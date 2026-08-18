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ChatGPT para adolescentes llega con más límites y menos atajos para hacer la tarea

La versión del asistente para adolescentes incorpora más controles de seguridad, herramientas para estudiar paso a paso, límites de uso y funciones para padres.
mar 18 agosto 2026 03:54 PM
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Pantallas de celulares donde se muestra cómo es la nueva interfaz de ChatGPT para adolescentes
ChatGPT para adolescentes incorpora herramientas de estudio y nuevas protecciones de seguridad frente a la versión tradicional. (Foto: OpenAI/ChatGPT)

OpenAI lanzó una experiencia de ChatGPT diseñada específicamente para usuarios menores de 18 años, con cambios que van desde la forma de ayudar con las tareas hasta los límites de seguridad y los controles que pueden tener los padres.

A diferencia de la experiencia tradicional, ChatGPT adolescentes tendrá protecciones específicas para su edad y, según la empresa, buscará que los usuarios aprendan en lugar de simplemente obtener una respuesta. La compañía también incorporó herramientas para establecer horarios de estudio, limitar el uso y reducir situaciones de dependencia emocional con la IA.

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Entre las principales diferencias está el Modo Estudio, que guía al adolescente mediante preguntas y explicaciones paso a paso en lugar de limitarse a entregar la solución. OpenAI también añadió recordatorios capaces de detectar cuándo el usuario parece estar intentando utilizar la IA como atajo para una tarea y redirigirlo hacia esta modalidad.

La experiencia también incorpora cuestionarios y visualizaciones para que los adolescentes puedan practicar y comprobar si realmente entendieron un tema. Además, los llamados Horarios de Estudio permiten establecer momentos específicos en los que el Modo Estudio se activará de manera predeterminada.

Pero el cambio más importante de ChatGPT adolescentes está en las protecciones

OpenAI señala que la experiencia para menores de 18 años incorpora medidas específicas para reducir la exposición a contenidos relacionados con autolesiones, violencia, trastornos de la conducta alimentaria, actividades peligrosas y contenido sexual explícito o gráfico.

También habrá límites de uso diferentes, ChatGPT para adolescentes incluirá recordatorios de descanso más frecuentes y Horas de Silencio para establecer periodos en los que el servicio no estará disponible.

Otro cambio está relacionado con la forma en que el chatbot interactúa con los menores. OpenAI reforzó las protecciones para evitar que ChatGPT sugiera que tiene sentimientos personales por el usuario o que es consciente y capaz de experimentar emociones. La intención, según la compañía, es reducir el riesgo de dependencia emocional y reforzar la importancia de buscar apoyo en personas de confianza.

Respecto a la supervisión parental, cuando sus cuentas estén vinculadas con las de sus hijos adolescentes, podrán recibir determinadas notificaciones de seguridad ante situaciones consideradas de alto riesgo. OpenAI adelantó que próximamente también incorporará notificaciones relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria.

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ChatGPT OpenAI Educación

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