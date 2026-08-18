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¿Tienes un iPhone o Samsung usado? Amazon ya te lo cambia por crédito

Amazon Trade-In ya está disponible en México: los usuarios pueden entregar determinados iPhone y Samsung usados a cambio de una tarjeta de regalo.
mar 18 agosto 2026 10:40 AM
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Persona sosteniendo dos teléfonos: un iPhone y un Samsung boca abajo, donde se pueden ver sus marcas.
Amazon lanzó el programa en alianza con Reducto, una empresa mexicana especializada en economía circular. (Foto: Ivan-balvan/Getty Images)

Si tienes un teléfono usado y no sabes qué hacer con él, ahora puedes entregarlo a Amazon para convertirlo en crédito para comprar nuevos productos en la plataforma. La compañía lanzó este martes Amazon Trade-In en México, un programa con el que busca recuperar smartphones que sus propietarios ya no utilizan y mantenerlos en circulación durante más tiempo.

El programa permite entregar determinados modelos de iPhone y Samsung a cambio de una tarjeta de regalo de Amazon por el valor que se asigna al dispositivo. El crédito podrá utilizarse para comprar cualquier producto disponible en la versión mexicana del sitio.

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¿Cómo cambiar tu teléfono en Trade-In de Amazon?

El proceso comienza en el sitio de Amazon , ahí el usuario debe seleccionar el modelo de su teléfono; posteriormente recibirá una oferta. Si acepta, puede enviar su equipo sin costo a través de FedEx.

Una vez que Amazon valide que el equipo corresponde con las condiciones declaradas, el pago se realiza en menos de 24 horas hábiles, según promete la compañía. Por ahora, Trade-In solo acepta modelos de iPhone y Samsung. Cada cliente puede entregar hasta dos dispositivos en un periodo de seis meses.

La tecnológica lanzó el programa en alianza con Reducto, una empresa mexicana especializada en economía circular. De acuerdo con la compañía, la alianza permitirá recuperar y revalorizar los dispositivos usados para evitar que terminen prematuramente como residuos electrónicos.

El mercado de los reacondicionados está en auge

La llegada de Trade-In ocurre mientras el mercado mexicano de smartphones seminuevos gana terreno. De acuerdo con estimaciones de Clevercel, el segmento representa alrededor de 13% del valor del mercado de smartphones en México, equivalente a unos 800 millones de dólares. En Europa, los equipos seminuevos representan más de 35% del mercado y en Estados Unidos alrededor de 25%, según la misma empresa.

La apuesta por darle una segunda vida a los celulares también responde a un problema ambiental que crece a nivel mundial. El Global E-waste Monitor 2024, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y UNITAR, reportó que en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, 82% más que en 2010. De ese volumen, solo 22.3% fue recolectado y reciclado de manera documentada.

Los teléfonos celulares forman parte de la categoría de equipos pequeños de informática y telecomunicaciones. En 2022, esta categoría generó alrededor de 4.6 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel mundial y tuvo una tasa documentada de recolección y reciclaje de apenas 22%.

En México, el mercado de dispositivos de segunda mano también ha comenzado a ganar espacio. Clevercel reportó que desde su llegada al país ha vendido alrededor de 100,000 dispositivos bajo un modelo de tecnología seminueva, con un crecimiento anual ponderado superior a 100%.

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El interés por estos equipos responde tanto al precio de los smartphones nuevos como a una mayor disposición de los consumidores a reutilizar tecnología. La empresa estima que el mercado mexicano todavía tiene margen para crecer frente a mercados como Europa y Estados Unidos, donde la participación de los equipos seminuevos es considerablemente mayor.

Para Amazon, Trade-In agrega una alternativa al momento en que un consumidor decide cambiar de celular: en lugar de guardar el equipo viejo en un cajón o desecharlo, puede convertirlo en crédito para una nueva compra.

La compañía no especifica en el anuncio qué destino tendrá cada dispositivo después de ser recibido, por lo que el programa no debe entenderse necesariamente como un esquema en el que todos los celulares serán reacondicionados. Su objetivo declarado es recuperar y revalorizar los equipos usados para mantenerlos en circulación durante más tiempo y contribuir a reducir los residuos electrónicos.

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