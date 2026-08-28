Una empresa mexicana logró integrar IA en las llantas para extender su vida útil y evitar accidentes

La empresa lanzó su producto al mercado en enero de 2026 y ya cuenta con clientes en México y Estados Unidos. Gutiérrez Elizondo aseguró en entrevista con Expansión que entre sus clientes, el sistema ha permitido reducir hasta 55% los casos de llantas voladas y extender 42% la vida útil de los neumáticos. El objetivo es identificar anomalías de presión, temperatura o desgaste antes de que obliguen a detener una unidad o deriven en una falla durante el recorrido.

“Las llantas terminan siendo algo que vemos todos los días. Es algo que vivimos los que tenemos coches, los que tienen camiones, es un problema muy grande y está un poco olvidado por la tecnología, aquí la idea es también salvar vidas”, explicó Gutiérrez Elizondo en entrevista con Expansión.

Este proyecto consiste en aplicar IA a un problema que para las empresas de transporte puede traducirse directamente en dinero: no esperar a que una llanta falle para cambiarla, sino utilizar los datos que genera durante el recorrido para anticiparse incluso a accidentes.

En 2025 se registraron 380,391 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas de México, de acuerdo con la estadística ATUS de INEGI . La cifra incluye los siniestros registrados por autoridades estatales y municipales y no incluye las carreteras de jurisdicción federal.

¿Cómo funciona?

El sistema coloca un sensor en cada llanta y un dispositivo GPS en la unidad, que centraliza la información y durante el recorrido recopila variables como presión, temperatura, carga y ubicación transmitiéndolas a una plataforma para su análisis.

En lugar de limitarse a mostrar que una llanta tiene determinada presión, el software analiza el historial y comportamiento de los neumáticos para detectar desgaste irregular, identificar posibles fugas, recomendar rotaciones y calcular el costo por kilómetro de cada llanta, así la empresa también permite seguir el historial del neumático desde su compra hasta su renovación o desecho.

