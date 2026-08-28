Las razones por las que Splatoon Raiders, Avatar Legends y Mixtape son mis 3 videojuegos favoritos del verano

Avatar Legends: The Fighting Game, una carta de amor para los fans de Avatar

Este es el juego con el componente multijugador más relevante de los tres. Está basado en las series de animación Avatar: El último maestro aire y Avatar: La leyenda de Korra, aunque narra un argumento totalmente nuevo, pues traslada al usuario a un conflicto multigeneracional donde maestros de los cuatro elementos deben medir sus fuerzas a través de una grieta temporal que en realidad es el punto menos desarrollado

El corazón del título es un sistema de lucha 2D tradicional que traslada la marcialidad del control elemental a mecánicas de combate ágiles y precisas, aunque también muy difíciles de dominar, ya que cada elemento posee una física e interacción ambiental particular y todo se ejecuta mediante un motor de combos con fotogramas calculados con precisión, por lo que necesita de mucho ensayo-error para poder dominarlo.

Lo que engancha de inmediato al jugador es el apartado artístico con animación 2D, que recrea fielmente el estilo de la serie de televisión como si se estuviera interactuando dentro de un episodio inédito. La curva de aprendizaje está diseñada para fascinar tanto a los fanáticos apasionados del universo de Avatar como a los jugadores competitivos del género de peleas, ofreciendo remates visualmente espectaculares que respetan la coreografía original de los programas.

Este juego también es un diferenciador en su género. Su decisión de adoptar una estructura de torneo técnico, junto con animaciones artesanales en lugar de modelos 3D cel-shaded, lo posiciona como una obra de respeto total hacia la franquicia y hacia la comunidad de juegos de pelea, además de que demuestra que los videojuegos licenciados pueden alcanzar buen nivel cuando se trata el material de origen con devoción y respeto.

Mixtape, una propuesta nostálgica para los melómanos

Desarrollado por el estudio Beethoven & Dinosaur y publicado por Annapurna Interactive, el argumento de la historia sigue a tres amigos de la preparatoria en su última noche juntos antes de entrar a la universidad. A través de un casete grabado con canciones emblemáticas, estos amigos reviven los momentos más significativos de su adolescencia, mientras la trama aborda la melancolía del fin de una época, la incertidumbre del futuro y la magia de las amistades juveniles.