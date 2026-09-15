Una empresa mexicana usa realidad virtual para reducir accidentes y costos industriales

De acuerdo con la empresa global de investigación de mercado Fortune Business Insights , el tamaño de mercado mundial de RV en el sector manufacturero se valoró en 6,980 millones de dólares en 2025 con una previsión de crecimiento de 8,660 millones dólares en 2026, por lo que Carlos Franco, CEO de Fyware , estima que en dos años será difícil encontrar empresas industriales que no utilicen esta tecnología en sus procesos.

La idea es que los trabajadores se capaciten en un simulador que reproduce el manejo de la grúa para anticipar riesgos y evitar choques durante el penduleo. La RV lleva a los operarios a sentir que están “en la comodidad de una oficina con aire acondicionado cuando se suben al simulador”, mencionó Carlos Franco.

Fyware se fundó en 2017 en México y desde entonces ayuda a las organizaciones a capacitar al personal y mejorar la seguridad operativa a través de simulaciones de realidad virtual, aumentada y mixta para el sector industrial.

Cuenta con 750 proyectos para más de 130 clientes en 16 países. Entre ellos está Gerdau Corsa, una de las productoras de acero más importantes de México.

Gerdau Corsa observó que otras acereras en Estados Unidos utilizaban realidad virtual para simular accidentes, por lo que, al regresar al país, contactaron con Fyware, quienes vieron que era posible hacer un simulador para una grúa de garra (Liebherr).

La acerera empezó en 2018 con un simulador de grúa para manejo de chatarra y hoy ya cuenta con 11 módulos, por lo que la planta reporta 10 horas de simulador al mes por cada empleado y cero paros de producción para capacitar.

Evitar accidentes y omitir la visita al IMSS

En la industria de manufactura puede haber accidentes letales al manejar material peligroso, incluso pueden ocurrir explosiones. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se calcularon 617,872 accidentes durante 2023 y principios de 2024, a su vez, tres de cada 100 empleados sufren un accidente laboral en este sector por lo que hay más de 100,000 accidentes al año.

En promedio se registran más de 274 accidentes laborales por día, Por ello, Fyware centra su estrategia en capacitar a los trabajadores antes de que enfrenten situaciones de riesgo. “Preparamos a la gente antes de que pongan un pie en la grúa”, dijo Franco.