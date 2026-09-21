¿Policías del futuro? Los robots del Edomex aún no vigilan, pero ya están a prueba

Ceci y K5, el robot humanoide y el cuadrúpedo que fueron presentados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 22 de julio, serán los nuevos integrantes de las autoridades para acompañar tareas de vigilancia, búsqueda y atención de emergencias. Sin embargo, su implementación permanece en pausa.

Los equipos se encuentran en etapa piloto para conocer si realmente pueden integrarse con los sistemas que ya utiliza el centro. Se trata de un préstamo del proveedor para realizar las pruebas y hasta ahora no han generado un costo para el C5.

“Ahorita, lo que estamos haciendo es una prueba de concepto para ver la viabilidad operativa de cómo integrarlos a las actividades propias del C5. Todavía no están operativos, pero estamos viendo cómo pueden fortalecer esas actividades”, asegura Barajas Durán.

Antes de adquirir una cantidad específica, es necesario medir los resultados, realizar un estudio de viabilidad, calcular la inversión y presentar una propuesta, pues la tecnología policial es eficaz cuando está integrada en una estrategia de inteligencia acompañada de formación especializada. La clave no está en más drones, sensores o algoritmos, sino en la capacidad de detectar nuevas amenazas o prevenir riesgos.

Carlos Perea, el operador de los prototipos en el C5, explica que el equipo busca que los robots se implementen por etapas. La primera es el reconocimiento facial. “Ahora estamos en el desarrollo de su inteligencia artificial y podríamos decir que en cuanto al avance vamos del 25 al 50%”, menciona.

Porque los robots llegan con habilidades, pero más centradas en el baile y algunos movimientos. Cosme López, desarrollador del centro que participa en la integración, aclara que son acciones que vienen incluidas desde fábrica. El trabajo de las autoridades consiste en incorporar los modelos de IA, las pruebas de reconocimiento facial y la posibilidad de conectarlos con los sistemas del C5 mediante un kit de desarrollo.