La escalofriante advertencia de Bill Gates sobre la IA revela hasta dónde podría llegar su poder destructivo

¿Qué dijo Bill Gates sobre el poder destructivo de la inteligencia artificial?

Durante una entrevista con el programa Meet the Press, de NBC , el cofundador de Microsoft advirtió que la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel de peligrosidad capaz de provocar una catástrofe mundial.

Según sus declaraciones, esta tecnología tiene el potencial suficiente para desencadenar acontecimientos que podrían causar hasta 1,000 millones de muertes. Gates considera especialmente peligrosa la combinación de herramientas avanzadas con personas dispuestas a utilizarlas con fines destructivos.

Para el empresario, nunca ha existido un arma con un potencial comparable al que podría representar esa combinación.



Los peligros de la IA que preocupan a la industria

Entre las principales amenazas se encuentra la posibilidad de que los ciberdelincuentes aprovechen sistemas cada vez más sofisticados para ejecutar ataques informáticos, cometer fraudes y difundir desinformación a gran escala.

En un ensayo publicado en agosto, Gates identificó distintos sectores que podrían resultar afectados, como hospitales, instituciones financieras, redes eléctricas y sistemas gubernamentales. Debido a la importancia de estos servicios, un ataque contra su infraestructura podría tener consecuencias que trascendieran el ámbito digital.

Las preocupaciones también alcanzan al propio sector encargado de desarrollar esta tecnología. A principios de septiembre, Jacob Coxon, exempleado de Anthropic, renunció a su puesto y acusó a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de avanzar demasiado rápido hacia la creación de una inteligencia artificial superinteligente.

Otro trabajador de Anthropic manifestó que, a su juicio, existe una probabilidad superior al 10% de que esta tecnología provoque la extinción humana durante la próxima década.