Sony y Warner demandan a Anthropic: la acusan de piratear miles de canciones para entrenar a Claude

La demanda señala a Dario Amodei, director de Anthropic, y Benjamin Mann, cofundador, por participar en una campaña de descargas mediante “torrents”, extracción de sitios web y obtención de copias ilegales para construir las bases de datos utilizados en el desarrollo de sus modelos.

El caso fue presentado el 28 de agosto ante el tribunal de distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California y tanto Sony como Warner acusan que se trata de uno de los mayores robos de propiedad intelectual de la historia, aunque faltan las pruebas ante el tribunal.

“Estamos en desacuerdo con las acusaciones de las editoras y tenemos la intención de defendernos energéticamente ante los tribunales”, respondió un vocero de Anthropic al medio TechCrunch.

Las empresas también acusan al desarrollador de Claude de eliminar o modificar información que permitiera identificar los derechos de autor de las composiciones. De acuerdo con la demanda, esta práctica habría facilitado el uso de letras y partituras sin atribuirlas a sus propietarios correspondientes ni pagar las licencias correspondientes.

Canciones como All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey; Livin´on a Prayer, de Bon Jovi; y Eye of the tiger, de Survivor, son algunas de las canciones mencionadas por las editoras, por lo que los demandantes solicitan un juicio con jurado y compensación de hasta 150,000 dólares por cada obra cuya infracción intencional llegue a demostrarse. También reclaman 25,000 dólares por cada caso en el que se haya eliminado información relacionada con los derechos de autor.

El problema va más allá del aprendizaje de Claude: ¿Cómo obtuvo los datos?

La nueva demanda vuelve a colocar en el centro del debate una diferencia que empieza a definir los litigios entre las empresas de IA y los propietarios de contenido: una cosa es determinar si utilizan obras protegidas para entrenar un modelo constituye un uso legítimo y otra es establecer si las copias se obtuvieron legalmente.