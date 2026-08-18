Meta enfrenta su “momento tabacalera”: el juicio que puede cambiar el negocio de las redes sociales

Los estados intentarán demostrar que algunas herramientas destinadas a incrementar esa interacción cruzaron una línea cuando fueron utilizadas con menores.
Pero Meta sostiene que ha incorporado medidas de protección y que no existe evidencia suficiente para responsabilizar a sus plataformas de los problemas de bienestar que experimentan algunos adolescentes.
Una factura que puede superar los 200,000 millones de dólares
Los estados estimaron ante el tribunal que las sanciones podrían rondar los 200,000 millones de dólares, aunque Meta añadió que, dependiendo del cálculo de las infracciones, su exposición podría alcanzar hasta 1.4 billones de dólares. Hasta el momento ninguna de esas cifras representa una sanción impuesta.
Asimismo, la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers determinará finalmente la responsabilidad de Meta, mientras un jurado emitirá un veredicto consultivo y entre los testimonios previstos se encuentran el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri.
El proceso podría durar alrededor de seis semanas y forma parte de una ofensiva legal más amplia contra las plataformas sociales. Familias, distritos escolares y autoridades estadounidenses mantienen litigios relacionados con los efectos que atribuyen a servicios de Meta y de otras compañías tecnológicas.
Hace tres décadas, las demandas contra las tabacaleras demostraron que un litigio de gran escala puede modificar no solo cuánto paga una industria, sino también cómo comercializa sus productos. Eso es precisamente lo que está en juego ahora para Meta y los fiscales no solo buscan determinar si Facebook e Instagram perjudicaron a menores, sino si algunas decisiones utilizadas para mantenerlos dentro de las plataformas deben cambiar.
Con información de AFP.