturo Elías, director general de ZipZapp y piloto jubilado, explicó a Expansión que el proyecto comenzó a desarrollarse después de una serie de 11 reuniones con representantes de ASSA en 2024, con el fin de identificar los conceptos económicos que debía considerar la plataforma, y el desarrollo comenzó en enero del 2025.

De acuerdo con ZipZapp, 45 sobrecargos participaron en una versión Beta y asegura que actualmente alrededor de 1,500 sobrecargos utilizan Crew Log para calcular sus horas extra, viáticos, pagos en ventanilla, créditos y otros conceptos relacionados con el trabajo. De esta forma, la herramienta también contempla nuevas funciones como la protección del recibo de nómina, herramientas para organizar aclaraciones por posibles faltas de pago y una función para verificar la legalidad de determinadas asignaciones con respaldo sindical.

Falta la aprobación para hacer de la nómina eficiente una realidad general

Aunque ambas aplicaciones ya tienen usuarios como parte de sus pruebas, ninguna de las dos cuenta actualmente con una aprobación oficial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) para su uso, de acuerdo con información proporcionada por el sindicato.

Andrés Becerra, secretario de prensa de ASSA, dijo que Crew Log es un proyecto trabajado desde hace meses, y que todavía no está autorizado oficialmente por la asociación para su utilización. Sobre Sobrecargos.app, explicó que se trata de una iniciativa desarrollada por un compañero sobrecargo que también está en revisión.

Para Calvo el siguiente paso de Sobrecargos.app sería extender su uso entre distintas aerolíneas y tripulaciones; sin embargo reconoce que es un trabajo que requiere de distintos contratos, esquemas de pago, y necesidades particulares de cada compañía.

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App Store Aplicaciones Aeropuertos y Servicios Auxiliares

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