Meta enfrenta su “momento tabacalera”: el juicio que puede cambiar el negocio de las redes sociales

Los demandantes consideran que la compañía conocía los riesgos asociados con su producto, los minimizó ante el público y construyó parte de su negocio alrededor de mantener su consumo, de ahí el comparativo con las tabacaleras.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan esta fase del caso, pues, los fiscales sostienen que Meta aprovechó características del desarrollo cerebral de los menores para incrementar el uso de sus aplicaciones. Señalan funciones como el desplazamiento infinito, los me gusta, las notificaciones y algunos filtros como las herramientas que la tecnológica usó con dicho fin.

“Enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”, mencionó ante el tribunal la fiscal general de California, Megan O'Neill, sobre el modelo que los estados atribuyen a Meta.

En su defensa, Meta reconoce que algunas personas pueden experimentar dificultades relacionadas con el uso de redes sociales, pero asegura que durante años desarrolló herramientas y medidas para reducir esos riesgos.

El juicio deberá determinar qué versión logra sostenerse con las pruebas. Las consecuencias para Meta, si resultara culpable de los cargos, podrían trascender una sanción económica y obligar a la empresa a modificar su modelo.