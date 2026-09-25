Ni Trump ni Xi frenarán la IA: Así se dividen el poder tecnológico entre EU y China

"La superinteligencia será un gran tema de discusión, pero quiero dejarla exactamente donde está", dijo Trump , usando el término con el que ha anunciado que se referirá a la IA. "Esa es también la posición de China. ¡Nuestra valla de contención es el Departamento de Justicia! (estadounidense)", añadió.

Si bien ambos líderes tienen una postura de no detener el avance de la Inteligencia Artificial, como sugieren algunos de los ejecutivos de las empresas norteamericanas más importantes del sector, entre ambas economías hay disparidades importantes que sugieren un mayor avance y rezagos por igual en ciertas áreas.

Las áreas en las que Estados Unidos tiene ventaja sobre China en la carrera de la IA

Al hablar de IA es necesario hablar de componentes y semiconductores especializados para soportar las cargas de trabajo. Ahí, Estados Unidos cuenta con importantes compañías, como Nvidia, Qualcomm, Intel, AMD, así como startups, entre las que destaca Cerebras.

Aunque Huawei es la empresa china con mayor relevancia y avance en este sector, todavía no ha logrado equipararse a la potencia de las GPU de Nvidia, las cuales siguen siendo utilizadas por las propias empresas asiáticas, debido a su mayor eficiencia.

Desde un punto de vista económico, la industria de la IA demuestra ser más resiliente y a pesar de que hay muchos temores sobre una burbuja financiera, esta no se ha presentado y, reporta el New York Times, “los miedos en torno a la pérdida de empleos provocada por la proliferación de la tecnología, todavía no se reflejan en los datos económicos”.