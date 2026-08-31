Sony Music Publishing y Warner Chappell Music demandaron a Anthropic, que creó el asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, por descargar y utilizar sin autorización miles de canciones protegidas por derechos de autor.
Sony y Warner demandan a Anthropic: la acusan de piratear miles de canciones para entrenar a Claude
La demanda señala a Dario Amodei, director de Anthropic, y Benjamin Mann, cofundador, por participar en una campaña de descargas mediante “torrents”, extracción de sitios web y obtención de copias ilegales para construir las bases de datos utilizados en el desarrollo de sus modelos.
El caso fue presentado el 28 de agosto ante el tribunal de distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California y tanto Sony como Warner acusan que se trata de uno de los mayores robos de propiedad intelectual de la historia, aunque faltan las pruebas ante el tribunal.
“Estamos en desacuerdo con las acusaciones de las editoras y tenemos la intención de defendernos energéticamente ante los tribunales”, respondió un vocero de Anthropic al medio TechCrunch.
Las empresas también acusan al desarrollador de Claude de eliminar o modificar información que permitiera identificar los derechos de autor de las composiciones. De acuerdo con la demanda, esta práctica habría facilitado el uso de letras y partituras sin atribuirlas a sus propietarios correspondientes ni pagar las licencias correspondientes.
Canciones como All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey; Livin´on a Prayer, de Bon Jovi; y Eye of the tiger, de Survivor, son algunas de las canciones mencionadas por las editoras, por lo que los demandantes solicitan un juicio con jurado y compensación de hasta 150,000 dólares por cada obra cuya infracción intencional llegue a demostrarse. También reclaman 25,000 dólares por cada caso en el que se haya eliminado información relacionada con los derechos de autor.
El problema va más allá del aprendizaje de Claude: ¿Cómo obtuvo los datos?
La nueva demanda vuelve a colocar en el centro del debate una diferencia que empieza a definir los litigios entre las empresas de IA y los propietarios de contenido: una cosa es determinar si utilizan obras protegidas para entrenar un modelo constituye un uso legítimo y otra es establecer si las copias se obtuvieron legalmente.
Sony y Warner dicen que Anthropic recurrió a plataformas de intercambio de archivos, bibliotecas pirata y sitios de letras de canciones para reunir el material. También aseguran que la compañía empleó conjuntos de datos creados mediante la extracción masiva de información disponible en internet.
Este hecho amplía la discusión más allá de las respuestas que genera Claude, pues las editoriales buscan que el tribunal examine desde el origen las bases de datos utilizadas para entrenar y operar los modelos de Anthropic.
La empresa ya ha enfrentado litigios similares como en el caso Bartz contra Anthropic , donde un grupo de escritores acusó a la compañía de utilizar libros protegidos para entrenar sus sistemas. Un juez determinó que emplear legalmente obras adquiridas para entrenar modelos podría considerarse uso legítimo, pero distinguió esa práctica de la descarga de copias piratas.
Anthropic aceptó pagar 1,500 millones de dólares para resolver ese litigio, un acuerdo aprobado en julio de 2026, pero la resolución no estableció que todo entrenamiento de inteligencia artificial con material protegido sea ilegal, y sí reforzó la diferencia entre el uso posterior de una obra y la manera en que fue obtenida.
La compañía también enfrenta otras demandas de la industria musical, pues Universal Music Group y Concord acusaron anteriormente a Claude de reproducir letras protegidas sin autorización, mientras que la empresa de gestión de derechos musicales, (BMG) presentó otro caso relacionado con canciones de artistas como Bruno Mars, Ariana Grande y The Rolling Stones.
La nueva demanda de Sony y Warner podría ayudar a definir hasta dónde pueden llegar las empresas tecnológicas al recopilar información para entrenar sus modelos y si alegar un uso transformador basta cuando los archivos originales fueron obtenidos presuntamente de fuentes ilegales.