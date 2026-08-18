¿Cómo cambiar tu teléfono en Trade-In de Amazon?

El proceso comienza en el sitio de Amazon , ahí el usuario debe seleccionar el modelo de su teléfono; posteriormente recibirá una oferta. Si acepta, puede enviar su equipo sin costo a través de FedEx.

Una vez que Amazon valide que el equipo corresponde con las condiciones declaradas, el pago se realiza en menos de 24 horas hábiles, según promete la compañía. Por ahora, Trade-In solo acepta modelos de iPhone y Samsung. Cada cliente puede entregar hasta dos dispositivos en un periodo de seis meses.

La tecnológica lanzó el programa en alianza con Reducto, una empresa mexicana especializada en economía circular. De acuerdo con la compañía, la alianza permitirá recuperar y revalorizar los dispositivos usados para evitar que terminen prematuramente como residuos electrónicos.

El mercado de los reacondicionados está en auge

La llegada de Trade-In ocurre mientras el mercado mexicano de smartphones seminuevos gana terreno. De acuerdo con estimaciones de Clevercel, el segmento representa alrededor de 13% del valor del mercado de smartphones en México, equivalente a unos 800 millones de dólares. En Europa, los equipos seminuevos representan más de 35% del mercado y en Estados Unidos alrededor de 25%, según la misma empresa.

La apuesta por darle una segunda vida a los celulares también responde a un problema ambiental que crece a nivel mundial. El Global E-waste Monitor 2024, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y UNITAR, reportó que en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, 82% más que en 2010. De ese volumen, solo 22.3% fue recolectado y reciclado de manera documentada.

Los teléfonos celulares forman parte de la categoría de equipos pequeños de informática y telecomunicaciones. En 2022, esta categoría generó alrededor de 4.6 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel mundial y tuvo una tasa documentada de recolección y reciclaje de apenas 22%.

En México, el mercado de dispositivos de segunda mano también ha comenzado a ganar espacio. Clevercel reportó que desde su llegada al país ha vendido alrededor de 100,000 dispositivos bajo un modelo de tecnología seminueva, con un crecimiento anual ponderado superior a 100%.