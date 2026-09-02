México enfrenta 486 trámites por persona y el mayor reto está en los municipios

El 85% de esos trámites corresponden a gobiernos estatales y municipales, según cifras oficiales presentadas para la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos , por lo que México intenta ahora simplificar, homologar, y llevar una parte de esos procesos a internet, lo cual representa un reto tecnológico de gran escala.

“Si tu digitalizas sin simplificar el desastre burocrático, nada más lo metes en la página de internet. No hiciste nada por la gente”, explicó a Expansión Alberto Farca Amigo, Chief Project Officer de Centro México Digital (IDDE).

Para el especialista, el proceso necesita combinar simplificación, digitalización y homologación, lo que es particularmente complejo al llevarlo a una federación integrada por 32 entidades y más de 2,500 municipios donde las competencias y capacidades tecnológicas no son iguales, afirma.

México, un país con rezago digital a nivel global

Al comparar el país de manera global, México ya se rezagó de forma significativa en digitalización. Según datos del Índice de Gobierno Digital 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo una calificación del 0.51 sobre un máximo de 1, mientras que el promedio es de 0.70.

Entre los países que encabezan la lista de transformación digital. Estos indicadores no solo representan cuántos trámites pueden ser digitales. Para su informe, la OCDE analiza seis dimensiones relacionadas con la capacidad de los gobiernos para utilizar tecnología y datos en el diseño y prestación de servicios públicos, desde construir servicios alrededor de las necesidades de los usuarios hasta anticiparlas.