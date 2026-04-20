Tim Cook dejará la dirección de Apple; John Ternus asumirá como nuevo CEO

Los movimientos en los liderazgos que viven las empresas de tecnología son inusuales, en la mayoría de las empresas más grandes muchos de los presidentes ejecutivos son quienes fueron los fundadores y en otros casos, como Microsoft con Bill Gates, se mantienen dentro de las voces más influyentes de los boards.

Sin embargo, Apple se preparó para una reconfiguración en su cúpula directiva que marca el inicio del fin de una era. Jeff Williams, director de operaciones (COO) desde 2015 y considerado durante años el sucesor natural de Tim Cook, anunció su retiro tras casi tres décadas en la compañía.

Su salida dejó un vacío en la estructura ejecutiva de una de las firmas más valiosas del mundo, en un momento en que enfrenta presiones externas e internas por falta de innovación y una creciente incertidumbre geopolítica. Pero ahora será Ternus quien tome las riendas de esta big tech.