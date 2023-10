Startups, ¿los nuevos superhéroes?

A pesar de los esfuerzos de gobiernos u organizaciones, estas problemáticas siguieron escalando y superaron todas acciones y su impacto. Lo cierto es que son problemas muy complejos y no podemos señalar culpables.

Atender los problemas sociales de América Latina es una prioridad, ya que de ello depende el desarrollo de la región. Las startups se han sumado a estos esfuerzos con soluciones muy puntuales y reales.

Tiene sentido si pensamos que algo que caracteriza a estas empresas es su crecimiento acelerado y su irrupción gracias a la tecnología. Es decir, que tienen un gran potencial para lograr cambios trascendentales, tan grandes como los problemas que tenemos en México y América Latina.

Cambios grandes

Estamos en un momento clave en donde estamos siendo testigos de grandes transformaciones y detrás de muchas de ellas están las empresas innovadoras. Pensemos cómo era nuestra forma de comprar hace 5 años y cómo es ahora o cómo ha cambiado nuestra dinámica de trabajo ¿Parece increíble, no?

Ahora pensemos en cambios así de grandes en temas como la educación y el acceso al empleo. No podemos separar estos dos temas porque si bien el acceso a la educación es necesario, no sirve de mucho si las personas no pueden acceder a empleos que promuevan la movilidad social.

Las startups que han decidido abatir el rezago (que desafortunadamente se incrementó tras la pandemia), están trabajando para cerrar esta brecha mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas que faciliten el aprendizaje a distancia y el acceso a contenido asequible.

Incluso algunas plataformas ofrecen cursos y programas de formación específicos para habilidades digitales, es decir, atienden necesidades muy puntuales y a la vez conectan a los estudiantes con redes profesionales y empresas donde pueden conseguir empleo.

En países como Honduras esto se está convirtiendo en una revolución porque les da la oportunidad a jóvenes de tener una profesión y acceder a empleo, alejándose de las pandillas, que sobra decir lo delicado que es este problema en ese y otros países de América Latina.

El acceso a los servicios de salud es otro de los grandes problemas. En México tenemos muy presente que estos muchas veces quedan rebasados, en particular cuando pensamos en comunidades lejanas, donde los servicios básicos son más necesarios.

El acceso a la salud es otro desafío significativo, donde algunas startups se han convertido en superhéroes y están aprovechando la tecnología para mejorar la atención y hacerla más accesible en comunidades remotas o desatendidas. La alternativa que ofrecen para abatir este problema es servicios o productos más eficientes, con mejores resultados y enfocados a reducir barreras geográficas y económicas.