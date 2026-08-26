Un iPhone plegable sería la estrella

Aunque Apple no ha confirmado ninguno de los lanzamientos, Mark Gurman, periodista tecnológico de Bloomberg especializado en la compañía, adelantó que Apple tendría preparados ocho productos para su presentación de septiembre.

La lista incluye los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de un nuevo iPhone Ultra que se convertiría en el dispositivo más llamativo de la presentación.

La principal razón es que este modelo sería el primer iPhone plegable de Apple. El dispositivo tendría un formato similar al de un teléfono que se abre para convertirse en una pantalla de mayor tamaño y representaría la entrada de Apple a un mercado en el que Samsung, su principal competidor, ya tiene presencia.

El iPhone Ultra sería, por ahora, el nombre con el que se identifica al dispositivo en los reportes, por lo que Apple todavía podría utilizar una denominación diferente cuando lo presente.

Junto con los nuevos iPhone también se esperan dos nuevos relojes: el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. La llegada de ambos sigue la estrategia que Apple ha mantenido en sus últimos eventos de septiembre, donde suele presentar sus nuevos teléfonos y relojes en la misma presentación.

Apple también prepara más productos para el hogar

Según Gurman, Apple tendría previsto presentar también una nueva generación del Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y su nuevo dispositivo para el hogar inteligente, conocido provisionalmente como HomePad o HomePod Touch.

El HomePad sería especialmente relevante porque forma parte de la nueva estrategia de Apple para competir con los dispositivos para el hogar de empresas como Amazon y Google. Los reportes apuntan a un equipo con pantalla de aproximadamente siete pulgadas, diseñado para controlar dispositivos del hogar y aprovechar las nuevas capacidades de Siri.

También hay otros productos que han aparecido en rumores y que Gurman no incluyó en su lista de ocho, como unos AirPods con cámaras, un HomePod de tercera generación y una cámara de seguridad para el hogar. Por ahora, ninguno de estos dispositivos está confirmado por Apple.