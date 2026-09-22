Plan México necesita algo más que inversión para funcionar, advierte Mariana Mazzucato

Durante su conferencia sobre la transformación del Estado para el Plan México, en la UNAM, Mazzucato, profesora del University College London (UCL), planteó que el éxito de la estrategia económica de la presidenta Claudia Sheinbaum requiere convertir sus grandes objetivos en misiones, coordinar dependencias, orientar el financiamiento público y modificar la relación entre el Estado y las empresas.

“ Un plan no es un plan abstracto”, sostuvo. Su ejecución depende de las organizaciones y estructuras que existen en el país, resultado de una historia que también puede modificarse cuando genera problemas e inercias.

Mazzucato considera que hablar de agua, energía, salud o infraestructura todavía no constituye una misión. “ Una misión no es un desafío”, explicó.

El siguiente paso consiste en convertir esos grandes retos en objetivos concretos que obliguen a trabajar juntos a distintos sectores y dependencias. En el caso del agua, por ejemplo, la solución no se limitaría a limpiar ríos: tendría que transformar también los procesos productivos que contaminan o consumen el recurso.

Para ello, planteó incluso la posibilidad de colocar un comité de misiones en el centro del gobierno, capaz de coordinar instrumentos y evitar que cada dependencia trabaje en aislamiento.

Apoyo con condiciones

El modelo también cambiaría la relación entre gobierno y empresas. Para Mazzucato, financiamiento, compras públicas y otros instrumentos pueden utilizarse para inducir inversión, innovación, capacitación de trabajadores, inclusión y sostenibilidad, en lugar de limitarse a transferir recursos.

El planteamiento alcanza a las pequeñas empresas. “ Si tú das finanza a las pequeñas empresas que después no tienen mercado, no van a crecer”, señaló.

Su propuesta es conectar dos herramientas: banca pública y compras gubernamentales. Una puede financiar a las empresas y la otra generar la demanda que necesitan para crecer.

Lo mismo ocurre con los bancos públicos. En lugar de acumular “muchos proyectitos”, Mazzucato plantea coordinarlos alrededor de objetivos comunes y observar cómo interactúa el portafolio completo de inversiones.