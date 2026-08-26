¿Tu colección de discos ya no servirá?, Xbox tiene un plan para salvar tus juegos tras el fin del formato físico

Xbox apuesta por la preservación de los videojuegos físicos

En una era en la que parece que el formato físico está destinado al olvido y que la nueva modalidad para jugar será a través de suscripciones, Xbox hizo un anuncio que no solo beneficia a los juegos actuales, sino a los de generaciones anteriores.

Como parte de esta estrategia, Xbox permitirá que determinados títulos de juegos físicos también obtengan un acceso digital, lo que representa el primer paso implementado por la compañía rumbo a la preservación de los juegos físicos.

Xbox informó que esta medida comenzará a probarse el próximo 31 de agosto entre los miembros de Xbox Insider y se implementara de forma fácil: introducir el título de Xbox Series X o de Xbox One en la consola para ejecutar el juego y reclamar lo que llamaron como un “derecho digital asociado”.

La compañía de videojuegos señaló que la mayoría de los títulos de estas dos generaciones serán compatibles y el primer sprint contemplará miles de títulos de ambas generaciones de consolas.

Además, dependiendo del título, estos beneficios se podrán extender a plataformas como Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming, mientras que el disco del juego seguirá trabajando de la manera tradicional.

Xbox precisó que, en ese sentio, el disco del juego seguirá jugando un papel determinante, pues no se tratará únicamente de una “copia digital independiente”. La versión digital del juego quedará vinculada al disco y podrá cambiar de una cuenta otra cuando el soporte cambie de usuario.

Esto ayudará no solo a la preservación digital del juego, sino también a impedir que un juego físico sea vendido después de haber sido digitalizado y conservar ambas versiones por separado.