Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

El Valor de Educar: de programa de becas a trampolín profesional para 8,500 jóvenes mexicanos

En entrevista, Nina Mayagoitia, VP de comunicación de Constellation Brands, explica cómo su programa de becas evolucionó hasta convertirse en un acompañamiento integral.
mié 30 septiembre 2026 02:52 PM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: Constellation Brands
_82A9694.jpg
Con este programa cada año se apoya a 500 jóvenes de preparatoria y licenciatura en Coahuila, Sonora y Veracruz. (Ricardo Ramírez Pérez / Expansión Studios)

Hace seis años, Constellation Brands dio a conocer El Valor de Educar, un programa que inició como una beca, pero hoy es más que eso. Su éxito no solo se debe al compromiso de la cervecera con la educación, sino a una columna vertebral que más allá de apoyar, busca acompañar a los estudiantes mexicanos en sus comunidades.

En entrevista, Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de la empresa cervecera, explicó: “el acompañamiento a través de este proceso educativo en los estudiantes es igualmente importante”.

Publicidad

Cada año, el programa apoya a 500 jóvenes de preparatoria y licenciatura en Coahuila, Sonora y Veracruz, donde tienen plantas en operación, con pago de colegiaturas e inscripciones, además de una ayuda de manutención para útiles, transporte o para aportar a la economía familiar. A ello se suman talleres para definir un propósito, desarrollar liderazgo y juicio crítico.

El objetivo es que familias, escuelas y maestros se conviertan “no sólo en una red de apoyo, sino en un trampolín que los impulsa a alcanzar su propósito”. Entrar al programa no es complicado: un promedio mínimo de 8.5 y provenir de un hogar con ingresos limitados. Pero el compromiso llega desde el día uno para todas las partes, asegura Nina.

Al final de la carrera, equipos multidisciplinarios diseñan soluciones con las cervecerías: su primer encuentro con la vida laboral. Para la empresa también es valioso, pues los jóvenes resuelven problemas de maneras que “tal vez nosotros no habíamos visto”.

_82A9460.jpg
Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands, expuso que con el programa El Valor de Educar realmente se cambian vidas. (Ricardo Ramírez Pérez / Expansión Studios)

Publicidad

Con la generación 2026-2027, el programa acumula 8,500 beneficiarios: 3,000 en Coahuila, 3,000 en Sonora y 2,500 en Veracruz. Solo este año hubo 1,066 solicitudes en Sonora y 819 en Veracruz y 1457 en Coahuila, para 500 lugares en cada estado. Casi la mitad de quienes cursan este ciclo ya venía de generaciones previas del programa.

Para la directiva, no se trata de donativos: “La estrategia de responsabilidad social es parte de la estrategia de negocio”. Y los resultados son palpables: cada becario debe cursar el 100% de los talleres y gracias a ello, hay jóvenes que llegan a tener un grado de estudio más que sus padres, “un indicador muy claro de movilidad social”, afirma.

Entre los retos, nos explica que están el llegar a comunidades indígenas y rurales, donde el acceso es menor. Para ello, se apoyan en las instituciones educativas aliadas, que difunden la convocatoria. Otro desafío es la permanencia, sobre todo en preparatoria, donde ocurre la mayor deserción del país.

Y finalmente, la presión familiar, pues muchos jóvenes deben comenzar a aportar dinero en sus hogares desde temprana edad. “cuando el programa abarca todas estas cosas y logramos que las familias perciban el valor de que los jóvenes estudien, entonces construimos este soporte”, menciona Nina.

Nada de esto es un logro en solitario. “No hay nada que uno solo pueda lograr”, continúa. “Si no tuviéramos instituciones educativas interesadas […] si las autoridades no impulsaran el desarrollo […] o si los mismos padres de familia no estuvieran interesados, sería complicadísimo cumplir el objetivo”.

Para Nina, el saldo de este programa de excelencia no es solo educativo, económico o social, es personal: “realmente se cambian vidas. Es de las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera”.

Publicidad

Tags

Educación Responsabilidad Social ESG

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad