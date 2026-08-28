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Las razones por las que Splatoon Raiders, Avatar Legends y Mixtape son mis 3 videojuegos favoritos del verano

En medio de un océano de propuestas multijugador, estos videojuegos destacan por ser opciones para una persona con historias divertidas y también con fuertes cargas emocionales.
vie 28 agosto 2026 05:00 PM
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Reseña Splatoon Raiders, Avatar Legends y Mixtape
(Foto: Cortesía)

El verano trajo consigo una oleada de lanzamientos y sorpresas que nos recordaron por qué el videojuego es el medio más vibrante del entretenimiento actual. Entre la lista de títulos disponibles durante estas semanas de calor, tres propuestas lograron destacar para personas como yo, que se centra en experiencias de un único jugador: Splatoon Raiders, Avatar Legends: The Fighting Game y Mixtape. Cada uno representa una faceta distinta de la industria, desde la reinvención del género shooter, pasando por la lucha técnica dibujada a mano y la nostalgia musical.

Splatoon Raiders, Nintendo sabe renovar sus franquicias

El universo de tinta de Nintendo se expande en esta entrega para adentrarse en territorios narrativos inéditos dentro de las pintorescas Islas Espiralita. En este juego encarnas a un Inkling u Octoling para unirte a una expedición de rescate y búsqueda de tesoros olvidados entre ruinas acuáticas e instalaciones industriales. La trama abandona el conflicto tradicional entre Inklings y Octarianos para centrarse en la amenaza creciente de hordas incesantes de Salmónidos que irrumpen en pantalla, obligando a formar alianzas para proteger los recursos energéticos de la región.

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La columna vertebral de su experiencia de juego abandona la arena competitiva para transformarse en un dinámico looter-shooter de acción tercera persona. La mecánica fundamental sigue apoyándose en la movilidad mediante el deslizamiento sumergido en tinta, pero ahora se combina con un sistema de botín donde la recolección de piezas, armas modificables y accesorios otorga estadísticas de combate únicas. Los enfrentamientos contra jefes colosales requieren de mucha coordinación para intercalar entre disparos de cobertura, curación mediante fluidos coloridos y el uso estratégico de habilidades especiales adaptativas.

El gran atractivo del juego reside en el equilibrio entre la adicción clásica de la búsqueda de equipamiento y la ligereza visual propia de la franquicia. Perfeccionar a tu personaje no se siente como un trabajo pesado, sino como una dinámica fluida donde cada incursión cooperativa ofrece variadores impredecibles de dificultad y recompensas estéticas llamativas. Además, la progresión permite que tanto jugadores casuales como apasionados del género de la extracción encuentren un ritmo de juego reconfortante.

Dentro de la industria del gaming actual, caracterizada por juegos como servicio, esta propuesta destaca por desmarcarse por completo del tono sombrío de otros títulos de disparos y botín. Además, Nintendo demuestra que la fórmula del looter-shooter no necesita mapas desolados ni estéticas de ciencia ficción militarista para ser profunda y adictiva.

Su diferenciador clave es haber conservado la frescura, el diseño urbano y la física de movimiento basada en pintura que definió a la saga y demuestra que la franquicia tiene suficiente elasticidad como para aventurarse en nuevos géneros sin perder su identidad esencial.

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Avatar Legends: The Fighting Game, una carta de amor para los fans de Avatar

Este es el juego con el componente multijugador más relevante de los tres. Está basado en las series de animación Avatar: El último maestro aire y Avatar: La leyenda de Korra, aunque narra un argumento totalmente nuevo, pues traslada al usuario a un conflicto multigeneracional donde maestros de los cuatro elementos deben medir sus fuerzas a través de una grieta temporal que en realidad es el punto menos desarrollado

El corazón del título es un sistema de lucha 2D tradicional que traslada la marcialidad del control elemental a mecánicas de combate ágiles y precisas, aunque también muy difíciles de dominar, ya que cada elemento posee una física e interacción ambiental particular y todo se ejecuta mediante un motor de combos con fotogramas calculados con precisión, por lo que necesita de mucho ensayo-error para poder dominarlo.

Lo que engancha de inmediato al jugador es el apartado artístico con animación 2D, que recrea fielmente el estilo de la serie de televisión como si se estuviera interactuando dentro de un episodio inédito. La curva de aprendizaje está diseñada para fascinar tanto a los fanáticos apasionados del universo de Avatar como a los jugadores competitivos del género de peleas, ofreciendo remates visualmente espectaculares que respetan la coreografía original de los programas.

Este juego también es un diferenciador en su género. Su decisión de adoptar una estructura de torneo técnico, junto con animaciones artesanales en lugar de modelos 3D cel-shaded, lo posiciona como una obra de respeto total hacia la franquicia y hacia la comunidad de juegos de pelea, además de que demuestra que los videojuegos licenciados pueden alcanzar buen nivel cuando se trata el material de origen con devoción y respeto.

Mixtape, una propuesta nostálgica para los melómanos

Desarrollado por el estudio Beethoven & Dinosaur y publicado por Annapurna Interactive, el argumento de la historia sigue a tres amigos de la preparatoria en su última noche juntos antes de entrar a la universidad. A través de un casete grabado con canciones emblemáticas, estos amigos reviven los momentos más significativos de su adolescencia, mientras la trama aborda la melancolía del fin de una época, la incertidumbre del futuro y la magia de las amistades juveniles.

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La mecánica de juego principal funciona como un álbum conceptual interactivo en el que cada canción desencadena una viñeta jugable con mecánicas completamente distintas. En un momento el jugador puede estar patinando por las calles en una secuencia rítmica, al siguiente volando sobre los tejados de su vecindario o colándose en una fiesta prohibida en un momento jugable de sigilo y todas las interacciones están sincronizadas con los acentos de la banda sonora con temas licenciados de toda una generación.

El verdadero atractivo de la experiencia radica en su impresionante carga emocional y estética. El juego logra tocar la fibra sensible de quien haya vivido el peso de despedirse de sus amigos de la infancia, potenciando cada escena con una dirección de arte deslumbrante que mezcla la estética de los noventa con un surrealismo cinematográfico. La selección musical actúa como un catalizador directo que despierta una nostalgia ochentera en el jugador.

Su gran elemento diferenciador en la industria actual es el papel central que otorga a la música licenciada, utilizándola no como simple adorno ambiental sino como el móvil del diseño de juego, pues se trata de una obra que apuesta por una narrativa íntima, condensada y emotiva.

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Nintendo Nintendo Switch

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