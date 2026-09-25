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La escalofriante advertencia de Bill Gates sobre la IA revela hasta dónde podría llegar su poder destructivo

Las declaraciones del cofundador de Microsoft reavivan el debate sobre los riesgos de los sistemas avanzados y la necesidad de supervisar su desarrollo.
vie 25 septiembre 2026 04:15 PM
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Imagen de Bill Gates pronunciando un discurso ante la audiencia en la inauguración del Foro de Doha, en Catar, el 6 de diciembre de 2025.
Su planteamiento coincide con un debate que también involucra a otros directivos de Silicon Valley. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha pedido ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, una propuesta que recibió el respaldo de Sam Altman, responsable de OpenAI, y Elon Musk, máximo directivo de SpaceX. (AFP)

La inteligencia artificial continúa transformando la industria tecnológica, pero sus avances también despiertan inquietud entre quienes participan en su desarrollo. Ahora, Bill Gates, cofundador de Microsoft, se suma a las voces que advierten sobre los peligros de utilizar esta tecnología sin suficientes medidas de seguridad.

Sus recientes declaraciones plantean un escenario que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿hasta dónde podría llegar el poder destructivo de la IA?

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¿Qué dijo Bill Gates sobre el poder destructivo de la inteligencia artificial?

Durante una entrevista con el programa Meet the Press, de NBC , el cofundador de Microsoft advirtió que la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel de peligrosidad capaz de provocar una catástrofe mundial.

Según sus declaraciones, esta tecnología tiene el potencial suficiente para desencadenar acontecimientos que podrían causar hasta 1,000 millones de muertes. Gates considera especialmente peligrosa la combinación de herramientas avanzadas con personas dispuestas a utilizarlas con fines destructivos.

Para el empresario, nunca ha existido un arma con un potencial comparable al que podría representar esa combinación.

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Los peligros de la IA que preocupan a la industria

Entre las principales amenazas se encuentra la posibilidad de que los ciberdelincuentes aprovechen sistemas cada vez más sofisticados para ejecutar ataques informáticos, cometer fraudes y difundir desinformación a gran escala.

En un ensayo publicado en agosto, Gates identificó distintos sectores que podrían resultar afectados, como hospitales, instituciones financieras, redes eléctricas y sistemas gubernamentales. Debido a la importancia de estos servicios, un ataque contra su infraestructura podría tener consecuencias que trascendieran el ámbito digital.

Las preocupaciones también alcanzan al propio sector encargado de desarrollar esta tecnología. A principios de septiembre, Jacob Coxon, exempleado de Anthropic, renunció a su puesto y acusó a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de avanzar demasiado rápido hacia la creación de una inteligencia artificial superinteligente.

Otro trabajador de Anthropic manifestó que, a su juicio, existe una probabilidad superior al 10% de que esta tecnología provoque la extinción humana durante la próxima década.

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¿Qué propone Bill Gates para evitar los riesgos de la IA?

Frente a estas preocupaciones, Gates considera que las empresas tecnológicas no deberían asumir por sí solas toda la responsabilidad de establecer las medidas de seguridad de sus sistemas. Por ello, propone que las autoridades y los responsables políticos participen obligatoriamente en la definición de salvaguardas y mecanismos de supervisión.

Su planteamiento coincide con un debate que también involucra a otros directivos de Silicon Valley. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha pedido ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, una propuesta que recibió el respaldo de Sam Altman, responsable de OpenAI, y Elon Musk, máximo directivo de SpaceX.

La empresa con sede californiana fue acusada por OpenAI por no proteger sus sistemas cuando los empleados se marcharon, esto generó confusión y problemas de acceso.
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Por su parte, Anthropic defiende una regulación más amplia que establezca obligaciones para las compañías dedicadas al desarrollo de estos sistemas. Aunque las propuestas de los distintos participantes no son idénticas, reflejan la discusión sobre las medidas necesarias para gestionar una tecnología cuyas capacidades siguen aumentando.

Desde la perspectiva de Gates, la autorregulación resulta insuficiente. Su propuesta apunta a establecer una supervisión obligatoria en la que participen tanto las empresas desarrolladoras como las autoridades, con mecanismos de seguridad que no dependan exclusivamente de las decisiones de la industria tecnológica.

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Bill Gates Inteligencia artificial

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