Tim Cook dejará la dirección de Apple; John Ternus asumirá como nuevo CEO

Apple anuncia un cambio histórico en su liderazgo, pues Tim Cook dejará el cargo CEO a partir del 1 de septiembre de 2026. John Ternus, quien es el actual director de hardware, asumirá como nuevo líder. La decisión fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración tras un proceso de sucesión planificado a largo plazo.
Tim Cook dejará la dirección de Apple; asumirá como CEO John Ternus
Los movimientos en los liderazgos que viven las empresas de tecnología son inusuales, en la mayoría de las empresas más grandes muchos de los presidentes ejecutivos son quienes fueron los fundadores y en otros casos, como Microsoft con Bill Gates, se mantienen dentro de las voces más influyentes de los boards.
Sin embargo, Apple se preparó para una reconfiguración en su cúpula directiva que marca el inicio del fin de una era. Jeff Williams, director de operaciones (COO) desde 2015 y considerado durante años el sucesor natural de Tim Cook, anunció su retiro tras casi tres décadas en la compañía.
Su salida dejó un vacío en la estructura ejecutiva de una de las firmas más valiosas del mundo, en un momento en que enfrenta presiones externas e internas por falta de innovación y una creciente incertidumbre geopolítica. Pero ahora será Ternus quien tome las riendas de esta big tech.
Cook, quien dirigía la compañía desde 2011, no sale del primer círculo de poder, sino que se mantiene en un rol clave para dar continuidad a la transición. Pero quien quedará al frente de la empresa será Ternus, quien desde el año pasado se perfilaba para ser el nuevo rostro de la empresa.
Como parte de la reorganización, Johny Srouji ampliará sus responsabilidades al frente del área de hardware. El movimiento confirma que Apple optó por una sucesión interna, con ejecutivos que ya conocen a fondo la operación, la cultura corporativa y el desarrollo de producto.
John Ternus es un veterano de Apple y uno de los perfiles más técnicos de su primera línea directiva. Hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente senior de ingeniería de hardware, cargo desde el que supervisaba los equipos detrás del iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro.
Ingresó a Apple en 2001, ascendió a vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013 y fue uno de los ejecutivos clave en la transición de la Mac hacia Apple Silicon.
Antes de llegar a la compañía trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems y estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania.