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¿Cuándo es el evento de Apple 2026? Se espera la presentación de los nuevos iPhone y Apple Watch

Apple confirmó la fecha de su próximo gran evento, donde se espera la presentación de los nuevos iPhone y Apple Watch, además del posible iPhone plegable.
mar 08 septiembre 2026 10:38 AM
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Logo de Apple iluminado por una luz blanca en un fondo color azul.
El evento de Apple será el primero de gran escala bajo la dirección de John Ternus como CEO, tras la salida de Tim Cook del cargo.
 (Foto: Apple)

Apple finalmente puso fecha a uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. La compañía confirmó que su próximo gran evento será el miércoles 9 de septiembre, una fecha que durante semanas había sido señalada por rumores y que ahora queda oficialmente confirmada.

La fecha no tomó completamente por sorpresa a los seguidores de la marca. Apple parece haber encontrado un patrón, pues por tercer año consecutivo realizará su principal evento de presentación el 9 de septiembre. En las dos ediciones anteriores, la compañía aprovechó el encuentro para revelar sus nuevos iPhone y Apple Watch.

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Un iPhone plegable sería la estrella

Aunque Apple no ha confirmado ninguno de los lanzamientos, Mark Gurman, periodista tecnológico de Bloomberg especializado en la compañía, adelantó que Apple tendría preparados ocho productos para su presentación de septiembre.

La lista incluye los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de un nuevo iPhone Ultra que se convertiría en el dispositivo más llamativo de la presentación.

La principal razón es que este modelo sería el primer iPhone plegable de Apple. El dispositivo tendría un formato similar al de un teléfono que se abre para convertirse en una pantalla de mayor tamaño y representaría la entrada de Apple a un mercado en el que Samsung, su principal competidor, ya tiene presencia.

El iPhone Ultra sería, por ahora, el nombre con el que se identifica al dispositivo en los reportes, por lo que Apple todavía podría utilizar una denominación diferente cuando lo presente.

Junto con los nuevos iPhone también se esperan dos nuevos relojes: el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. La llegada de ambos sigue la estrategia que Apple ha mantenido en sus últimos eventos de septiembre, donde suele presentar sus nuevos teléfonos y relojes en la misma presentación.

Apple también prepara más productos para el hogar

Según Gurman, Apple tendría previsto presentar también una nueva generación del Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y su nuevo dispositivo para el hogar inteligente, conocido provisionalmente como HomePad o HomePod Touch.

El HomePad sería especialmente relevante porque forma parte de la nueva estrategia de Apple para competir con los dispositivos para el hogar de empresas como Amazon y Google. Los reportes apuntan a un equipo con pantalla de aproximadamente siete pulgadas, diseñado para controlar dispositivos del hogar y aprovechar las nuevas capacidades de Siri.

También hay otros productos que han aparecido en rumores y que Gurman no incluyó en su lista de ocho, como unos AirPods con cámaras, un HomePod de tercera generación y una cámara de seguridad para el hogar. Por ahora, ninguno de estos dispositivos está confirmado por Apple.

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El primer gran evento de John Ternus

El evento también tendrá un componente histórico para Apple, será la primera gran presentación de productos de la compañía después del cambio de CEO.

John Ternus asumirá oficialmente como director ejecutivo de Apple el 1 de septiembre, una semana antes del evento, en sustitución de Tim Cook. Cook dejará el cargo de CEO para convertirse en presidente ejecutivo de la junta directiva, un cambio que Apple comunicó en abril y señaló que la transición forma parte de un proceso de sucesión planeado con anticipación.

¿Dónde ver el Apple Event?

La presentación comenzará a las 10:00 horas del Pacífico (PT), es decir, a las 11:00 horas de la Ciudad de México, y podrá seguirse en línea a través de apple.com .

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Apple Inc Gadgets IPhone

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