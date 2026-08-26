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¿Tu colección de discos ya no servirá?, Xbox tiene un plan para salvar tus juegos tras el fin del formato físico

Xbox implementará una nueva modalidad que ayudará a la preservación de juegos físicos, en medio del debate sobre cuál será el futuro de los videojuegos.
mié 26 agosto 2026 06:24 PM
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Consola Xbox Series X, la más reciente de Microsoft.
Xbox anunció esta medida después del polémico anuncio de Sony.

Durante las últimas semanas, ha causado incertidumbre el futuro del formato físico de los videojuegos.

En medio de esta polémica que rodea a la industria, Xbox, la consola de Microsoft, abrió la puerta a una nueva modalidad para la preservación de este formato, que parece vivir la recta final de su existencia.

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Xbox apuesta por la preservación de los videojuegos físicos

En una era en la que parece que el formato físico está destinado al olvido y que la nueva modalidad para jugar será a través de suscripciones, Xbox hizo un anuncio que no solo beneficia a los juegos actuales, sino a los de generaciones anteriores.

Como parte de esta estrategia, Xbox permitirá que determinados títulos de juegos físicos también obtengan un acceso digital, lo que representa el primer paso implementado por la compañía rumbo a la preservación de los juegos físicos.

Xbox informó que esta medida comenzará a probarse el próximo 31 de agosto entre los miembros de Xbox Insider y se implementara de forma fácil: introducir el título de Xbox Series X o de Xbox One en la consola para ejecutar el juego y reclamar lo que llamaron como un “derecho digital asociado”.

La compañía de videojuegos señaló que la mayoría de los títulos de estas dos generaciones serán compatibles y el primer sprint contemplará miles de títulos de ambas generaciones de consolas.

Además, dependiendo del título, estos beneficios se podrán extender a plataformas como Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming, mientras que el disco del juego seguirá trabajando de la manera tradicional.

Xbox precisó que, en ese sentio, el disco del juego seguirá jugando un papel determinante, pues no se tratará únicamente de una “copia digital independiente”. La versión digital del juego quedará vinculada al disco y podrá cambiar de una cuenta otra cuando el soporte cambie de usuario.

Esto ayudará no solo a la preservación digital del juego, sino también a impedir que un juego físico sea vendido después de haber sido digitalizado y conservar ambas versiones por separado.

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Microsoft ya había apostado por la preservación del formato físico

Esta no es la primera vez que Xbox apuesta por la preservación del formato físico, pues desde generaciones anteriores, había apostado por la retrocompatibilidad de generaciones anteriores.

Las consolas más recientes, Xbox Series X/S, pueden cargar juegos de generaciones actuales como el Xbox original, el Xbox 360 y el Xbox One.

En el caso del Xbox Series X, que todavía cuenta con lector físico de discos, el juego actúa como la acreditación para obtener el título, mientras la consola realiza la descarga del juego correspondiente.

Es importante precisar que aunque existe la posibilidad de preservar un título, no se garantiza la experiencia de juego a la que el jugador estaba acostumbrado, pues se sacrifican algunos elementos de cada título.

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Por ejemplo, los servidores de Xbox Live de las primeras dos generaciones ya no están disponibles, lo que puede afectar la experiencia de juego de cada usuario, aunque los elementos que no necesitan de conexión en línea se mantienen.

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Esta resolución llega semanas después que Sony, matriz de PlayStation y principal competidor de Xbox, anunció que dejará de fabricar juegos físicos en 2028.

Aunque Xbox no ha anunciado una fecha específica para poner fin a la era física, esta decisión muestra cual es el camino que seguirá: buscar la preservación de los títulos físicos en la era digital.

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