Presión, temperatura, carga, ubicación y desgaste pueden utilizarse para anticipar una falla, decidir cuándo hacer una rotación o calcular cuánto cuesta realmente recorrer cada kilómetro. Quinta Tech , fundada por Miguel Gutiérrez Elizondo y un equipo originario de Querétaro, desarrolló un sistema de sensores, telemetría e inteligencia artificial (IA) para monitorear los neumáticos principalmente en empresas que administran flotas pero la tecnología también puede utilizarse en automóviles particulares.
Una empresa mexicana logró integrar IA en las llantas para extender su vida útil y evitar accidentes
La empresa lanzó su producto al mercado en enero de 2026 y ya cuenta con clientes en México y Estados Unidos. Gutiérrez Elizondo aseguró en entrevista con Expansión que entre sus clientes, el sistema ha permitido reducir hasta 55% los casos de llantas voladas y extender 42% la vida útil de los neumáticos. El objetivo es identificar anomalías de presión, temperatura o desgaste antes de que obliguen a detener una unidad o deriven en una falla durante el recorrido.
“Las llantas terminan siendo algo que vemos todos los días. Es algo que vivimos los que tenemos coches, los que tienen camiones, es un problema muy grande y está un poco olvidado por la tecnología, aquí la idea es también salvar vidas”, explicó Gutiérrez Elizondo en entrevista con Expansión.
Este proyecto consiste en aplicar IA a un problema que para las empresas de transporte puede traducirse directamente en dinero: no esperar a que una llanta falle para cambiarla, sino utilizar los datos que genera durante el recorrido para anticiparse incluso a accidentes.
En 2025 se registraron 380,391 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas de México, de acuerdo con la estadística ATUS de INEGI . La cifra incluye los siniestros registrados por autoridades estatales y municipales y no incluye las carreteras de jurisdicción federal.
¿Cómo funciona?
El sistema coloca un sensor en cada llanta y un dispositivo GPS en la unidad, que centraliza la información y durante el recorrido recopila variables como presión, temperatura, carga y ubicación transmitiéndolas a una plataforma para su análisis.
En lugar de limitarse a mostrar que una llanta tiene determinada presión, el software analiza el historial y comportamiento de los neumáticos para detectar desgaste irregular, identificar posibles fugas, recomendar rotaciones y calcular el costo por kilómetro de cada llanta, así la empresa también permite seguir el historial del neumático desde su compra hasta su renovación o desecho.
En cuanto a los precios, el modelo se cobra mediante una mensualidad que va desde los 800 pesos, lo que ahorra en promedio 6,200 pesos en llantas. Esto cobra relevancia porque la propia empresa plantea comercialmente la comparación de que su tecnología cuesta menos que reemplazar un neumático nuevo y menciona que las llantas utilizadas por flotas pueden tener precios desde aproximadamente 2,500 hasta 16,000 pesos.
Por otro lado, el Sistema de Control de la Presión de las llantas (TPMS) tradicional que incorporan muchos vehículos puede advertir al conductor cuando cae la presión o aumenta la temperatura. Quinta Tech, en cambio, intenta llevar ese dato a un sistema de mantenimiento predictivo para una flota completa.
Su plataforma cruza información de cada neumático para identificar, por ejemplo, una fuga lenta, un desbalance entre llantas, patrones anormales de desgaste o el momento apropiado para realizar una rotación. También permite comparar qué marca o modelo está ofreciendo un menor costo por kilómetro en determinadas rutas.
De esta forma no tendrás que esperar a que una de tus llantas falle, sino que podrás anticipar antes de que suceda. Aquí la presión también tiene consecuencias económicas, pues Quinta Tech sostiene que mantenerla en niveles adecuados puede reducir el consumo de combustible hasta 10%, esto con estimaciones comerciales de la compañía
Miguel Gutierrez también mencionó que, en una flota, extender la vida de una llanta no significa únicamente comprar neumáticos con menor frecuencia sino que puede reducir unidades detenidas, mantenimientos no programados y viajes interrumpidos por una falla.
De Querétaro a competir fuera de México
La empresa ganó la edición mexicana de Global Tech Innovator 2026 de KPMG, competencia que evalúa la innovación, potencial de mercado, adopción de clientes, tracción comercial y capacidad de expansión. Como ganadora nacional representará a México en noviembre en Lisboa frente a emprendimientos de otros países.
“Ya no vemos tanto rezago en el potencial que realmente tienen los emprendedores para sacar productos de primer nivel y justamente poder competir en un entorno internacional”, explicó a Expansión Diego Bojórquez, director de Innovación en KPMG Ignition México.
El fundador explicó a Expansión que una de las razones por las que considera que la solución llamó la atención del jurado es precisamente lo cotidiano del problema.
Miguel Gutiérrez también dijo que busca seguir creciendo en México mientras amplía su presencia internacional, mientras que Bojórquez agregó que algunas startups, incluso cuando todavía se encuentran en etapas tempranas de ventas o levantamiento de capital, ya consideran desde el diseño del negocio la posibilidad de llevar sus productos a Latinoamérica y Estados Unidos.
“Hoy en día los tiempos de innovación y los tiempos de desarrollo son mucho más acotados”, dijo. Ante una competencia que también puede copiar o desarrollar soluciones rápidamente, agregó, una de las diferencias será la capacidad del emprendedor para continuar innovando.