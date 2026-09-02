A lo largo de su vida, un mexicano realiza en promedio 486 trámites de acuerdo con cifras de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Sacar un acta, renovar una licencia, obtener un permiso para abrir un negocio o realizar una gestión relacionada con una propiedad forman parte de una burocracia que, además de todo, cambia dependiendo de la autoridad y el lugar donde se realicen.
México enfrenta 486 trámites por persona y el mayor reto está en los municipios
El 85% de esos trámites corresponden a gobiernos estatales y municipales, según cifras oficiales presentadas para la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos , por lo que México intenta ahora simplificar, homologar, y llevar una parte de esos procesos a internet, lo cual representa un reto tecnológico de gran escala.
“Si tu digitalizas sin simplificar el desastre burocrático, nada más lo metes en la página de internet. No hiciste nada por la gente”, explicó a Expansión Alberto Farca Amigo, Chief Project Officer de Centro México Digital (IDDE).
Para el especialista, el proceso necesita combinar simplificación, digitalización y homologación, lo que es particularmente complejo al llevarlo a una federación integrada por 32 entidades y más de 2,500 municipios donde las competencias y capacidades tecnológicas no son iguales, afirma.
México, un país con rezago digital a nivel global
Al comparar el país de manera global, México ya se rezagó de forma significativa en digitalización. Según datos del Índice de Gobierno Digital 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo una calificación del 0.51 sobre un máximo de 1, mientras que el promedio es de 0.70.
Entre los países que encabezan la lista de transformación digital. Estos indicadores no solo representan cuántos trámites pueden ser digitales. Para su informe, la OCDE analiza seis dimensiones relacionadas con la capacidad de los gobiernos para utilizar tecnología y datos en el diseño y prestación de servicios públicos, desde construir servicios alrededor de las necesidades de los usuarios hasta anticiparlas.
Estos indicadores no solo representan cuántos trámites pueden ser digitales. Para su informe, la OCDE analiza seis dimensiones relacionadas con la capacidad de los gobiernos para utilizar tecnología y datos en el diseño y prestación de servicios públicos, desde construir servicios alrededor de las necesidades de los usuarios hasta anticiparlas.
Las variables que analiza la OCDE y los puntajes que obtuvo México en el informe respecto al promedio global, son:
- 0.59 puntos en “digital por diseño” frente al promedio de la OCDE de 0.75.
- 0.54 puntos en sector público basado en datos contra 0.74.
- 0.60 puntos en gobierno como plataforma, frente a 0.71.
- 0.52 puntos en abierto por defecto, que evalúa la capacidad del gobierno para facilitar el acceso y reutilización de datos e información pública, frente al promedio de 0.59
- 0.47 en servicios centrados en el usuario, frente a 0.71.
- 0.38 puntos en proactividad, comparado con 0.67 entre los países evaluados.
Entre los elementos, Farca apunta que una de las más importantes es la proactividad, al representar un cambio en la lógica tradicional de un trámite, pues en lugar de esperar a que una persona descubra qué dependencia tiene determinada información, reúna nuevamente sus documentos e inicie una gestión, un gobierno digital puede utilizar los datos que ya tiene para anticipar necesidades y facilitar servicios.
“Si una persona ya entregó su acta de nacimiento a una autoridad y autoriza al gobierno a conservarla, la lógica sería que otra dependencia pudiera utilizar esa información sin obligarla a volver a conseguir, pagar y entregar el mismo documento”, comenta.
El concepto se acerca al principio internacional conocido como “once only”, cuyo uso es común en países como Corea, donde las personas no tienen que proporcionar reiteradamente al Estado su información.
Municipios, el principal problema de la digitalización en México
El Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE), una herramienta del Centro México Digital, mide el avance de la transformación digital en los 32 estados de México. Ciudad de México lidera el ranking, seguido de Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California como las cinco entidades con mayor desarrollo digital, medición que considera infraestructura, digitalización de las personas y sociedad así como innovación y adopción tecnológica en las empresas.
Por otra parte, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas están clasificadas en el nivel “básico”. La diferencia entre Ciudad de México (232 puntos) y Chiapas (66 puntos) es notable y depende de tres trámites estatales clave: licencia de conducir, constancia de antecedentes no penales y pago del impuesto sobre nómina.
Cabe destacar que las condiciones geográficas también influyen en la digitalización, pues el Centro México Digital ha confirmado que en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca influyen retos como la dispersión territorial, una alta proporción de población rural y las dificultades para llevar infraestructura y servicios digitales a comunidades alejadas.
Al respecto, Andrés Manning Novales, comisionado estatal de Mejora Regulatoria de Hidalgo, explicó que las diferencias territoriales dificultan aplicar un mismo modelo en todo el país.
“No es lo mismo un estado fronterizo que un estado costero”, mencionó. En el caso de Hidalgo, añadió, la presencia de zonas montañosas complica incluso llevar conectividad y servicios a algunas regiones.
La dimensión municipal también multiplica el número de procesos que deben revisarse. Manning detalló que Hidalgo tiene 906 trámites y servicios estatales, mientras que sus 84 municipios concentran alrededor de 80 trámites cada uno, equivalente a unos 6,700 procedimientos municipales. Esto significa que solo en Hidalgo, el universo de trámites municipales es aproximadamente 7.4 veces mayor que el estatal.
El experto explicó que en Hidalgo han encontrado bases de datos sin reglas comunes, información que no puede procesarse y registros que no están normalizados o estandarizados, un problema que dificulta que distintas dependencias puedan intercambiar información.
Manning también cuestionó la manera en que los gobiernos reportan la digitalización ya que al tener un trámite disponible en internet, explicó, puede significar desde publicar información o descargar un formato hasta completar todo el procedimiento de manera transaccional. “Tengo todos mis trámites digitalizados. ¿A qué nivel?”, agregó. Para el funcionario, las autoridades deberían precisar si el servicio es únicamente informativo, permite llenar formatos o puede completarse totalmente en línea.
¿Cuándo puede considerarse que un trámite es realmente digital?
Para Centro México Digital, poner información o un formato en una página web no lo convierte automáticamente en un procedimiento en digital. Para considerar un trámite completamente en línea, el usuario debe poder consultar la información, realizar todo el proceso digitalmente, identificarse de esa manera y efectuar el pago en línea cuando sea necesario.
Actualmente, la ATDT reporta que 1,382 de los 5,549 trámites de la Administración Pública Federal están digitalizados, equivalente a 24%. El gobierno plantea como meta digitalizar para 2030 el 80% de los trámites de mayor frecuencia, además de simplificar la totalidad de los procesos federales, estatales y municipales.
El gobierno también apuesta por Llave MX como identidad digital única, por lo que la plataforma ya supera los 25.8 millones de cuentas ciudadanas y está integrada a 182 plataformas tecnológicas.
No obstante, para Farca el éxito de la estrategia deberá medirse en la experiencia cotidiana del ciudadano y no solamente por el número de procesos reportados como digitalizados, es decir, que las personas puedan percibir que aquello que antes requería documentos repetidos, traslados y horas frente a una ventanilla, realmente se vuelva más sencillo y tengan la confianza de que su información digitalizada es segura.