Las razones por las que Splatoon Raiders, Avatar Legends y Mixtape son mis 3 videojuegos favoritos del verano

El verano trajo consigo una oleada de lanzamientos y sorpresas que nos recordaron por qué el videojuego es el medio más vibrante del entretenimiento actual. Entre la lista de títulos disponibles durante estas semanas de calor, tres propuestas lograron destacar para personas como yo, que se centra en experiencias de un único jugador: Splatoon Raiders, Avatar Legends: The Fighting Game y Mixtape. Cada uno representa una faceta distinta de la industria, desde la reinvención del género shooter, pasando por la lucha técnica dibujada a mano y la nostalgia musical.
Splatoon Raiders, Nintendo sabe renovar sus franquicias
El universo de tinta de Nintendo se expande en esta entrega para adentrarse en territorios narrativos inéditos dentro de las pintorescas Islas Espiralita. En este juego encarnas a un Inkling u Octoling para unirte a una expedición de rescate y búsqueda de tesoros olvidados entre ruinas acuáticas e instalaciones industriales. La trama abandona el conflicto tradicional entre Inklings y Octarianos para centrarse en la amenaza creciente de hordas incesantes de Salmónidos que irrumpen en pantalla, obligando a formar alianzas para proteger los recursos energéticos de la región.